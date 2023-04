El Secretario de Proyección Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Macchiavelli, aseveró que "sancionamos un código electoral que dice que en la Ciudad se vota con boleta única". Los detalles de la reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿En la reunión con la Mesa Ejecutiva de este martes estaba solo?

Está bien tener un lugar donde uno pueda manifestar lo que piensa y en el que, después de muchos años, hay una confianza construida que nos permite decir las cosas como pensamos, sin tanta vuelta.

Fue una reunión tensa porque, evidentemente, no estábamos de acuerdo en el tema central. Pero también fue positiva porque llegamos a un acuerdo de construir una instancia de diálogo y consulta permanente de cara a todas las elecciones provinciales que todavía faltan.

Es una tarea que estamos haciendo la presidenta del PRO y yo. Y ahora decidimos involucrar a la Mesa Ejecutiva del PRO para contarles la realidad de cada una de la provincias.

¿Cómo piensa que terminará esta interna para elegir al candidato a jefe de Gobierno por la Ciudad y luego al candidato a presidente? ¿Te la imaginás conflictiva o conciliatoria?

Imagino que iremos hacia un solo candidato del PRO para las PASO de jefe de Gobierno. Este es el compromiso que asumió públicamente Horacio Rodríguez Larreta en los medios y que también lo reiteré este martes en la reunión que tuvimos.

Una vez elegido el candidato, recién ahí vamos a trabajar todos para apoyar a ese candidato a jefe de Gobierno. Aún falta mucho y se puede hasta el 24 de junio,.

En cuanto a lo nacional, iremos a unas PASO el 13 de agosto y después vamos a estar todos juntos. Hay que "desteatralizar" lo que significa una interna. Somos un partido nuevo, en donde todavía no tenemos tan claros algunos conceptos.

En 2015, se dio una interna entre Larreta y Gabriela Michetti por la sucesión de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno. Estábamos llenos de miedo y pensando en si nos íbamos a pelear, que se rompía el PRO, y la verdad es que esa noche, después de la interna, estábamos todos juntos y la elección fue un éxito.

Acá va a pasar lo mismo. Vamos a tener las tensiones, se enfrentarán dos maneras diferentes de cómo vemos la Argentina y qué tenemos que hacer para el futuro. Y el 13 de agosto a la noche estaremos todos juntos para que el PRO y Juntos por el Cambio vuelvan a ser gobierno.

Nos queda la duda en cuanto al cronograma y a la Justicia se tenga que expedir si puede ser candidato Jorge Macri o no por su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Y, a partir de ese momento, que puedan bajarse o no los otros candidatos o precandidatos del PRO. Nos podrías hacer una especie de curso para legos de cómo son eso cronograma. Es decir, cuándo la Justicia Nacional y de la Ciudad es expedida y recién en ese momento se bajarían los otros candidatos o no.

No hay ningún proceso judicial iniciado, y estamos muy tranquilos porque Jorge Macri está habilitado de sobra para ser candidato en la Ciudad. Nos mostró algunos trascendidos que surgieron por ahí y su documentación, pero está perfectamente habilitado para ser candidato a jefe de Gobierno.

Además de él, hay otros dos precandidatos. La tarea del PRO de acá al 24 de junio es encontrar la manera de que ellos tres construyan a uno solo, y estoy seguro de que lo vamos a lograr.

Alejandro Gomel (AG): Larreta dijo que la candidatura de Jorge Macri la terminará de decidir la Justicia, de ahí viene la pregunta. ¿Puede suceder que la Justicia diga que no corresponde porque es un hombre que viene de Vicente López y en las últimas elecciones votó allí?

Lo desafortunado de un diario de hoy es que no refleja lo que se dijo en esa entrevista. De hecho, cuando uno lee la nota, vas a ver que dice "me mostró los papeles y está todo en orden. Si hubiera algún cuestionamiento lo decidirá la Justicia".

Él no dijo lo que está en el título, leí la nota y está claramente la manera en que lo planteó como todos nuestros actos en la vida. Si alguien lo cuestiona, será la Justicia quien defina.

AG: ¿Es cierto que Mauricio Macri está muy enojado y dijo que "Larreta se sobrepasó a sus atribuciones. Más allá de que tiene la lapicera, no puede hacer lo lo que quiere"? ¿Hubo enojo tan fuerte?

En el marco de confianza esta reunión y los más de 20 años en mi caso, se permitió manifestar sus sensaciones tal cual le surgieron, y eso de ninguna manera es un demérito o agravio para los que estábamos ahí. Él tiene una mirada diferente acerca de la decisión que se tomó y nosotros le explicamos cuáles son los argumentos jurídicos, técnicos, cuáles eran las amenazas y las oportunidades para tomar la decisión que tomamos.

Es una decisión que se corresponde estrictamente con lo que marca la ley y, sobre todo, adicionalmente a esto se corresponde también con los valores que venimos defendiendo desde que nacimos como partido.

Hoy por la mañana estuve reunido con Eugenio Burzaco, que me hacia acordar que en el 2005, cuando él fue electo, junto con Mauricio y con algunos diputados nacionales por el PRO, ahí ya se estaba hablando de boleta única. Es decir, desde ese año venimos trabajando para instaurar la boleta única en todo el país y lo usamos de forma exitosa en 2015 en la Ciudad.

Sancionamos un código electoral que dice que en la Ciudad se vota con boleta única y está alineado con nuestros valores de modernidad, eficiencia, transparencia y con nuestra historia, no tenemos ninguna duda de que es la visión correcta.

Claudio Mardones (CM): Cerca de Mauricio y el macrismo del paladar negro sostiene que a usted la semana pasada le preguntaron si la decisión ya estaba tomada y mantienen que dijo lo contrario. ¿Puede contarnos si hubo comunicaciones previas a la reunión de este martes? ¿Realmente le preguntaron al respecto y contestó eso?

Hace dos meses que se viene hablando este tema y puntualmente no lo hablé yo con Mauricio, pero sí lo hablamos varios del Gobierno con gente del PRO repetidas veces.

El domingo me preguntaron si la decisión estaba tomada, contesté que no y es algo que verdadero, ya que esto se definió el lunes a la mañana. Antes de irse, Larreta tenía previsto un viaje por su hija que se encuentra estudiando afuera y como los tiempos de esta semana estaban muy acotados, se definió grabar la semana pasada.

El video estaba grabado desde antes, pero había varias alternativas grabadas para eficientizar el tiempo y no tener que estar a las apuradas durante estos días.

CM: Es decir, que antes de viajar a Barcelona no grabaron un solo spot, sino que varios con distintas alternativas con Larreta hablando al respecto.

Exacto.

