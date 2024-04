"Un acto machista y misógino lamentable": Karina Banfi mandó a Carolina Gaillard a tomar un ansiolítico

La diputada Carolina Gaillard se cruzó fuertemente con su par de la Unión Cívica Radical Karina Banfi, quien mandó a la kirchnerista a tomar un ansiolítico, en medio del debate de la nueva ley de Bases que inició este lunes en la Cámara de Diputados. “Calmate, ridícula”, gritó la radical al inicio de la sesión y la discusión continuó en redes sociales, donde Gaillard calificó lo sucedido como “un acto machista y misógino lamentable”.

Gaillard estaba gritando mientras Rodrigo De Loredo intentaba iniciar su discurso. "Dale un rivotril a Gaillard, que está sacada", lanzó Banfi contra Gaillard. “Calmate, no seas ridícula”, continuó vociferando. Ambas tenían los micrófonos apagados, por lo que no se llegaba a apreciar en la transmisión lo que demandaba la diputada de Unión por la Patria.

Sin embargo, luego explicó que se trataba de una discusión por la votación, que la oposición proponía que fuera por artículos, mientras De Loredo recordaba que la moción era por capítulos. “Ustedes den la cara, vengan a dar quórum” para el presupuesto universitario, recriminaba la diputada kirchnerista al radicalismo, que marchó el 23 en la convocatoria federal.

El cruce continuó en X (antes Twitter) con Gaillard arrobando a Banfi: "Soy vehemente y pasional. No especulo jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo por eso el enojo de que decidan con el aval de la @diputadosucr votar por capítulos sin discusión particular. Por eso @KBanfi me grita toma un rivotril en un acto machista y misógino lamentable de una colega se dice sorora".

Banfi le retrucó: "Vos le dijiste sionista como insulto a la diputada @ajmechet (Sabrina Ajmechet) y nos insultaste a mi también que peleamos y pedimos por la liberación de los argentinos secuestrados por Hamás que viola y mata a mujeres como vos y como yo. Y dejalo acá, no te conviene que siga".

Menem le cortó el micrófono a Gaillard

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le cortó al mediodía el micrófono a la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien estaba desarrollando una cuestión de privilegio en contra del riojano por no haber dado lugar al pedido de sesión especial de su bancada para el martes, a fin de rechazar el DNU 70/2023.

La legisladora de Entre Ríos se estaba excediendo en el uso del tiempo estipulado en esta primera tanda de cuestiones de privilegio y, tras una primera advertencia, el titular de la Cámara baja procedió a silenciar el micrófono y darle la palabra al siguiente orador. Antes de que sucediera ese incidente, Gaillard apuntó contra Menem por una supuesta censura en el canal Diputados TV a raíz de una serie de hechos irregulares que ocurrieron pocas semanas atrás.

Luego arremetió contra él por haber denegado el pedido de sesión especial para el martes a las 11 pedido por Unión por la Patria para rechazar el mega decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica de Javier Milei. "En esta Cámara no es discrecional o no otorgar la sesión especial", indicó la entrerriana, que recordó que las convocatorias a sesiones especiales están reguladas en el artículo 35 y 36 del reglamento.

Gaillard reconoció que la sesión especial por la ley de Bases de este lunes se iba a extender más allá del horario de inicio de la sesión pedida por el titular de su bloque, Germán Martínez, para el martes. "Efectivamente se iba a extender. Usted tendría que haber convocado para mañana y si esta sesión no terminaba, la levantaba", reprochó. "Pero tiene que cumplir el reglamento", remató.

