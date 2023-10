Imposición de manos, filas interminables y visitas de famosos: el fenómeno de Leda Bergonzi en Rosario

Después de dos semanas, Leda Bergonzi celebró el último martes sus ceremonias pese a la alerta meteorológica. Los visitantes le atribuyen milagrosas sanaciones, por lo que ha despertado la fe de millones de seguidores. La congregación de personas es tan numerosa que la Municipalidad de Rosario le ofreció los galpones de la Ex Sociedad Rural para sus encuentros y baños químicos para quienes esperan afuera.

Esta vez, entre la multitud de personas que esperaban el anhelado momento de la imposición de manos se encontraban la actriz Nacha Guevara, el ex futbolista Jonás Gutierrez, y la conductora Susana Roccasalvo. Semanas atrás había asistido al predio Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

La familia de Messi fue a ver a Leda, una sanadora por imposición de manos

Pese a las advertencias del Servicio Meteorológico que esperaba ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora en la noche, los asistentes asumieron el peligro y continuaron instalados aguardando un lugar para conseguir ayuda espiritual o resolver un problema de salud.

Durante la tarde, el calor previo al temporal fue devastador y algunas personas se descompensaron por las condiciones climáticas durante la tarde.

Los famosos que asistieron al encuentro

El exfutbolista Jonás Gutiérrez, de 40 años, fue una de las reconocidas figuras que asistió entusiasmado a la reunión religiosa. Gutiérrez expresó su satisfacción tras haber sido recibido por la referente religiosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista que luchó contra el cáncer compartió una historia con la foto junto a la rosarina, acompañada con las palabras: “Gracias, Leda. Increíble lo de hoy”

Además, en imágenes de la misa difundidas por medios de comunicación también se la pudo ver a la icónica actriz de 83 años, Nacha Guevara, junto a la conductora Susana Roccasalvo. Ambas se ubicaron al lado del escenario y se mostraron emocionadas durante el ritual eclesiástico.

Semanas antes, también dijeron presentes la madre de Messi, Celia Cuccittini, y Matías, uno de los hermanos del capitán de la selección.

Quién es Leda Bergonzi, la "sanadora" de Rosario

Leda Bergonzi es laica y fue reconocida hace 8 años por la Iglesia católica con el carisma de liberación y sanación. Es fundadora del grupo de oración "Soplo de Vida". La misión de esta comunidad es difundir mensajes de esperanza entre sus seguidores.

Las misas celebradas a las que ella asiste se volvieron masivas porque comenzaron a circular historias de milagrosas sanaciones que se le atribuyen.

Lo que más se destaca de Bergonzi es su característica humildad al considerarse una “persona común y corriente”, atribuyendo su don al Santísimo.

“Dios el camino, la verdad y la vida. Es él quien cambia la vida del hombre”.

Sus celebraciones, respaldadas por la Iglesia Católica, siempre inician con oraciones y bendiciones para todos los devotos.

Con 44 años, está casada y tiene 5 hijos. Admite que la evangelización no la hacen únicamente un martes, sino todos los días en los barrios. Respecto a la responsabilidad que asume con la devoción que despierta, explica: “Dejo tiempo de mi vida, amistades. Mi marido lo transita conmigo, mis hijos crecieron con esto, así que lo ven natural”.

Por su ayuda, Leda no recibe ningún tipo de compensación económica, solamente pide a quienes quieran colaborar algún alimento no perecedero para donar a quienes más lo necesitan.

Las sanaciones de Bergonzi

Bergonzi señaló que Dios se puede manifestar de diversas maneras y que ella ha logrado curar mediante distintos métodos: “Hay gente que ha tenido la posibilidad de una sanidad por medio de intercesión, otras por fotos y también a distancia. Que la gente no se quede con lo que dicen, que siempre se animen en ir en búsqueda de lo que realmente piensan”.

Asimismo, señaló que hay muchas personas que acudieron a ver sus “sanaciones” y no salieron nunca más del mundo de la fe. “Que no me vayan a ver a mí, que lo vayan a buscar a él (Dios)”, declaró en una oportunidad.

En un comunicado del Arzobispado de Rosario publicado hace dos semana se declaró que: "La Iglesia de Rosario, viendo los frutos buenos que produce en mucha gente, acompaña este fenómeno para ir discerniendo la profundidad y solidez del mismo (...) Si se producen sanaciones físicas, es mayor el número de las sanaciones espirituales, interiores y síquicas"

Además, explicaron que el movimiento cuenta con el acompañamiento y asesoramiento de sacerdotes que son quienes dan la Santa Misa de inicio: “Hoy hay un grupo de sacerdotes que acompañan la experiencia. En este momento, dada la magnitud del acontecimiento, se ha dispuesto que cada encuentro comience con la Santa Misa, terminada la misma se haga la adoración al Santísimo Sacramento y la bendición. Luego se haga la reserva del mismo”. Y agregaron: “Dada la gran cantidad de personas que concurren, se está procurando la asistencia de varios sacerdotes para atender confesiones”.

SV / Gi