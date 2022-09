Mayra Arena: "Es difícil lograr una identificación política para los anteúltimos"

Mayra Arena, referente de los barrios populares, sostuvo que "Massa tiene que fortalecer su credibilidad y su palabra" y que "a los últimos gobiernos peronistas les resultó muy difícil lograr una identificación política, parece haber una contra identificación de eso", manifestó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además se refirió a la demanda de los sectores más vulnerables. "Lo que piden ahora es que la plata alcance y que no los afanen".

¿Hay un crecimiento del neofascismo en los sectores más bajos de la sociedad o este fenómeno se produce en la clase media baja?

El kirchnerismo históricamente tuvo un gran problema para hacer parte de su modelo de gestión a aquellos que todavía no son clase media aunque no sean extremadamente pobres, que no quieren abrazar al Estado. Una política que, de alguna manera, inyecta en la economía, que inyecta en los sectores mas bajos, que busca una reactivación desde las bases, donde la clase media sabe reinventarse sola.

Y esos pobres de más abajo, que no quieren pasar por el Estado, los que no encajan en el prototipo de pobres que supo incluir la política kirchnerista, son cada vez más antipopulistas. Un discurso que sobreactúa la representación y el lugar que ocupan los últimos, hace preguntarnos: ¿a dónde se quedan los anteúltimos? Es difícil lograr una identificación política para ellos.

A los últimos gobiernos peronistas les resultó muy difícil lograr una identificación política, es más, parece haber una contra identificación de eso.

En el caso de la Argentina, si el sistema asistencialista del Estado no logra que la clase baja pase a clase media baja como logró Lula en Brasil, y los de clase media baja no quieren pasar por el Estado parece haber un dilema para el Frente de Todos respecto de su futuro electoral, a quién representar...

Históricamente el peronismo ha tenido el problema de no saber hablarle a la clase media ni siquiera a los que ellos mismos ayudaron a convertirlos en esa clase. Tampoco ha sabido comunicarse con los que eran clase media de antes, porque el bastión histórico del peronismo siempre fue la clase obrera y los más necesitados.

Si bien ese piso de necesidades se ha cubierto, en los últimos años hay un piso de pobres que, para el Estado, no son el estereotipo de pobres "ideal", los que no encajan en ninguna minoría. Para el Estado esa gente es invisible.

Diálogo de sordos

Pero desde ese hace unos años parece haber un populismo que los incluye, Macri había empezado a hablarles a ese sector y a incluirlos con una especie de populismo de derecha, cuando abrazaba ciertos conceptos populista pero no de izquierda. Y Milei recrudeció ese populismo con los que es la bronca más directa hacía el Estado.

El peronismo gobernó 16 de los últimos 20 años, no puede negar su posición privilegiada. Es normal que haya aumentado el descontento entre los que no fueron parte de ese crecimiento conseguido, los que, por ejemplo, quedan afuera del IFE, por tener determinada obra social o porque tuvieron una moto o cualquiera de estas reglas que te dejaban afuera de ese cobro por más que sean recontra pobres.

Cómo la mamá de dos hijos que tiene muchos trabajos para sostener cierto nivel de vida no va a detestar a esa otra mamá de 6 hijos y recibe ayuda de los planes y es la mimada por el Estado. Es una contra identificación, se genera una sensación de merecimientos de derechos, donde se cree que el Estado cuida al otro y yo, que estoy mal, pero no hago las cosas de esa manera, no existo.

La imagen de Milei llegó a su techo y que, de hecho, viene cayendo bastante en los últimos meses.

Los papás de los de Revolución Federal quizá votaban al peronismo, ¿no?

Es muy probable, muchos de los votantes de Milei son hijos de votantes peronistas.

¿Notás cierto crecimiento de la imagen de Facundo Manes en los sectores más populares?

La imagen de Manes viene creciendo en esos sectores que ya pegaron toda la vuelta, los que hoy ya no esperan nada, no los identifica ni el peronismo ni la oposición.

Para los sectores más excluidos, ya no existe la administración del sueldo, el famoso estirar el sueldo hasta fin de mes. Ya no existe porque lo que ha generado tanta inflación mensual es que se está gastando la plata ni bien se tiene.

En los primeros 15 días del mes, hay un tipo de vida, incluso en los comedores en esas fechas no va nadie. Pero la última semana tenés tres clases sociales abajo en el mismo lugar.

Esto te genera un aclasamiento, es decir, hay gente que aparentemente no es de ninguna clase porque algunos días puede vivir y gastarla, y los últimos días no. No se busca que el sueldo dure porque se sabe que la plata va a valer menos. ¿A quién vota esa gente? Si la bronca pega toda la vuelta, estos discursos de dialoguismo, por ahí penetran un poquito más.

El ajuste de Massa pega de lleno en programas de educación y vivienda

¿Massa podría ser esa figura que represente a esa clase media o media baja?

Si sigue ordenando la macroeconomía, como lo viene haciendo exitosamente, tiene chances reales de ser una candidato que el peronismo pueda apoyar. Tuvo una crisis histórica de la credibilidad. Massa tiene que fortalecer su credibilidad y su palabra. Es la última bala que ha tenido el Frente de Todos y ojalá sea positiva.

Creo que el país no está tan mal como se autopercibe la sociedad: hay un grado de movimiento, hay demanda laboral, ya que en los barrios terminales hay muchos empleos. Empleos mal pagos que nadie quiere, pero que en algún momento, van a tener que subir los salarios ya que nadie los va a querer cubrir, y de esa manera va a generar más movimientos.

El pedido de los sectores más vulnerables

¿Cómo juega seguridad e inflación en la preocupación de los sectores más bajos?

El principal problema es la cuestión económica, aunque la criminalidad sigue estando también. La demanda de los sectores más pobres, ahora, es que la plata alcance y que no lo afanen.

Patricia Bullrich tiene un discurso más cercano a Milei, pero al mismo tiempo tiene un discurso que resuelve el tema de seguridad...

En nuestro espacio el que más se acerca a demostrar ese interés por la criminalidad es Sergio Berni y que lo manifiesta abiertamente.

Lo que pasa con la criminalidad es que existe una fuerte moral en los sectores más vulnerables en contra del delito porque el tipo que se sale a laburar por una luca al día y que no tiene otra opción. Entonces cuando escucha a gente que intenta comprender el origen de la criminalidad y justificándolo, siente que se está defendiendo al enemigo.

Por eso es que surge una contra identificación. Si hay algo en lo que pueden identificar la idea de casta, es cuando se defiende a los que tienen poder sobre ellos, a sus "enemigos", lo ven como la casta que defiende a los que los ponen en peligro.

