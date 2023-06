La economista Diana Mondino apuntó contra el principal organismo de control financiero y sostuvo que “si no hay Banco Central no podés gastar”. Además, respaldó la candidatura de Javier Milei. “Un anarquista es un liberal pasado de rosca", sentenció la precandidata a diputada en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Te escuchaba explicar que no es que el Banco Central, desde la perspectiva de Javier Milei, tuviera que desaparecer o ser dinamitado, sino que quería decir que tendría que dejar de emitir dinero sin respaldo, pero que tenía que continuar cumpliendo otras funciones.

Entonces, ¿dinamitar el BCRA es una metáfora? ¿Seguirá existiendo en el mismo edificio si gana Javier Milei, solo que no emitirá dinero sin respaldo?

Es casi así. Argentina no puede seguir emitiendo sin respaldo, la única forma que tenés de hacerlo es que desaparezca la posibilidad. Argentina ha tenido cartas orgánicas donde se lo han prohibido y, de alguna manera, con contabilidad creativa o directamente incumpliéndolas siguió estando.

Lo del edificio en sí mismo por supuesto, además tiene una belleza arquitectónica, va a seguir estando, no es que lo vaya a dinamitar y dejar un hueco en la calle Reconquista. Es una forma eficaz de decir “señores, el Banco Central no puede emitir, tenemos que quitarle esa potestad”.

Y la mejor forma de hacerlo es que haya otro mecanismo con el cual la gente pueda pagar. Normalmente se llama dolarización, pero en realidad se aproxima más a una libertad de moneda.

Hay muchísimos países en el mundo que no tienen Banco Central y trabajan de una forma normal. Entonces, el pecado que tenemos en Argentina es la emisión impresionante que hay para financiar el gasto público, y es una forma de decir que hay que cortarla. El Banco Central no debe tener la función de emitir dinero.

No es que no vaya a haber Banco Central, sino que no se podrá emitir sin respaldo.

Según como sea la forma jurídica que se logre para que no haya que emitir. La mejor forma con la que te garantizas que no se pueda es que no exista la función de emisión dentro del Banco.

Pero, ¿el BCRA seguiría existiendo sin tener la función de emitir dinero?

Dependerá del detalle de cómo se haga el proceso de impedir que esto pueda ocurrir.

¿Considerás la posibilidad de que no haya Banco Central?

Claro que lo considero.

¿Quién dijo "voy a cerrar las puertas del Banco Central"?

No la función monetaria, sino que no haya Banco Central. Una cosa es que su función sea reducida y otra es que no haya. ¿Considerás que no lo haya como una posibilidad?

Hoy tenés tres funciones: la política monetaria, la superintendencia bancaria, y la de estudios económicos.

La política monetaria es la que Argentina ha demostrado, sistemáticamente, que no la ha podido cumplir.

¿Las otras dos funciones considerás que las tendría que seguir cumpliendo y, por lo tanto, habría Banco Central?

Bueno, o le cambiás el nombre. Ponele el que quieras.

No hay tanta diferencia entre no emitir y otros planes. De hecho, Macri no emitió el último año de gobierno. Entiendo que era una forma de comunicar de manera más teatral algo parecido.

Es una forma de comunicar que ha sido muy asertiva, y una forma de decir que eso no debe existir. De ahí a que el edificio se convierta en ladrillitos rotos sería un picardía, porque es muy bello. Pero no puede existir esta función de emitir y menos en la forma descontrolada que tenemos ahora.

Si vos decís que hay que reducir es el gasto público, la gente no entiende, pregunta en dónde y cómo se hace. En cambio, si decís “yo te corto la posibilidad de financiar el gasto público”, el gasto solito se va arreglando.

¿Cuáles son los países que no tienen Banco Central?

Los que tienen el euro, por ejemplo.

Ahí está el Banco Central europeo.

Pero no tienen política monetaria propia.

Pero independientemente de Europa, ¿qué países no tiene Banco?

Los que se han dolarizado. Por ejemplo, Ecuador, Panamá y Hong Kong. No sé si Singapur, no sé cómo está ahora. Puerto Rico no sé cómo lo consideras.

No, Puerto Rico es un estado asociado.

En esos casos no tenés. Es obvio que si pudiéramos tener la posibilidad de tener política monetaria sería mejor, y una herramienta que sería bueno tener, pero en manos de gente responsable. Argentina ha demostrado durante 70 años que no lo fuimos.

Admiro tus esfuerzos de oratoria intelectual y cognitiva para formar metáforas poéticas en realidades.

Estoy hablando con un señor muy inteligente. He tratado de sistematizar la idea en una metáfora clara y evidente. Lo que te diría, que es mucho más brutal, es que tenemos que quitarle la chequera al Ministerio de Economía.

Expresado de esa manera es comprensible, lo otro es lo que resultaba preocupante.

Del Banco Central, gente que se ocupa del área de política monetaria son los miembros del Directorio, ni siquiera sé si todos. El resto del Banco se dedica a superintendencia, a revisar y controlar lo que hacen los Bancos.

Hay otras funciones que tiene el Banco dentro de la política monetaria que es la política cambiaria, y esa política está destrozando Argentina, en eso tenés que decir que no puede haber discrecionalidad o que alguien decida quién puede comprar dólares baratos. Eso es lo que tiene que desaparecer de Argentina.

José Luis Espert declaró que “lo de Milei no es liberalismo”, porque para un liberal la Constitución es sagrada. Y que Milei piensa gobernar con plebiscitos o DNU. ¿Qué pensás vos, sabiéndote liberal de toda la vida?

Y amiga de José Luis. Hay que distinguir las cosas que están en campaña, para mí eso de tratar de contestar desde un punto de vista político. Veo que se me va a empezar a complicar, porque voy a seguir contestando con absoluta sinceridad.

Lo que yo escuche de Javier cuando lo chicaneaban por la tele, sobre cómo haría con alguna medida si no sabe, y él dijo que si no sabe hace un plebiscito, pero no es que todos los días a la tarde vamos a tener uno.

Es una cosa que será para algunas cosas fundamentales, hay muchos países que tuvieron plebiscito, como Chile, que lo ha hecho sobre si cambiar o no la Constitución.

Y Uruguay, concretamente, casi con un plan de gobierno.

Cuando hay una cosa que es muy complicada podría o no hacerse. Llamémoslo una consulta popular. Hay otros países que han hecho consultas populares muy fuertes, como el aborto.

Entonces, veamos cómo se maneja. Las propuestas de Milei te pueden gustar o no, pero van a pasar por el Congreso. Yo me postularé para ser uno de los miembros, uno de los 250 y algo que hay, y entre todos se decidirá.

Lo que pasa es que hay algunos temas en los que lo que la gente quiere y lo que el Gobierno hace no han estado alineados, hasta ahora. Ojalá se empiecen a alinear.

No hay nada más liberal que el individuo, entonces, respetar los deseos de las personas no puede ser más liberal. La Constitución prevé el mecanismo para organizar un plebiscito y en qué caso o no son vinculantes. Así que esa parte no sería un problema.

¿Encontrás una diferencia entre una mirada anarcocapitalista y el liberalismo o la denominación de libertarios?

Los anarcocapitalistas, que yo no conozco a ninguno, y no creo que Javier lo sea, pero no lo sé, es donde no hay reglas excepto lo que está expresamente prohibido, que de hecho nuestra Constitución lo dice.

Argentina está en una situación extremadamente restringida y tenés que ir dando libertades. No podés pasar de 0 a 100 en un segundo, pero tampoco mantener la cantidad de restricciones que hoy tenemos.

En Estados Unidos está la palabra liberal, que es lo que nosotros llamamos zurdos, y libertarian es lo que nosotros llamamos liberal.

Un anarquista es un liberal pasado de rosca, el tipo que dice “yo no quiero respetar a nada ni a nadie”, no se puede vivir en un país anárquico. Porque es un país que no tiene justicia ni orden.

Decime vos si lo que está pasando en Las Rosas, en Santa Fe, no es casi anárquico. O que no puedas circular por una avenida porque hay gente que tiene todo el derecho a protestar pero no te deja pasar a vos.

La situación que tenemos que tener en Argentina es dar muchísima más libertad de la que hay, pero de a poco y siempre tiene que haber un límite, sin molestar al otro.

En el semáforo en rojo vas a tener que parar cualquiera sea el entorno político que haya, el que delinque debería ir a la cárcel. La discusión se da en si va poco o mucho tiempo, pero hay reglas básicas que, no conozco yo, ningún filósofo diga “eliminemos completamente” y que la gente ande desnuda por la calle o pegue y robe.

Lo que tenemos que tener en Argentina es que uno pueda tomar decisiones sobre su propia actividad económica. Si empezamos por ahí ya tendríamos un cambio extraordinario.

