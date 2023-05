¿Kicillof, Massa o ninguno de los dos?

"Hace casi dos años, después de las elecciones de medio término en las que el oficialismo salió derrotado, Massa pensaba que el escenario más probable en 2023 era una interna en el FdT entre Kicillof y él, cuando descontaba la posibilidad de que Alberto Fernández buscara una reelección, y sin pensar que podría terminar siendo ministro de Economía al año siguiente”, contó Jorge Fontevechia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del martes 23 de mayo.

Actualmente, el planteo que tiene el exintendente de Tigre es que sería candidato sólo si no hay disputa interna en las PASO, mientras que Axel Kicillof solamente sería candidato a presidente si no estuviera segura su reelección en la Provincia. Es decir, lo evalúa desde la óptica de que el riesgo de perder a nivel nacional siempre es mejor que perder en el distrito que gobierna actualmente.

Muchos comparan estas elecciones a las del 2003, ya que la situación económica crea ese escenario de piso arenoso hasta llegar a ser líquido. Desde la perspectiva marxista se cree que la cultura es una consecuencia de la economía, es decir, que en una coyuntura económica casi gaseosa no le podría corresponder, en la política, más que otra similar.

Tras la decisión de Cristina Kirchner, vuelve a sonar Axel Kicillof como candidato a presidente

Puede existir la idea de los representantes de la generación devastada. En cuyo caso, estaríamos ante una situación edípica de la política entre la juventud de los “nuevos” y la de la experiencia de los “sesentis”.

Pero la aparición con fuerza de Daniel Scioli y Agustín Rossi, por mencionar algunos, rompe la idea de que estamos en una disputa generacional, por lo menos por ahora.

A un mes de las definiciones, la danza de los candidatos del Frente de Todos

Axel Kicillof sostuvo que “vamos a dar vuelta una elección en la Provincia y en el país”. Incluso el orden en que lo mencionó indica sus preferencias, más allá de que probablemente sea el candidato que más votos pueda captar de los seguidores de Cristina.

Nicolás Trotta: "Creo que el mejor candidato del Frente de Todos es Axel Kicillof"

A su vez, Andrés Larroque, en Radio Mitre, manifestó que hay una gestión destacable en la Provincia: “Nadie puede cuestionar el esfuerzo que se está desarrollando, y eso es un activo que pone a Kicillof muy competitivo en el marco de la elección provincial, pero él hará lo que decida Cristina”.

Por su parte, Sergio Massa hizo alusión a los dichos de la Vicepresidenta, y dijo que “cuando había que agarrar la papa caliente, muchos de los que hablan de candidaturas se metían debajo de la cama, nosotros nos hicimos cargo”.

Daniel Scioli, en su spot oficial, les habló directamente a los votantes y aseveró que defiende las PASO por convicción. “La opinión de cada argentino cuenta, necesitamos escuchar y dialogar más en esta oportunidad única”, remarcó. A partir del nivel de contundencia del mensaje, parece difícil que se pueda bajar.

De Pedro habló de Cristina Kirchner y Alberto F: "Son el día y la noche"

El candidato más mencionado en los últimos días, Wado de Pedro, aseguró que su sueño es una Argentina que funcione y que lo puede hacer desde cualquier candidatura: “No quiero que nadie sufra lo que sufrí yo cuando era chico”.

Además, se diferenció de los objetivos de varios dirigentes: “El que sueña con ser presidente, cuando lo logra es como ya cumplió su sueño. Yo quiero el bienestar del país”.

Alberto Fernández cargó contra la oposición

Asimismo, Alberto Fernández en el acto en la Cooperativa de Trabajo Cotramel (ex metalúrgica Canale) se mostró crítico con varios sectores de la oposición: "Muchos están preocupados porque las cosas no salen como se quiere, pero el problema está en lo que dicen que hay que terminar con la indemnización por despido, con las vacaciones pagas o que la economía popular son planeros que no quieren trabajar”.

Nueva encuesta sostiene a Milei y Bullrich como dirigentes con mejor imagen

A su vez, agregó que “el 10 de diciembre va a ser uno o una de los nuestros que me va a suceder”. Luego, cruzó directamente a Horacio Rodríguez Larreta y a Ricardo López Murphy por su paso en la época de la Alianza.

“Estos no ejercen, sino que abusan de la libertad de prensa. No le entreguemos el poder a los que le sacaron el 13% de ingresos a los jubilados ni a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó, ni tampoco a un irresponsable que habla de libertad, cuando es el mayor defensor de este sistema desigual”.

Fernández apeló a Favaloro para atacar a Larreta: "una canallada" y un "invento", respondió

Esto es un múltiple ataque, porque va contra Larreta y, simultáneamente, contra Javier Milei. Y ahí comparte la hipótesis del contexto de los tres tercios que menciona Cristina: la mejor alternativa que podría tener el oficialismo de pasar a un balotaje, es no competir con un moderado (como Larreta), sino con alguien que representa ideas opuestas y que polarice (como Bullrich y Milei). Y la forma para conseguir eso es atacando al alcalde de la Ciudad.

"De cualquier forma, es un magma absoluto, un piso que se está convirtiendo en arenoso, luego en líquido y, eventualmente, en gaseoso, porque la situación económica que rodea a las elecciones puede dar cualquier susto que haga modificar el escenario dramáticamente”, reflexionó el conductor para finalizar.

AO JL