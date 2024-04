Karina Banfi: "Para los radicales es histórica la demanda de una reforma laboral"

Karina Banfi sostuvo que la multitudinaria marcha universitaria expresó una conciencia social más allá de los partidismos y aprovechó para señalar la importancia de la transparencia en la administración de los fondos universitarios. Además, reconoció que el radicalismo atraviesa un agudo debate interno y necesita adaptarse a las circunstancias y proponer políticas constructivas. “Después de 20 años de populismo de izquierda, el péndulo se está yendo a un populismo de derecha, el radicalismo es opositor y está en el medio”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Karina Banfi es diputada de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos. Ayer, el radicalismo, le pidió al presidente de la Comisión de Educación, que incorpore el financiamiento a las universidades.

Alejandro Gomel: ¿Hubo un antes y un después con la marcha universitaria?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A mí lo que me parece es que es un punto de inflexión de una situación que viene sucediendo desde hace muchos años, que llama la atención por qué no se planteó con anterioridad. Esto lo digo tratando de despojar principalmente de cualquier planteo partidista que pudo tener la marcha o algún sector partidario queriendo arrogarse el liderazgo de esa marcha cuando claramente ha sido una convocatoria que expresó una conciencia en la opinión pública, en la calle, en los estudiantes, más allá de alguna precedencia política.

Digo esto teniendo en cuenta todo lo que sucedió posteriormente. Un kirchnerismo que convoca una sesión para capitalizar justamente una marcha extraordinariamente multitudinaria y que lo que está planteando son dos cuestiones en esa marcha, que acompañamos todos sin duda, sostener un sistema público y gratuito dentro del sistema universitario argentino y, por el otro lado, buscar alguna sintonía para que no se desguacen los recursos que son necesarios para su funcionamiento.

Esto, teniendo en cuenta que las universidades tienen tres fondos de financiamiento. Por un lado, todo lo que es el sistema de pago a los docentes, que está garantizado, según lo que ha dicho el propio Gobierno, y corre por un sistema de la Administración Pública Nacional a través de sus paritarias. Por otro lado, los gastos corrientes, que es lo que está en cuestión, el pago de la infraestructura, de los no docentes, del funcionamiento diario de las universidades. El tercero son los fondos propios, esto es importante, hay un planteo y bienvenido sea acerca de la transparencia que tienen que tener dentro de la administración de esos fondos y cómo esos fondos vuelven o fortalecen y están capitalizados por el beneficiario que en este caso son los estudiantes y el cuerpo docente.

Tras el escrache en la marcha universitaria, un colectivero insultó a Rodrigo de Loredo: "Da quórum para el presupuesto"

AG: ¿No hubo oportunidad en cuanto a la sesión de los diputados de sentar una posición y garantizar el financiamiento?

En realidad no es una sesión. Lo que se pidió es lo que se debería haber pedido de entrada. ¿Por qué? Porque, por suerte, el Congreso estaba en pleno funcionamiento de sus comisiones a partir del 1° de marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias, y en esta oportunidad, a diferencia de cuando estaba el kirchnerismo, donde realmente era imposible poder tratar estos temas.

Por eso te decía al principio que creo que lo que sucedió en la marcha del martes fue un punto de inflexión, porque la primera persona que congela los fondos de gastos corrientes de las universidades en el 2022 fue Sergio Massa cuando llegó al Ministerio de Economía. Y lo que llamó la atención es que a nosotros, reclamando esto de la Comisión de Educación, nunca se nos dio lugar a ningún tipo de tratamiento.

Javier Milei: "Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y a auditar cómo se utilizan".

Lousteau consiguió las firmas para tratar en el Senado el financiamiento a universidades públicas

AG: Me refería a la sesión especial que se pidió, donde se llegó a 124 diputados.

Yo te lo digo así. Yo no voy a una sesión que me invitan los K, porque si vos tenés 98 diputados y crees realmente que se trate de algo, te sentas con los otros bloques para construir una mayoría y ahí, a partir de un temario, es donde se tratan no solo los proyectos que quieren los K, sino los proyectos de otros bloques, construir esa mayoría para llegar a 129.

Ellos trataron de hacer un gesto de capitalización de lo que iba a pasar el martes, sabiendo que iba a ser una movilización importante, pero en realidad no querían cambiar nada, porque en donde se da el debate es en las comisiones, que es lo que la diputada Danya Tavela, en el día de ayer, pidió al diputado Finocchiaro, a ambos son autoridades de la Comisión de Educación, a que se trate este tema.

Mi pregunta es por qué no se trató antes, por qué no se buscó que la Comisión de Educación tratara de este tema antes, es donde se encuentran los consensos y se baja una sesión con mayoría simple, y no con mayoría agravada como necesitaba el kirchnerismo para el día miércoles.

Insisto en ese punto, a mí no me gusta que me inviten a una sesión, nosotros lideramos y construimos sesiones y mucho más en esta agenda, que es una agenda que defendemos como radicales y es parte de nuestra génesis, y lo que nosotros vemos es que durante todos los años anteriores, con Sergio Massa, en las dos oportunidades que estuvo en el 2022 y en el 2023, se hizo un congelamiento de fondos que hoy estamos viviendo con el Gobierno de Javier Milei.

Eduardo Toniolli: "La reforma laboral no es menemato, recuerda a Videla"

Claudio Mardones: En el último intento de sesión hubo una parte de su bloque que bajó, 14 integrantes. ¿Cómo van a transitar este debate dentro de su bloque?

Fue una discusión que tuvimos durante dos días y hay un sector, que ustedes lo conocen muy bien, que está muy apegado principalmente a la vida universitaria y a las conducciones de las universidades, en donde tenían un acuerdo con el kirchnerismo para llevar adelante la marcha del día martes, y el kirchnerismo le pidió que bajara a dar quórum para ver si podían tener quorum en esa sesión que ellos convocaban.

Un sector del bloque radical consideramos que no era necesario teniendo en cuenta que nosotros lideramos las condiciones de educación y en donde tenemos que dar los debates, justamente para no forzar a algunas mayorías que no se van a conseguir y no le vamos a resolver nada a la gente. La verdad que ese es el sentido.

Acá no es una cuestión, por lo menos lo digo en términos personales, porque no quiero hablar en nombre de todo el bloque, teniendo en cuenta estas diferencias que vos recién, donde tenés un diputado como el diputado Carbajal que considera que el radicalismo tiene que ser más un radicalismo de forma y no de fondos.

Fondos implica estar sentada hace un mes y medio conversando con el Gobierno, en donde hubo reuniones que duraron cinco minutos porque no nos poníamos de acuerdo y nos levantábamos y nos íbamos. Y hoy hemos podido, entre otras cosas, tenemos una gran expectativa para la semana que viene de poder generar una modernización en todo el marco del sistema laboral argentino, producto del trabajo y el esfuerzo del bloque y el partido radical, donde es histórica la demanda de una reforma laboral, por sobre todas las cosas, y la libertad sindical que tiene que tener cualquier trabajador en su derecho a asociarse con quien mejor lo represente.

Nueva división del radicalismo después de la sesión fallida de Unión por la Patria.

Esto para nosotros es fundamental, entonces cuando se sienta un diputado nuevo y dice no, bueno, yo no voy a votar algo que no conozco, yo lo que tengo que contarles a ustedes es que el diputado no ha querido participar, por eso lo desconoce. Entonces, cada uno que se haga cargo de su parte.

El radicalismo tiene que darse un debate muy profundo con respecto a cómo utiliza las instituciones post-populismo kirchnerista. Y ahí está el punto. Nosotros, o en el caso mío, yo uso las instituciones, soy parte de las instituciones en cómo están.

Si yo estoy en un periodo ordinario y hay una actividad permanente de las comisiones que además lidero, no voy a bajar, de prepo, a una sesión para no conseguir nada porque es imposible conseguir unos tercios para votar, lo que sí, efectivamente, vamos a tratar la semana que viene, que ya convocó el diputado Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, con la diputada Danya Tavela, cómo debe ser y cuál debe ser el marco del financiamiento de las universidades en este contexto económico.

Y ahí nos vamos a poner de acuerdo todos, vamos a bajar a una sesión y este tema va a ser sin duda una capitalización y una mejora para la calidad educativa que tiene que tener la Argentina, en donde también está involucrado el Gobierno de la Nación, que es el actor principal que tiene que resolver estos problemas.

El radicalismo volvió a quedar dividido en Diputados tras la sesión fallida de Unión por la Patria

AG: En el fondo, ¿no tiene que terminar de definir el radicalismo si es oposición u oficialismo? ¿Hay ahí una discusión que no se saldó?

Mira, estamos en pleno debate, no es que nos debemos el debate. Estamos en pleno debate y casi te diría cielo abierto porque lo ven ustedes en las redes sociales, lo ven en las distintas posiciones, el presidente del partido en el Senado votando en contra de todo su bloque, qué sé yo.

Es parte, insisto en este punto, a mí me gusta hablar de que hay que hacer un análisis de qué pasa después de un gobierno de 20 años, casi 20 años, de populismo de izquierda y en donde parece que el péndulo se está yendo para el otro lado con un populismo de derecha.

El radicalismo es opositor y está en el medio, pero también es un partido de 130 años, un partido federal, un partido de masas, un partido que tiene la laxitud, o sea, puede estirarse un poco a la izquierda y un poco a la derecha, tenemos todo, y lo tenemos históricamente.

Tenemos dirigentes que nos podemos habituar a cuál es el humor y la sinfonía social que nos permita, desde la oposición, ser constructivos y proponer, y ahí vuelvo a lo que va a suceder este lunes y este martes en la votación de la Ley de Bases, en donde una ley de 600 artículos, con el trabajo del radicalismo, se ha reducido a 300 artículos y por sobre todas las cosas hemos incorporado algunas cuestiones que para nosotros son fundamentales y que responden más a políticas de centro que a políticas de extrema derecha o de extrema izquierda como nos venimos acostumbrando en Argentina.

MVB FM