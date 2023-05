Massa, Kicillof y Galmarini revisaron la agenda de acuerdos con China de obras para la provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este sábado un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, en el que se revisó la agenda de acuerdos entre la Argentina y China vinculados a la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, se destacaron los proyectos de Laferrere, Agua Norte y AMBA II, que consisten en obras de infraestructura de cloacas, agua y electricidad que mejorarán los servicios de los habitantes del conurbano bonaerense.

El viaje de Massa a China

La reunión se dio en la previa de que el ministro de Economía viaje a China donde participará entre el 30 y el 31 de mayo próximos de la reunión anual convocada en China por el banco de los BRICS, con el objetivo de obtener respaldos para fortalecer las golpeadas divisas de la Argentina.

En su visita a Shangai, el funcionario nacional también espera obtener una señal del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS para garantizar las importaciones que la Argentina realiza desde Brasil, con el fin de que las reservas del Banco Central no se vean afectadas.

Máximo Kirchner viajará a China con Sergio Massa

En el marco de esa cumbre, otra de las metas es lograr una mayor disponibilidad de yuanes para el pago de importaciones mediante el swap con el país asiático.

El tigrense fue invitado a la reunión anual convocada por el banco de los BRICS para discutir la modificación del estatuto de la institución financiera que permita respaldar el financiamiento a las exportaciones de Brasil a Argentina.

El presidente Lula Da Silva inició esas gestiones en abril tras la visita de Alberto Fernández al país vecino.

La agenda de Massa en China

La agenda de Massa incluye una escala en Beijing y la negociación de un incremento del uso de yuanes habilitados en el comercio bilateral.

El swap con China es de US$ 18.000 millones, y la ampliación fue de US$ 1.000 a 5.000 millones que se están utilizando. Massa buscará ampliar la capacidad de uso, no el swap, precisaron desde el Ministerio de Economía.

Según datos oficiales, el Gobierno autorizó importaciones en yuanes al país asiático por US$ 1.700 millones en el año, casi un tercio de los US$ 5.000 millones autorizados por China. La idea ahora es elevar el monto a US$ 9.000 millones.

China alienta los swaps con su moneda para que el yuan se convierta en una divisa internacional, incluso dentro del FMI, en su permanente disputa con Estados Unidos por el comercio global.

En el equipo argentino hay optimismo sobre los resultados que se puedan obtener en China. Incluso, destacan que en la segunda etapa del viaje, en Beijing, se abordará el plan de acción de la ruta de la seda que implica inversiones, algunas en trenes y la extensión del parque solar Cauchari en Jujuy.

También se incluiría el gasoducto que lleve al sur de Brasil el gas de Vaca Muerta.

