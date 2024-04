Rodolfo Tailhade utilizó la expresión "ley pasta base" para advertir una posible "colonización narco" a partir de la sanción de la Ley Bases. El diputado de Unión por la Patria presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y le exigió que como autoridad del cuerpo debería haber girado el tratamiento de ciertos temas a la comisión de Seguridad Interior para que se evalúe hasta qué punto el proyecto le abre la puerta a capitales extranjeros vinculados al crimen organizado.

Vivo | Ley de Bases: Aprobaron las facultades delegadas para Javier Milei y las privatizaciones

Tailhade tomó la palabra luego de que se aprobara la iniciativa con 142 votos. El diputado enumeró las razones que lo llevan a suponer que la sanción definitiva de la legislación puede abrir la puerta a capitales narco: "Vemos que están desmantelando el sistema de control de la IGJ para las sociedades extranjeras que pretenden radicarse en el país, en particular las off shore y las vehículo, a las que no se les exige adecuarse a la ley argentina", denunció.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Están promoviendo nuevamente las Sociedades Anónimas Simplificadas, las SAS con las que Los Monos se cansaron de lavar guita; enviaron un proyecto de blanqueo inenarrable, pero que pudo caracterizar de manera brillante mi colega Ramiro Gutiérrez, -quien explicó que- es una invitación especial para todas las organizaciones criminales del mundo", dijo en el recinto.

Además, Tailhade se refirió a expresiones del presidente Javier Mieli: "No se cansa de decir ante periodistas que algunos consideran delitos cosas que no son delitos, refiriéndose a la fuga, a la evasión, al lavado. También dijo 'me importa un rábano lo que diga el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional-, me importa un rábano de dónde viene la plata aunque sea de organizaciones criminales'. Así que probablemente acá haya un objetivo consciente", declaró.

"La cuestión se agrava todavía más con lo que me parece que es el paroxismo de esto: el denominado proyecto de Ley Antimafia, con el que se pretende combatir el crimen organizado que para continuar con este estado de cosas, es decir, sin nosotros pode discutir esta iniciativa en los ámbitos institucionales correspondientes. La verdad es que lisa y llanamente estaremos haciendo nuestro aporte desde el Congreso para la definitiva colonización del país por parte del narco. Y yo, presidente, no quiero ser cómplice", agregó Tailhade.

Natalia Zaracho: "La ley Bases beneficia al planero VIP de Marcos Galperin"

Además, el diputado aprovechó la oportunidad para referirse a Patricia Bullrich. La mencionó "en función de que los proyectos que el presidente decidió enviar a esta Cámara (tienen) origen único y exclusivo en el ministerio de Seguridad". Sin embargo, la nombró para referirse a la investigación del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner: "(Es) una persona que permitía que se borraran pruebas del atentado a la exvicepresidenta en su oficina".

Ramiro Gutiérrez, el otro diputado de UxP que advirtió sobre el riesgo de los capitales narco

El lunes 29, apenas comenzó la sesión, el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez había planteado algo similar a Tailhade. En su caso, el legislador planteó una cuestión de privilegio contra el presidente Milei y contó que era la primera vez en su trayectoria que hacía una presentación de esas características.

Marcela Pagano reapareció en la Cámara de Diputados tras su internación

"Nos encontramos en la postrimería de un hecho muy severo que nos va a dañar y no tiene precedentes", declaró y agregó: "El presidente ha exteriorizado una política de capitales de más de 200 millones de dólares van a poder ingresar a la Argentina sin ningún tipo de trazabilidad. Jamás he visto en mi vida profesional un hecho de semejante gravedad. Es una invitación a todos los carteles de la droga a que vengan a un nuevo paraíso", sostuvo Gutiérrez.