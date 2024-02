Danya Tavela destacó la complejidad de la ley ómnibus, y consideró que los diputados la están tratando de manera "responsable". Remarcó que desde su bloque rechazaron el aumento a las retenciones, el no ajuste por inflación a los salarios de jubilados y la duración de las facultades delegadas por dos años. “Los radicales somos radicales y hay coincidencias ideológicas de valores y de metodologías que compartimos todos”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Danya Tavela fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, secretaria de Políticas Universitarias en 2017 y subsecretaria de Gestión de la Coordinación de Políticas Universitarias en 2015.

Ley ómnibus: se reanuda el debate y el oficialismo busca votar hoy en general

¿Qué balance hace de la primera jornada de tratamiento de la ley ómnibus y qué expectativas tiene a punto de entrar a la segunda?

Me parece que fue una sesión como esperábamos, donde los distintos espacios políticos iban a manifestar su mirada respecto del tratamiento en general de la ley. Y ahora vienen las definiciones sobre los articulados punto por punto.

Obviamente que es una ley compleja, que ha tenido un tratamiento muy responsable por gran parte de los diputados, con mucha presencia, con mucho debate. Y eso ha generado la supresión de artículos, los planteos sobre modificaciones a realizarse en el recinto y, por supuesto, también los cambios de miradas y los intercambios de miradas entre los distintos espacios políticos, para lograr un mejor cuerpo normativo.

Las perlitas del debate de la Ley Ómnibus: la protesta de Greenpeace, un diputado que no entra en su banca y el reclamo por los ascensores

El socialismo va a votar en contra de cualquier delegación de poderes, aunque sea mínima, pero paralelamente Mónica Fein nos decía que el gobierno no necesita la ley para llegar a aplicar parte del ajuste que requiere. ¿Qué reflexión tiene respecto de que la simple licuación de presupuesto del 2023 le da al Presidente y al Ejecutivo facultades delegadas para poder mover el presupuesto como quieran?

En parte coincido con la diputada Fein, porque efectivamente cuando vos llevas adelante un proceso de ajuste fiscal, una de las herramientas que tenés es la licuación por inflación, que es un poco también lo que hizo Massa el año pasado, en términos básicamente del gasto público.

Sí, disiento en el modo, para que estas cuestiones puedan ser sustentables en el tiempo y no tengamos que estar permanentemente recurriendo a cuestiones tan nefastas como es el impuesto inflacionario, porque ataca efectivamente el poder adquisitivo de los que menos tienen, en este caso, por ejemplo, jubilados o asalariados.

Me parece que es importante pensar que para poder implementar el plan de estabilización económica, si es que lo tiene el presidente, algo que aún todavía no conocemos o por lo menos no se ven señales claras, y converger hacia el equilibrio fiscal, es necesario que tenga, sobre todo por tratarse de un presidente con una minoría muy clara en el Congreso, algunas facultades delegadas, tal como han tenido todos los presidentes desde el 2001 en adelante, en distintas situaciones y aún teniendo mayorías en las Cámaras.

Entonces, mi foco no está puesto efectivamente en la discusión de si tiene A o B o C de facultades delegadas, sino tratar de que tenga las mismas que ha tenido cualquier presidente, no debería por qué no tenerlas.

Mientras se debate la Ley Ómnibus, una encuesta nacional mostró la grieta del DNU: un 48% lo rechaza y un 47% lo apoya

Por un plazo acotado, algo que sí le hemos modificado al proyecto de ley que le envió, él quería por dos años y autoprorrogárselas, eso es un disparate. Entonces, digo, me parece que acotadas, controladas, estableciendo claramente las bases de la delegación, esto es fundamental porque es lo que te da el marco lógico para que vos puedas efectuar la delegación, podemos discutir en esta situación.

Nosotros al presidente le hemos planteado con mucha claridad que íbamos a acompañar en general la ley, que íbamos a acotar las facultades delegadas en tiempo, forma y fondo, por el límite de la Constitución, que además íbamos a rechazar cualquier aumento de retenciones sobre los sectores productivos, que es lo que finalmente en un ataque hizo que retiraran todo el capítulo fiscal donde había consenso sobre algunos puntos, y como tercer tema, el tema del no ajuste por inflación a los salarios de los jubilados era nuestro límite, también esto fue retirado. Efectivamente creemos que eran las tres cuestiones centrales que no podíamos dejar libradas al azar en esta ejecución, y luego dar los debates sobre cada uno de los puntos.

Los bloques dialoguistas buscan alternativas sobre privatizaciones y otros ejes aún no resueltos

Los mejores discursos, a nuestro juicio, que hubo ayer casualmente eran de los radicales. De Loredo decía: “Mire Presidente, ha quedado un texto de trescientos y algo de artículos, más cuatro anexos de cien artículos más. Para algunos es mucho, para otros es mucho lo que se sacó. Yo le quiero dar una perspectiva histórica.

Termina siendo la reforma llevada adelante en los primeros 45 días de un gobierno democrático desde la recuperación de la democracia a la fecha más frondosa y voluminosa. Excede la reforma de Estado que hizo su tío, excede la reforma cambiaria y laboral que hizo Eduardo Duhalde, excede la reforma que hizo Fernando de la Rúa, excede la reforma que hizo Néstor Carlos Kirchner, excede la reforma que hizo del Estado el expresidente Mauricio Macri.

Entre los ilusionistas de la moneda, que nos trajeron hasta acá, y los profetas sistémicos del ajuste, empiece a recordar un término, incorpórelo en su vocabulario porque es el primer paso para incorporarlo en el accionar del gobierno. El déficit productivo, el ajuste de la nada es la nada, y la nada también puede tener equilibrio fiscal.

Si no toman las decisiones que atraigan las inversiones sistemáticas que año tras año necesita esta Argentina y que no alcanza con prórrogas presupuestarias, decretos emergenciales, y leyes delegadas porque no garantiza la confianza, nunca recuperaremos el camino del desarrollo.

Para terminar, presidente, sepa el pueblo argentino que este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado. Sepa el pueblo argentino que su mandato expresado en las urnas ha sido corroborado y correspondido en este parlamento de la nación. Sepa el pueblo argentino, también, que ese derecho sagrado e inalienable del voto también es una responsabilidad inalienable del destino del futuro escogido”.

De Loredo marcaba la diferencia entre los 600 artículos, los 300 que al final quedarán, que las modificaciones son importantes pero no tan importantes, el cambio que se produce con lo que era antes, lo que quería el gobierno y lo que va a terminar siendo. Finalmente una mejora en esa moderación, ese es el rol del Congreso. ¿Usted tiene la misma visión?

Comparto con Rodrigo y comparto con Facundo Manes.

Primero te doy la primera respuesta. Los radicales somos radicales y hay coincidencias ideológicas de valores y de metodologías que compartimos todos, independientemente de la línea interna de la que formemos parte. Y ambos, fíjate que utilizaron una palabra que no vas a encontrar en ningún otro de los discursos, progreso y desarrollo.

Y esta idea de que el ajuste de la nada, lo dice muy bien Rodrigo, puede ser la nada si no tiene un objetivo claro y un direccionamiento claro, también lo expresaba Facundo cuando hablaba de la ciencia, la educación y de la técnica. De aquellas áreas donde no va por ahí el ajuste si queremos efectivamente atraer inversiones, si queremos desarrollar, si queremos mejorar la economía.

Entonces me parece que todas esas cuestiones que ambos expresaron fueron parte del espíritu que dio nuestra tarea a lo largo de todo este mes y moneditas desde que tenemos en las manos la ley ómnibus.

Me parece que es muy importante, para nosotros fueron debates intensos, internos y externos, entender cuál era la realidad que estaba atravesando la Argentina, la necesidad de dotar de estas herramientas o de estos elementos para que el presidente pueda llevar adelante su gestión. Y ahora es decisión del presidente cómo decide llevarla.

Si el camino que elige es el de la intolerancia, como lo ha hecho hasta acá, es el de las amenazas, como lo ha hecho hasta acá, es el de las denuncias falsas, como lo ha hecho hasta acá, es el de la represión en la calle, como ocurrió anoche, vamos a tener más dificultades para que esas herramientas sean exitosas.

MVB FM