Erdogan anunció su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró su victoria en una histórica segunda vuelta electoral que planteó el desafío más difícil de su gobierno de dos décadas. "Gobernaremos el país durante los próximos cinco años", anunció el mandatario a sus entusiastas seguidores desde lo alto de un autobús en su distrito natal en Estambul.

Según la agencia oficial turca Anadolu, tras el recuento de casi el 99% de las boletas, Erdogan, que se encuentra en el poder desde hace 20 años, obtuvo 52,1% de los votos, frente a 47,9% para su rival, Kemal Kiliçdaroglu. El Consejo Supremo Electoral del país pidió a la población que sean pacientes hasta la publicación del conteo definitivo.

Respecto al resultado, el presidente indicó en su primera comparecencia ante la población: "Hemos completado la segunda ronda de las elecciones presidenciales con el favor de nuestra nación. Hemos ganado de tal manera que nadie ha perdido. La única vencedora es Turquía". Y agregó: "Si Dios quiere, seremos merecedores de su confianza"

"Nuestra nación nos ha confiado la responsabilidad de gobernar el país durante los próximos cinco años", declaró Erdogan a sus seguidores en Estambul. "Cumpliremos todas nuestras promesas", afirmó el jefe de Estado, asegurando que "cada elección es un renacimiento". "Estas elecciones han demostrado que nadie puede atacar los logros de esta nación", continuó.

La carrera política de Erdogan

Erdogan, de 69 años, inició su carrera política en los años 60 en el seno del activismo islamista, pero no fue hasta 1994 que se convirtió en alcalde de Estambul. Sin embargo, su ascenso político se vio temporalmente frustrado por el golpe de Estado de 1998.

Si bien ahora se ha convertido en el político turco que más tiempo ha pasado en el poder, no fue hasta la década de los 2000 que fundó el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP). La sólida victoria del partido en las elecciones parlamentarias de 2002 aupó a Erdogan a la jefatura del Gobierno, un puesto que no abandonaría hasta once años después debido al límite de mandatos consecutivos establecido en la Constitución turca.

En 2017, Erdogan, que logró dos años antes ser elegido presidente por voto popular, decidió ir un paso más allá; cosechó una nueva victoria en un referéndum que le permitió poner en práctica un viraje hacia un modelo presidencialista que dejaba fuera de juego la figura del primer ministro y le permitía aunar poderes.

El jefe de Estado turco, que respaldó un modelo puramente conservador que ha levantado numerosas críticas desde la oposición y sectores minoritarios de la sociedad turca, ha alejado al país de la senda secular establecida por Kemal Ataturk, fundador de la república y figura indispensable para la política turca.

No obstante, los acontecimientos de los últimos años han empezado a pasarle factura a un presidente cada vez más autoritario y represivo que podría sufrir ahora las consecuencias de una respuesta que muchos consideran laxa y caótica ante las crisis y desastres que han golpeado a la población.

A medida que Erdogan trata de situar a Turquía como mediador a nivel internacional, especialmente en conflictos como la invasión rusa de Ucrania, todo apunta a un descenso -paulatino pero consistente- de su popularidad, algo que se ha hecho notar también en el seno de la OTAN, donde sigue poniendo trabas a la adhesión de Suecia por no cumplir con sus demandas.

Peligra la democracia: las acusaciones al gobierno de Erdogan

Son muchas las voces que llevan años alertando que la democracia turca, históricamente frágil, se encuentra en peligro. El gobierno de Erdogan aumentó notablemente las medidas contra los disidentes, que acusan a Erdogan de silenciar a periodistas, activistas y opositores, especialmente a raíz del intento de golpe de Estado de 2016.

La intentona golpista propició que el Gobierno pusiera en marcha una dura campaña de arrestos que ha acabado con miles de personas entre rejas. Así, en los últimos 20 años de poder, Erdogan colocó al país al frente de un abismo autoritario que llevó al poder judicial a estar bajo su ala.

Este caso se materializó en 2022 con la condena e inhabilitación del alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, en lo que constituyó en gran medida en nuevo intento por parte del Gobierno de dejarlo fuera del tablero electoral.

La oposición, por su parte, decidió centrar sus apoyos en la figura de Kiliçdaroglu, que no solo comparte nombre con el histórico Ataturk sino que lidera el Partido Republicano del Pueblo (CHP), la que fue también su formación.