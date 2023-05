Mientras la atención está puesta en el escenario político y las definiciones que se esperan en el kirchnerismo respecto a las candidaturas, la Corte Suprema de Justicia tiene en su lista de pendientes dos definiciones clave de gran impacto en el núcleo K y en Cristina Kirchner. Las tres responden a cuestiones electorales: se trata de la suspensión de las elecciones en San Juan y Formosa, y una objeción a la presidencia del PJ bonaerense en manos de Máximo Kirchner.

Los cuatro jueces supremos tienen en sus manos esas tres decisiones después de que la vicepresidenta en Plaza de Mayo subiera el tono de su cuestionamiento contra el Máximo Tribunal.

El jueves, durante el acto en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, Cristina dio a entender que la conformación actual es peor que la de la mayoría automática de Carlos Menem y la calificó como un "mamarracho indigno". "Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorados", agregó.

Javier Milei lapidó a Juntos por el Cambio: "Son los más sucios de la política"

Es por eso que las tres definiciones que están pendientes serán leídas como una respuesta cortesana al avance del kirchnerismo.

En el caso de San Juan, vale recordar que el 9 de mayo pasado la Corte suspendió las elecciones a gobernador y vicegobernador al hacer lugar a una cautelar que cuestionaba una nueva reelección de Sergio Uñac.

El expediente llamado "EVOLUCION LIBERAL Y OTRO C/ SAN JUAN, PROVINCIA DE S/AMPARO" tuvo su último movimiento el 17 de mayo cuando la Corte le pidió un nuevo dictamen a la Procuración General, que ya había dictaminado el 13 de abril que la Corte no debía intervenir en la reelección de Uñac. La presentación de Evolución Liberal contra una nueva candidatura del actual gobernador fue rechazada por el Tribunal Electoral Provincial y luego desembarcó en la Corte, que hizo lugar.

En tanto, el 15 de mayo pasado la provincia proveyó los informes que había pedido la Corte y, en simultáneo, pidió la recusación de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que se opusieron a apartarse.

La Corte tiene pendiente una decisión de fondo acerca de si está permitida o no la reelección de Uñac de acuerdo a la interpretación que haga de la Constitución Provincial.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Hasta que eso ocurra no se puede poner fecha a los comicios en esa provincia gobernada por el oficialismo, con un Uñac que había decidido no firmar el juicio político a la Corte, algo que se interpretó como un guiño para que en el cuarto piso del Palacio de Tribunales no objeten su candidatura. En principio recibió un revés. Habrá que ver si se confirma con el fallo de fondo que está pendiente.

El caso Formosa

En el caso de Tucumán, donde también se hizo lugar a una cautelar que suspendió las elecciones al objetar la candidatura de Juan Manzur, la Corte decidió levantar la suspensión tras la declinación de esa candidatura. También está pendiente una decisión de fondo aunque ya sin el ex jefe de Gabinete en el eje de impacto directo de ella.

Pero la atención también está puesta en la provincia de Formosa, a partir de la impugnación a la candidatura de Gildo Insfrán para una nueva reelección. El planteo, firmado por el ex juez federal subrogante devenido en diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carvajal, ya tiene el rechazo de la Procuración General. En este caso, las partes están atentas a los tiempos.

Elecciones en Córdoba: los resultados de las votaciones en 29 municipios y comunas

Si se soslayan las particularidades del caso, hay que recordar que en el caso San Juan la Corte tardó casi un mes en pronunciarse sobre el pedido cautelar después del dictamen de la Procuración. Si se toma en cuenta el mismo parámetro, la definición de Formosa llegaría a fines de junio, pero las elecciones están previstas para el 25 de ese mes. Hay una pregunta que sobrevuela: ¿harán lo mismo que en San Juan y Tucumán, al suspender los comicios a tan solo un puñado de días de realizarse?

La respuesta está por conocerse, pero sin dudas que lo que ocurra tendrá su impacto en el oficialismo todo. Es que Insfrán acaba de ser reelecto del Congreso del Partido Justicialista y en los últimos días estuvo sindicado como el hombre que se puso a tejer la unidad del Frente de Todos de cara a las elecciones.

Máximo K y un ¿eficaz? fuego amigo

La pregunta terminará de responderse cuando la Corte saque un fallo. Si decide hacer lugar al cuestionamiento contra la presidencia de Máximo Kirchner del Partido Justicialista bonaerense las esquirlas podrían sacudir fuerte la interna a partir del autor de la presentación: el peronista Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Fernando Gray y Maximo Kirchner.

Se agita el Frente de Todos por el piso de la interna y las listas

Este jefe comunal, enemigo del diputado que supo ser jefe del bloque oficialista, presentó en marzo del 2021 un pedido para que se declare la nulidad "absoluta e insanable" de la reunión del Consejo Provincial del PJ "y de todo lo decidido en la misma". Es decir, que se deje sin efecto la designación de Máximo Kirchner como presidente.

El 22 de diciembre del 2021, la Procuración, con firma de Eduardo Casal, declaró improcedente el recurso al sostener que la Corte no debe intervenir porque no hay una cuestión federal en juego. De ahí en más, durante el 2022, el expediente pasó por diferentes oficinas de la vocalía 3, con un último movimiento el 14 de febrero pasado, de acuerdo a lo que surge del expediente digital.

Los rumores de que el fallo está pronto a salir también llegaron a Esteban Echeverría, donde insisten con que se trató de una "elección irregular". "No hubo votación, aunque haya habido una lista única el afiliado tenía derecho a votar positivamente, en blanco o a no ir, y ese derecho no se ejerció", dijo a PERFIL una fuente cercana a Gray, el peronista que espera una decisión favorable de la Corte que para Cristina Kirchner proscribe al peronismo.

ASV/ff