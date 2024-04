Eduardo Valdés: "La marcha educativa es un antes y un después en la sociedad"

Eduardo Valdés brindó detalles sobre la esperada reaparición de Cristina Kirchner y sostuvo que los líderes políticos deben dar un paso al costado "solamente cuando las urnas se lo indiquen". Además, explicó que considera que la movilización educativa marcó "un antes y un despues" en la sociedad argentina. “Se equivocan los dirigentes que hacen una lectura sesgada de lo que fue la movilización”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fue embajador argentino del Vaticano en el año 2014 y jefe de Gabinete de la Cancillería en el año 2003. Además, fundador y director de la Academia Nacional de Gobierno del Instituto Nacional de la Administración Pública a mediados de los 90, en 1995. Valdés fue uno de los diputados de Unión por la Patria que acompañó la masiva marcha en defensa de la universidad y la educación pública.

¿Cree que parte de la letra de esta canción con la que lo recibimos, “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, le cabría a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué cree que hará en su próxima reaparición? Y vos, en este rol de "celestino", ¿festejaste su cumpleaños en tu complejo?

Es mi living. No es algo abierto al público, vos lo conoces, y sí, compartimos aquel día. Pero quiero decir que en esa jornada que vos estabas hablando de antes de ayer, ¿cuánto de Maria Elena Walsh hubo? Que Maria Elena no era ni de uno ni de otro, sino era de todos.

Estoy queriendo construir, porque para mí esa marcha que vos hacías referencia recién es un antes y un después, creo, en la sociedad argentina. Como esas grandes movilizaciones, yo siento la del 2x1, en el año 2017. Nadie la vio, pero cambió el clima para lo que venía después.

Creo que se equivocan los dirigentes que no interpretan o que hacen una lectura sesgada de lo que pasó antes de ayer. Porque esos jóvenes, vi muchas chicas muy jóvenes, quizás del CBC, y chicos jóvenes, pero más mujeres jóvenes, pero muy jóvenes, 18-19 años, que debe ser su primera participación política. Y para mí fue muy sorprendente cómo se expresaron, cómo era unitaria.

Nos está convocando a repensarnos distintos, el que crea que puede seguir con su propio ismo y capitalizar desde un ismo, está equivocado. Como se equivocan estos diputados de hoy que quieren dictaminar en contra de lo que marchó la sociedad antes de ayer y porque tienen un número circunstancial. No se puede tapar el sol con las manos.

Con el eclecticismo que te caracteriza, ¿se podría decir que en esa marcha emergió un nuevo centro progresista anti grieta? Leí un artículo de Illia hoy, en el que él planteaba que el único obturador a que eso se convierta en una fuerza política que continúe en la alternancia democrática al libertarismo es que Cristina vuelva a aparecer y el kirchnerismo emerja. Entonces, el rechazo que produce la repetición del kirchnerismo haga que ese centro progresista se diluya y vuelva la grieta. Es decir, si Cristina aparece empieza a ser un problema. ¿A Cristina habría que pedirle que, por amor a la patria, se jubilara?

Vamos en dos partes. La primera, yo creo que la universidad está compuesta por estudiantes, docentes, y no docentes, y la expresión de los no docentes organizados sindicalmente no hizo distinta la marcha. Lo digo, Jorge, desde mi lugar. Me parece que todos son afectados y todos han contribuido a esa jornada que quedará en la historia del pueblo argentino.

Respecto de la del acto del sábado, no sé si tiene que ver con esto. No estuve pensando que tenga que ver con esto porque, honestamente, creo que hay una invitación a una inauguración que estaba prevista de antes. Tomalo más como algunos dolores que pueden tener al sacar el nombre de Néstor Kirchner de algún lugar, y todo esto tiene que ver con una reparación. Quizás hay contemporaneidad en los movimientos, pero no te puedo decir que tenga que ver con la marcha de antes de ayer, honestamente.

No digo que lo tuviera, digo que, como vos decis, esa cercanía temporal hace que alguien pueda asociar que a lo mejor, creyendo que se crea la posibilidad de una mayor escucha de la sociedad que a Milei finalmente empezaron a afectarle los rechazos de la sociedad.

Yo creo que todos tenemos que leer, incluyo a mi propio espacio político, pluralmente lo que ha sucedido antes de ayer, de esto no tengo ninguna duda.

Probablemente lo que sucedió, hay dos interpretaciones, es un hecho puntual de la universidad que comienza y se acaba acá o paralelamente es el nacimiento de una fuerza alternativa, me refiero a ideas, a un deseo de centro, esto que vos decías de jóvenes marchando respetuosamente.

Es el comienzo de algo, para mí es el comienzo de algo que va a ser más grande que el ismo de uno solo.

Yo imagino una sociedad futura donde la identidad política, el peronismo, tenga coincidencias con el radicalismo, que son expresiones populares que no tienen por qué y que tienen que ver con esa historia de la educación universitaria, porque la reforma del 18 tuvo que ver con la universidad laica y la del 48 fue cuando Perón incorpora la gratuidad en la universidad.

Entonces, si nos vamos a nuestros orígenes, sinceramente creo que, y vos sabés que los movimientos populares se van nutriendo de los preexistentes, quizás surja algo nuevo con otras expresiones que tenga frente a este anti-Estado, a esta negación del Estado, a este odio del Estado, el Estado como igualador de la sociedad argentina, y fue muy claro en la marcha eso, mostrar cómo la hija de una señora que trabajaba en servicio doméstico y de un obrero, era ingeniera, una mujer, lo vimos, padre, madre e hija. Estas cosas que se dan en la Argentina.

Yo siempre cuento Jorge que cuando yo era embajador en el Vaticano, los miércoles que se juntaban los argentinos con el Papa a saludarlo en la audiencia de San Pedro, que yo tenía 60 lugares, conversaba con esos argentinos que estaban viajando por Italia y habían ido a ver a sus familias, a conocer a sus familias italianas, que por lo general eran sus primos porque ya sus antepasados no vivían, y lo más sorprendente para todos era que los que venían de Argentina, esos italianos que se habían ido con una mano atrás y otra adelante, volvían siendo odontólogos, médicos, abogados, eso es la universidad pública argentina. Y quizás desde ahí nos empezamos a reencontrar en una nueva identidad mucho más amplia que el propio ismo que yo tengo hoy y que tenga otros, que no es el mío.

¿Reconoces que independiente de que sea merecido o no, Cristina tiene un alto rechazo, como Mauricio Macri, que terminan siendo un lastre para el sector que representan o que se siente representado o incluido? ¿Y que en determinado momento los líderes, para contribuir a lo que ellos representaban tienen que dar un paso al costado?

Jorge, no comparto. El dirigente político, o la dirigente política en este caso, los pasos al costado los da cuando las urnas le dicen que no. Tampoco sé si ella está haciendo esto por una cuestión de las urnas o por una reivindicación legítima del apellido de su marido también. Mucho tiene que ver en ella.

Vos hablaste de las urnas. Claramente las urnas no le funcionaron porque tuvo que poner a Daniel Scioli como candidato que no representaba su ideario político, tuvo que poner a Alberto Fernández, un paso más a la derecha, y después tuvo que aceptar a Sergio Massa, un paso más hacia la derecha de la derecha. Claramente hoy el kirchnerismo, electoralmente, no es una fuerza importante.

Mira, en el 2015 Cristina no era candidata, no podía ser candidata. Daniel Scioli era la síntesis, en ese momento, de una gran parte de los gobernadores y fue candidato. En el 2019 Cristina había hecho una muy buena elección en el 2017, que salió segunda, perdió por tres puntos, creo, en esa candidatura a senadora, pero mantuvo su identidad.

Y en el 2019, a 40 días de que tenía que presentar una fórmula política, que venía muy en ascenso ella, la convocaron a ocho indagatorias en un mismo día para marcarle bien la cancha, y en la última elección pasó algo parecido.

Pero ahí vamos a entrar en otra discusión. Sinceramente, yo no querría mezclar la jornada de antes de ayer con esta discusión que estoy dispuesto a darla, Jorge, cuando quiera.

No quisiera colocarte en un brete en lo más mínimo, para nada.

No, simplemente creo que me emocionaste con La Cigarra, porque es una gran obra, de esas canciones que quedan en el tiempo de Maria Elena Walsh, cantadas extraordinariamente ahí por Víctor Heredia y Teresa Parodi, pero que dice mucho de lo que pasa en la sociedad argentina también.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve lo que viene sucediendo en el Congreso con la Ley Bases?

A mí me da mucha vergüenza que después de lo que ha sucedido antes de ayer, hoy estén diciendo que dictaminan y quieren sacar express la Ley Bases en general, para después abocarse en lo particular y también la reforma laboral. Estamos convocados ahora a las 12 del mediodía para dictaminar esto. Una cosa que convocaron ayer a las 10 de la noche.

AG: ¿Ya le mandaron el borrador?

Si, claro. Le digo que lo quieren dictaminar hoy, a partir de las, creo que las dos de la tarde, o las doce, estoy sin dudas, ya estoy entrando ahí.

AG: ¿Y el lunes la sesión?

Y el lunes sería la sesión, por eso, es todo muy raro.

AG: Y a la vez ayer, estuvo muy cerquita, pero no llegaron al quórum por el tema educativo. ¿Qué faltó ahí?

Bueno, increíble, ¿no? Los mismos dirigentes radicales que habían ido a la marcha, no quisieron bajar después, como de Loredo. Estábamos a cuatro votos de poder resolver el incentivo docente, una cosa increíble.

Te deseamos éxito en tu búsqueda continua de juntar el agua y el aceite, que me parece muy meritoria.

Este es un tiempo que a mí me ha conmocionado lo de antes de ayer, y juro que me comprometo más que nada con esto que vi, por los jóvenes.

