Martín Rapetti: "Hay que cambiar la palabra ajuste por la palabra crecimiento"

Dijimos en la presentación del programa aquella frase tuya cuando dijiste: “ni Facundo Manes ni yo tenemos la mirada promedio de Juntos por el Cambio”. ¿Cuál es la mirada promedio y cuál es la de ustedes?

Empezando desde un punto de vista político, Facundo Manes tiene una mirada que busca acuerdos y tender puentes, hay un sector de JxC que tiene un discurso más divisivo y eso tiene un correlato importante desde la mirada económica.

Estoy convencido de que Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento y que es imperioso estabilizar para empezar a crecer.

A mi juicio, la estabilización es central para generar confianza y credibilidad, las cuales no se generan dándole golpes a la mesa y gritando fuerte, sino mostrándole a la sociedad argentina y al mundo que la dirigencia argentina está de acuerdo, al menos a grandes rasgos, respecto a los sectores que serán prioritarios para el crecimiento y los grandes lineamientos del funcionamiento de la economía. Por ejemplo, tener un Banco Central que tenga como objetivo bajar la inflación, o tener acuerdo en que hay una regla del funcionamiento del gasto público para evitar problema de deuda externa. Este es un primer punto muy importante de diferencia entre adhesión de Facundo y la de algún sector importante de JxC.

La segunda mirada importante en cuanto a lo que vemos entre nosotros y una parte de JxC es cuál sería la estrategia de política económica del próximo gobierno.

Hay algunos que transmiten la idea de que es central una estabilización que, en esencia, por lo que una escucha, son ajustes y reformas estructurales. Nosotros creemos que la estabilización es central, pero hay un círculo virtuoso entre estabilización y crecimiento, por lo que el programa económico tiene que ser uno que busque en simultáneo estabilizar la macroeconomía, que significa bajar la inflación, el riesgo país, ir hacia un sistema de un único mercado cambiario.

Al mismo tiempo, dar señales concretar para estimular el crecimiento económico, porque hay mucho potencial en Argentina y lo estamos viendo en tres o cuatro sectores que son la minería, la energía, entre otros.

¿Lo que vos decís y lo que dice Manes es que el Gobierno de Mauricio Macri tenía una tendencia más financiera que productiva, y que lo que ustedes tienen es mirada crítica de la economía de su gobierno, una mirada más productivista?

Sí.

Sobre todo en la primera parte del Gobierno de Macri, desde el Ministerio de Producción le decían a los empresarios que se reconviertan, que exporten en vez de producir. Nosotros no tenemos esa mirada.

Ustedes, a diferencia de la mirada promedio de JxC, tienen una mirada crítica respecto de la economía cuando gobernó Cambiemos. En cuanto al futuro, ¿ustedes dicen que no es necesario hacer un ajuste como se está proponiendo desde la mirada promedio de JxC? ¿Opinan que se puede hacer una estabilización que por sí sola genere crecimiento y que produzca equilibrio fiscal y unificación del mercado de cambio sin episodios traumáticos?

Es parecido a lo que decís. Sería vender espejos de colores mencionar que la economía no va a necesitar correcciones.

Estamos por sacar un trabajo que analiza 42 planes de estabilización en América Latina, de donde sacamos conclusiones sobre cómo se bajó la inflación en esos países.

Lo que es importante, es tener la capacidad de estabilizar el tipo de cambio, el precio del dólar, que es el miran todos para fijar sus precios. Si uno logra estabilizar ese precio de manera sostenible y creíble, la inflación baja rápidamente, sobre todo cuando tenés inflaciones altas como las de este momento en Argentina.

¿Qué es central en ese sentido? Es central para cualquier persona que fija un precio ver que el Gobierno va a poder mantener el tipo de cambio y eso depende exclusivamente de cuál es la expectativa el futuro flujo de dólares que generará la economía porque si uno es capaz de mostrarle a todas las personas, empresarios y decisores del país que el país rápidamente va a generar rápidamente dólares, producto de que tiene sectores con gran capacidad de exportación y generar inversiones aquí, para generar esas exportaciones.

Eso contribuye inmediatamente a la estabilización. Es decir, ahí hay un ciclo virtuoso entre la estabilización y el crecimiento. Dar incentivos rápidos a los sectores generales de divisas que te ayudará a estabilizar. Eso no significa que no tengas que hacer una corrección, tendrás que tomar decisiones en materia fiscal para generar ahorros fiscales y un equilibrio.

Cuando Macri asumió, lo hizo con entre 7% y 8% de déficit fiscal. ¿Es correcto decir que a diciembre Sergio Massa llegará con 3% o 3,5% de déficit y fiscal, y que la sequía representó un 1%, que el año siguiente no estará?

Esos números son correctos.

Si Maastricht aceptaba 3% de déficit, 2,5% no parece nada tan complejo que hasta no se pueda financiar con deuda interna, ¿no? No parece nada tan traumático como cuentan muchos economistas de la oposición.

Dos puntos de déficit no es tan traumático en un país en el que tiene crédito y que los que tienen fondos están deseosos de tomar deuda del país, que tiene un gran problema de crédito en este momento. Entonces, ese 2% por ahí es más difícil de financiar.

Hay que cambiar la narrativa de lo que tiene que hacer el próximo gobierno, es decir, hay que cambiar la palabra ajuste por la palabra crecimiento, porque si uno le transmite al que potencialmente será tu acreedor que vos generarás un ajuste y eso tendrá un impacto recesivo en el corto plazo, algo que causará un conflicto social, la viabilidad de ese programa se pone en duda.

En cambio, si uno transmite el potencial crecimiento de Argentina y toma medidas concretas para estimular ese potencial, la necesidad de ese ajuste disminuye, por lo que el incentivo a financiar a ese país aumenta.

Si un gran segmento de la dirigencia argentina se pone de acuerdo en que va hacia un trayecto de corrección fiscal de mediano plazo, o sea, no te dice "hoy paso de 2% de déficit a 1% de superávit", es decir a un ajuste de 3%, sino que se va esa convergencia pero mientras crezco. Si esa convicción política transmite confianza, eso genera incentivos hacia el financiamiento sin necesidad de pasar por ajustes traumáticos. Ese tipo de visión sobre la economía nos distingue, hay diferencias muy nítidas entre algunos miembros de la coalición, o sea, las distinciones están ahí y se están discutiendo.

Para que 2% de déficit sea 0, ¿cuánto tiene que crecer la economía, asumiendo que el Estado recauda y gasta el total del producto bruto casi la mitad?

Argentina, con un ordenamiento fiscal no muy doloroso más una dosis de crecimiento, en los dos primeros años, sobre todo a partir de la soja que venderá el año que viene y en el 2025, que puede ser un año que pueda terminar en equilibrio primario, podría ir mostrando signos incluso de superávit primario.

¿Es correcto decir que no venís ni del PRO ni del radicalismo, sino que tenés una mirada, si se quiere, más panperonista, o lo estoy definiendo mal?

Soy independiente, no pertenezco ni al PRO. Siempre me sentí parte del centro popular, si se quiere.

Vos no sos de los economistas radicales y del PRO. ¿Percibís cuando te reunís con ellos que hay cierto complejo de los economistas radicales con los del PRO, y que, en el conjunto, cuando se juntan con los del PRO ,se hacen más ortodoxos de lo que normalmente son, como mimetizándose en una tribu?

No tengo esa sensación. Hay de todo un poco. No tengo la percepción de que hay una mimetización. Todos los economistas tenemos diferencias, no existe un economista que piense exactamente igual a otro.

¿No hay un corrimiento a la derecha del discurso de los economistas radicales?

Es que no sabría decirte específicamente.

Por alguna razón Manes te elige a vos y no alguno de los economistas radicales siendo él radical.

Ni Facundo ni yo venimos de la política, los dos venimos de la Academia. Facundo tiene un corazón radical, viene de una familia más radical, mi familia es de origen peronista. Somos una rara avis. Él tiene pertenencia al radicalismo, su hermano es radical de pura cepa.

Ha-Joon Chang, economista coreano del sur, del que se enamoró Facundo, elogia a Cristina Kirchner. Manda a estudiar su caso a los economistas de Horacio Rodríguez Larreta, Daniel Scioli, Wado de Pedro, hasta a Axel Kicillof elogia. ¿Hay en este economista y en la experiencia de Corea del Sur una síntesis deseable para todo de cómo tendría que ser Argentina?

Estuve con él, le tengo un enorme aprecio. No estaría del todo de acuerdo en que genera todo ese consenso. Los economistas académicos lo consideran más bien un heterodoxo, tiene mucho más predicamento en la política que en la Academia.

Definitivamente, fue una de las personas que viene insitiendo hace mucho tiempo sobre la importancia de la política industrial en el desarrollo económico y que esa batalla hoy, en la Academia al menos, ha ganado bastante terreno.

Es decir, lo que dice no es tan heterodoxo como era, quizá, hace 10 o 15 años. Hoy tiene un estatus mucho más respetable en la Academia y ni que hablar en el mundo político la importancia de la política productiva y de desarrollo industrial. En ese sentido, ganó una batalla, pero insisto en que, en término de predicamentos, su influencia es mucho mayor en la política que en la academia.

