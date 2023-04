El exsecretario de Justicia de la Ciudad, Facundo Suárez Lastra, sostuvo que Martín Lousteau es un gran candidato. "Le va a dar una vuelta de renovación a la propuesta de JxC en la Ciudad, después de tantos años de gobernación del PRO", explicó. Asimismo, se refirió al nuevo impulso de renovación del radicalismo y las internas en la oposición. "La decisión de Larreta hace que la cancha sea pareja en CABA", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Daniel Scioli dijo que quería un compañero de fórmula radical, el Presidente declaró ser “hijo cultural de Alfonsín” y, evidentemente, hay un crecimiento de los candidatos de la UCR en distintos sectores y espacios. ¿Esto se da a partir de la pérdida del capital simbólico de lo que representa el peronismo y la búsqueda cercano de una nueva identidad, más cercana en el tiempo y representada por la vuelta de la democracia con Alfonsín?

Sí, es así. Y hay que ir un poco más allá: el kirchnerismo tuvo la virtud de conectar a los jóvenes con la política luego del menemismo. Pero el desencanto es tan profundo que ahora se están alejando nuevamente de esa idea y hay una nueva más profunda pero en el sentido contrario.

Esto tiene que ver con la pérdida de valores, la inflación, la pobreza y el enriquecimiento de los dirigentes. Es decir, el kirchnerismo está perdiendo mucha adhesión y lo está pagando todo el peronismo.

Mientras que el radicalismo, en 40 años de democracia, se está revalorizando la figura de Alfonsín, aparecen figuras nuevas y jóvenes, gobernadores en distintas provincias. Esto le viene bien a la democracia y demuestra que podemos cambiar.

Salvando las distancias, hace unas semanas fui a ver a Fito Páez, que me encanta, pero lo que más me gustó fue su madurez mental. Como era 2 de abril hizo una reivindicación de los que lucharon y de los que murieron, además de un repudio a la decisión de invadir las islas, sin siquiera mencionarlas. En ese momento, salió una chica delante mio cantando “el que no salta es un inglés”, y todos la miraron como si estuviera loca.

O sea, llevando al plano político, cuando el dirigente madura y manda mensajes sensatos, los que lo siguen también lo aceptan sensatamente. Son cosas que están cambiando y son positivas.

Fito, en su momento, dijo que la Ciudad de Buenos Aires le daba asco porque había ganado Macri, ¿no?

Así es, por eso digo que este Fito es mucho más responsable y serio que aquel.

Desde tu punto de vista, ¿fue un error del radicalismo asociarse con el PRO?

No fue un error asociarnos con el PRO ni continuar ahora. Hay coincidencias básicas muy importantes, tanto en el manejo de la economía argentina, pasando por el vínculo con los sectores productivos y con el mundo. Y diferencias también, pero tenemos que superar una movida demagógica y populista que atrasa tanto y genera situaciones de decadencia en el país.

Es momento de aunar fuerzas y consolidar este acuerdo político, es hora de hacer que esta experiencia de gobierno sea una verdadera coalición, no que sólo unos manden y otros obedezcan.

Aquella juventud que se enganchó con Néstor Kirchner en el 2003, hoy lo hace con Javier Milei y su discurso de la antipolítica. Pero si hay un fenómeno en un sentido necesita su opuesto. ¿Quién podría encarnar hoy el discurso contrario a la antipolítica? ¿Es ahí donde aparece el radicalismo alfonsinista, como una especie de primo de las virtudes que se le asignaban al kirchnerismo en su momento?

Comparto el razonamiento de Facundo Manes acerca de que Juntos por el Cambio está corriendo muy a la derecha. Lousteau expresa más o menos lo mismo.

En varios lugares hay incorporaciones muy interesantes de gente que revaloriza la política como el lugar desde donde se puede transformar la sociedad y le reclama a la política que sea mejor. Tenemos buenos gobiernos como el de Gerardo Morales que también es candidato, el de Mendoza o el de Corrientes.

No somos sólo un partido de valores, sino que demostramos gestión concreta. Queremos tener un papel mucho más protagónico y fuerte, e instalar una candidatura competitiva para ampliar el abanico de ofertas en las PASO, más allá de las internas PRO.

En Juntos por el Cambio estamos proponiendo un acuerdo que integre a todos y se pueda percibir en las primarias. Y el resultado contará con el apoyo de todos, como ya sucedió cuando Macri compitió con Lilita Carrió y Ernesto Sanz.

Obviamente, veo con preocupación las tensiones del PRO, pero Juntos por el Cambio es más que la interna del PRO.

Ramiro Marra, líder libertarario, acusó a Larreta de ser “un candidato radical”. Además, esa corriente ideológica, toma al radicalismo como la parte defectuosa de Juntos por el Cambio. ¿Qué piensa de que lo tomen como un adjetivo peyorativo?

No solo eso, sino que Milei daba como verdades unas mentiras fabulosas. Ramiro Marra miente cuando dice que Horacio Rodríguez Larreta es radical. El radicalismo, en su conducción, tanto nacional como local, acompañó la decisión del Jefe de Gobierno. Y éste dice que la mayoría de los partidos dicen otra cosa, está mintiendo.

Ramiro Marra, líder libertario

Me parece que los libertarios, al tomar al radicalismo con sentido peyorativo, lo único que hacen es levantarlo. Colocan al radicalismo en el ring como lo opuesto a la antipolítica, ¿puede ser?

Si, así es.

Claudio Mardones (CM): En la previa electoral de hace dos años atrás, usted formó parte de una interna en un momento donde fueron muy críticos del cambio de domicilio de María Eugenia Vidal. Hubo un momento de negociación con Lousteau y un intento, tanto del letrismo como el radicalismo porteño, para que ustedes se bajaran. ¿La situación del radicalismo es otra y cómo son sus capacidades competitivas? ¿En qué lugar quedó el espacio que quiso construir en ese momento?

Sigo pensando, como lo hacíamos en Adelante Ciudad, que no es bueno cambiar a los candidatos del distrito de la forma en que se hace. En ese momento hubo mucha dispersión de votos por la incorporación de López Murphy. Pero son las reglas del juego. Después de eso, hablamos mucho con la conducción del partido e hicimos una evaluación general y coincidimos en la necesidad de unir fuerzas en el espacio para tener un candidato propio dentro de Juntos por el Cambio.

Martín Lousteau es un gran candidato y expresa una nueva y mejor forma de acción política. Le va a dar una vuelta de renovación a la propuesta de JxC en la Ciudad, después de tantos años de gobernación del PRO.

No estamos bajo una conducción hegemónica sino que estamos coincidiendo desde la posición minoritaria y la conducción mayoritaria del radicalismo para sostener y trabajar en la candidatura del economista.

Martín Lousteau, una de las principales jóvenes figuras del radicalismo

Alejandro Gomel (AG): La crítica y comparación que se la hace a Larreta tiene que ver con lo que, en su momento, hizo Fernando de la Rúa, al abrirle las puertas a Aníbal Ibarra para ser jefe de Gobierno. Es que a partir de ahí, aducen, el radicalismo nunca más pudo recuperar la Ciudad, ¿es el momento justamente ahora?

La llave de la voluntad popular del gobierno no la tiene un partido, sino la posibilidad de la competencia. Muchos confunden el análisis y no aprecian cómo fue realmente la situación.

Yo condené públicamente eso y fui criticado. Fue una pésima decisión estratégica, tanto de De la Rúa como de Alfonsín, no competir por el gobierno de la Ciudad. No es que Aníbal Ibarra nos ganó la elección, sino que se acordó que sea el candidato.

Ahora es totalmente distinto. Larreta no está haciendo lo que hizo De la Rúa, o sea, declinar su candidato en favor de otro partido, sino que quiere abrir la competencia dentro de Juntos por el Cambio, y el que saque más votos en las PASO será el candidato. Incluso dijo que él mismo apoyaría al candidato que ponga el PRO.

Es sólo una excusa que pone algún sector del PRO para decir que están cayendo en el mismo error. Las elecciones hay que ganarlas, sin la cancha inclinada. Y la decisión de Larreta hace que la cancha sea pareja en la Ciudad, y el que va a ganar será Juntos por el Cambio porque va a ser una coalición, producto de lo que resuelva el electorado.

