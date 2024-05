Este martes, el Gobierno de Javier Milei aseguró que no cederá ante la presión de los gremios que amenazaron con escrachar a los senadores que voten a favor de la Ley Bases. Además, la gestión libertaria afirmó que se va a garantizar la seguridad de los legisladores.

"Ante algunas amenazas de escraches a algunos legisladores por parte de sindicalistas aeronáuticos, bajo la excusa de que estos senadores estarían traicionando mandatos populares, rechazamos cualquier tipo de incitación a la violencia y el Gobierno va a garantizar la seguridad de cada uno de los senadores que se acerquen a debatir el proyecto", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

"No vamos a ceder ante la extorsión y es una frase repetida por nosotros que cumpliremos a raja tabla", remarcó el portavoz y agregó: "Que los responsables de la decadencia que estamos viviendo en el Argentina estén nerviosos nos indica que efectivamente hay cosas que estamos haciendo bien".

Con estas declaraciones el gobierno de Milei le respondió al líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, quien, en medio de las asambleas realizadas este lunes en Aeroparque, advirtió que los gremios van a escrachar a los senadores que voten a favor de la Ley Bases cuando vuelen con Aerolíneas Argentinas.

En este sentido, Adorni reiteró: "Lo que nosotros no queremos es el escrache, en términos de escarmiento. No estamos a favor de que si vuelan o si se los cruzan esté relacionado con escrache, a ninguna persona de ninguna fuerza política. Estamos en contra del escrache y la violencia".

En este contexto el vocero presidencial también apuntó contra el paro general convocado por la CGT para este jueves 9 de mayo. "Se suma a otra manifestación con un tinte mafioso como fue la que se refirió algún personaje con respecto al paro nacional que va a ocurrir aparentemente el jueves, definiéndolo como un mensaje hacia nosotros".

"No tiene otra motivación que no sea estrictamente política", aseveró el portavoz sobre la manifestación pactada para esta semana y amplió: "Cuando escuchás las definiciones que hay de los propios organizadores del paro, como esto de 'es un mensaje', nos da mucho pudor".

"Nos da pudor escuchar a algunos representantes de la decadencia que impulsan este tipo de cuestiones. Van a dejar sin transporte y sin libertad de ir a trabajar a mucha gente el jueves. Mas allá del récord que están batiendo en relación a la cantidad de paros a un gobierno que recién asume y de haber estado adormecidos durante años", continuó.

El funcionario señaló que "siempre hay sectores que cuando no están en el poder por decisión de la gente consideran que lo que fue elegido está mal que esté ahí" y concluyó: "Los reclamos y las expresiones en contra de lo que hacemos son validas y genuinas para quien quiere hacerlo por cuenta propia. No vamos a permitir la extorsión, no queremos que la gente vaya al paro obligada".

