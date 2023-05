Facundo Manes y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, protagonizaron un cruce en televisión durante la previa del acto que encabezará la vicepresidenta en Plaza de Mayo. En concreto, mientras el funcionario le restó importancia a la interna y habló sobre los logros de la gestión actual, el dirigente radical y precandidato presidencial la cuestionó: "¿Qué festejan?".

"Tenemos el mismo proyecto de país", sostuvo Katopodis ante la consulta sobre el alejamiento de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y la ausencia del mandatario en el acto de este jueves 25 de mayo donde la expresidenta será oradora por el festejo del 20° aniversario del primer gobierno de Néstor Kirchner.

El funcionario aseguró que "la gente está con cierta angustia y con la aspiración de vivir mejor", pero que también "están convencidos de que esa aspiración de vivir mejor la va a representar mejor el peronismo que los que ya gobernaron el país y lo hicieron muy mal".

"Lo principal a la hora de pensar lo que tiene que hacer la Argentina para salir, a la hora de pensar qué queremos hacer con este país, es que estamos todos parados en el mismo lugar", remarcó el ministro en A dos Voces por Todo Noticias (TN) .

En ese momento, los conductores del programa le cedieron la palabra a Manes, quien replicó: "Le recuerdo que ellos gobernaron 16 de los últimos 20 años en Argentina y cada vez hay más pobreza, más inseguridad, más desazón, yo veo otro país".

Facundo Manes ratificó que será precandidato presidencial

"No hay duda de que vemos países distintos, que tenemos dos modelos de Argentina bien diferentes", señaló Katopodis tras recuperar la palabra y agregó: "No somos locos. Sabemos que hay problemas, a la Argentina no le tocó un tiempo normal, nos tocaron tiempos extraordinarios".

"También es cierto que el año pasado ellos eran Disney, ellos planteaban que se repartían los ministerios y el partido ya estaba terminado, y estamos competitivos, estamos fuertes. El Frente de Todos va a ser una alternativa muy clara, muy creíble, para un conjunto muy importante de los argentinos que está convencido", sostuvo el funcionario.

"La Argentina está en una decadencia crónica, si uno ve los índices económicos, educativos, sociales, yo no veo el país que ve el ministro", retrucó Manes e insistió: "Aparte veo que no se hacen cargo de haber gobernado dieciséis de los últimos veinte años, una cosa increíble".

Expectativa por la presencia de Massa en Plaza de Mayo: ¿asistirá al acto de Cristina?

"Quieren seguir gobernando, hace mucho tiempo que gobiernan, cada vez estamos peor y no reconocen nada", reclamó y redobló la apuesta cuestionándolo: "Miren la realidad. Hay un acto. ¿Qué festejan? ¿el 60% de pobreza de los chicos en el conurbano?¿la malnutrición infantil?".

En este sentido, continuó: "¿Qué festejan? ¿la corrupción generalizada de tantos años del kirchnerismo?¿ la falta de futuro de los chicos que se quieren ir del país o a los chicos de clase vulnerable que se van del sistema?¿que los maestros, médicos y enfermeros sean pobres aún trabajando?".

"No sé qué festejan. O sí. Festejan un personalismo que nos llevó a esta decadencia", sentenció el diputado opositor y concluyó: "A los argentinos nos falta un modelo común, un destino común. No tenemos una hoja de ruta, un trazado grueso de país".



