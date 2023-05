En una versión modesta del "Plan Platita" de otros períodos preelectorales, el Gobierno lanzó un plan para aumentar los límites de las tarjetas de crédito en un 30%. Es decir, quien por cada 10.000 pesos de límite se sumarán otros 3.000. También se aumentará un 25% el límite para compras en un pago y para adelantos en cuenta corrientes de mipymes.

La medida viene atada a otra para estimular el consumo, recientemente anunciada: una baja de la tasa de interés del 82% al 73% en los planes Ahora 12. Ocurre que la última versión de este plan se trabó porque los bancos no habían actualizado los límites en las tarjetas al ritmo de la inflación. Mucha gente quería comprar un celular o un televisor pero no podía hacerlo porque su límite de tarjeta no era suficiente.

Llamó la atención que en el anuncio realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, ayer en el Palacio de Hacienda, estuvieran presentes las cámaras de bancos privados nacionales y la de los bancos públicos, Adeba y Abappra, pero no asistió ABA, la asociación de bancos extranjeros. Por lo bajo, tres bancos extranjeros aseguraron que no van a tomar en cuenta el plan oficial y que van a seguir incrementando los límites de la tarjeta en base a su propio criterio.

Massa le dio otro alivio a la clase media, pero los bancos le dejaron reclamos

Por otra parte, en el Gobierno admiten que se trata de un aumento acordado con los bancos pero no habrá una norma del BCRA que obligue a aplicar la ampliación del límite. De esa forma, la decisión final quedará en manos de cada entidad en base a su política comercial. Con la inflación en alza, es conveniente estar pendiente del resumen de la tarjeta y fijarse cuál es el tope para comprar comprar.

BL JL