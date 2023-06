Las elecciones presidencias de este 2023 generar expectativas dado que en medio de una crisis económica hay incertidumbre sobre los candidatos y las propuestas que proponen y que puedan revertir la actualidad de la Argentina. Por ello, este medio entrevistó al periodista y director de la revista Fortuna de Editorial Perfil, Ceferino Reato quien habló de la actualidad de los candidatos del oficialismo y de la oposición y sobre las claves del avance de Javier Milei de cara a los próximos comicios.

"Para mi Juntos por el Cambio todavía tiene más chances que Milei de ser el próximo gobierno", admitió Reato. No obstante, luego añadió: "Si bien Milei hizo como un fogonazo, aun no se le ven los equipos detrás. Es cierto que Menem hizo lo mismo frente a Cafiero en el '89 que ganó la interna Menen, luego aparecieron sus economistas".

Las claves de Javier Milei para seducir al electorado

Además, "Milei tiene una característica muy importante y es que encontró los tres puntos que a la gente le importa", dijo el entrevistado. Primero: "La constitución de una clase política, o sea un conjunto de dirigentes políticos que parecen más concentrados en sus propios intereses que en ayudar a la gente", indicó.

Por otro lado, "la inseguridad, que para la gente pobre, clase media y ricos es muy importante", explicó el periodista y añadió: "Yo creo que es un tema decisivo para que tantos jóvenes se vayan del país".

Por último, "la inflación que es realmente un cáncer y que con la propuesta mágica de la dolarización encuentra un cause, un sendero", aseveró.

La propuesta de la dolarización de Javier Milei

Respecto a si es posible dolarizar la economía local, Reato dijo que, "algunos dicen que otros que si, yo la veo difícil pero es una cuestión técnica". "El problema es que no hay un ancla que detenga la inflación". "En la convertibilidad lo había encontrado en el 1 a 1 y él piensa en hacerlo en el dólar".

Según Ceferino Reato, la idea de dolarizar "es bastante peligroso porque el país pasa a depender de los dólares que produce, no hay nada más. No hay ninguna otra posibilidad".

"Una vez que haces eso obligas al Estado a tener un gasto sin déficit", dijo el entrevistado y añadió: "Si la clave es gastar lo que uno tiene, porque no hacer eso y resignar la política monetaria que sería la dolarización, es como cortarse las manos para no gastar". "Es mejor no gastar y seguir con las manos".

Los puntos clave que Milei ve y la política no

Para el entrevistado, Milei plantea tres temas que los políticos están eludiendo: "Primero la política tiene que estar al servicio de la gente y eso no se ve". Por otro lado, "la seguridad, este no es un Estado presente, es un Estado ausente porque la mejor salud es privada, la mejor educación es privada y la seguridad es privada". Por último, "la inflación, su propuesta es muy drástica pero yo creo que mucha gente puede llegar a votarla especialmente entre los jóvenes, especialmente si esta crisis empeora", concluyó Reato.