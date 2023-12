A la líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, le preocupa el hecho de que el Presidente intente arrogarse facultades que corresponden a otros poderes de la República, y considera que el mayor riesgo del DNU se da en el ámbito del Poder Judicial. Además, se refirió a la extensión y variedad de reformas que componen en el megaproyecto que Milei presentó para que sea debatido en el Congreso en sesiones extraordinarias. "No veo que haya marco ni tiempo para aprobar este paquetón de leyes", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires por la Alianza Juntos y presidenta del partido GEN. Fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea permanente de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Recientemente afirmó que veía como una buena señal la actitud del Presidente de hacer uso de un espacio legislativo para gobernar, pero no está tan de acuerdo con el mega DNU.

Nuria Am (NA): ¿Ves como una buena señal el hecho de que Milei mande este paquete al Congreso pero te preocupa la delegación de facultades que pide para el Ejecutivo en los próximos 4 años?

Me preocupan varias cosas, pero celebro el envío de un proyecto de ley, porque es reconocer que la discusión debe darse en el Congreso, a contramano de lo que había pasado con el decreto. Con el DNU, el Presidente se arroga atribuciones legislativas, algo prohibido por la Constitución en un contexto donde no había ni necesidad ni urgencia porque, al mismo tiempo, estaba convocando las sesiones extraordinarias.

Tal vez lo están reconociendo porque incluso en este paquetón de ley ómnibus hay un último artículo que es la ratificación del decreto, y no sé si eso es una trampa o la admisión de que el DNU es inconstitucional.

Respecto de la ley, me preocupa el concepto general de un presidente que pretende tener 4 años de facultades recontra extraordinarias, siendo la suma del poder público y que es inconstitucional. Lo otro es la mezcla de temas tan grandes y que muchos sean irrelevantes para el momento de crisis que estamos pasando.

Me pregunto cuándo nos va a explicar cómo bajar la inflación y en qué influye, por ejemplo, la reforma de la ley del Deporte. Les está faltando definir prioridades, porque la gente debe pagar sus cuentas y comprar sus canastas básicas, cuando no les alcanza ni el sueldo ni la jubilación.

Alejando Gomel (AG): Esta idea de mandar una gran cantidad de leyes mezcladas, sumada a este DNU tan extenso, ¿puede esconder la estrategia de mandar todo pero puntualizando en cuatro o cinco cosas más específicas?

Ojalá fuera así, pero no está clara la intención del Gobierno. Además, estamos analizando todo esto en un contexto donde el Presidente le dio la espalda a la Asamblea Legislativa, nos viene insultando de arriba a abajo. No reconoce que también tenemos la legitimidad de estar sentados ahí porque nos votó la gente.

Hoy no veo al Gobierno dispuesto a buscar acuerdos, parece que quiere clausurar el Congreso y que quieren confrontarlo con la sociedad, diciendo que no queremos aprobar las cosas. Ya no somos un grupo privilegiado ni la casta, somos coimeros para él, lo cual es insultante pero también busca descalificar nuestras funciones para que la gente nos impida ejercer nuestras tareas. Le han hecho creer al pueblo que con un DNU se van a resolver sus problemas y no es así.

NA: ¿Tuvieron posibilidad de conversar con legisladores de La Libertad Avanza respecto de esta idea de que el Congreso está perdiendo funciones?

La semana anterior nos juntamos con Emilio Monzó, Nicolás Massot y con el presidente de Diputados, Martín Menem y Guillermo Francos, ministro del Interior. La conversación fue buena y nosotros les acercamos la necesidad de construir vínculos, ya que no se puede gobernar descalificando y quitándoles legitimidad al otro poder.

En ese momento todavía no estaba ley, por eso sugerimos transformar y trabajar un poco algunos de los contenidos del decreto, para fortalecer al Presidente, a partir de tener rápido algunas leyes. Por ejemplo, con la ley de reforma de los ministerios, si se hubiera mandado como proyecto de ley, se hubiera aprobado rápidamente.

Claudio Mardones (CM): Hoy empieza a regir precisamente el DNU y el periodo de extraordinarias vence el 31 de enero. Se empezó a especular con que no dan los tiempos para que, en ese plazo, se trate el megaproyecto. ¿Es así? ¿Cómo ve el futuro del decreto en cuanto al tiempo?

No creo que haya tiempo de acá al 31 de enero, ojalá, pero es un paquetón muy grande que demandará que vengan los ministros y expliquen. Ahora bien, no hay impedimentos para que Milei saque otro decreto y prorrogue las extraordinarias hasta fin de febrero.

Respecto al DNU, el trámite legislativo tiene que empezar, pero hasta ayer no registré el ingreso, incumpliendo la obligación de presentarlo. Pero quizá yo no me enteré. Luego lo tratará la Comisión y después irá al plenario.

Nosotros tenemos un gran clavo que nos dejó Cristina Fernández y Néstor, que es una ley de reglamentación del DNU que le da más validez a un decreto que a una ley. Es que esta última necesita ser aprobada por dos cámaras para regir, mientras que el decreto precisa del rechazo de las 2 cámaras, pero si la aprueba una sola o si directamente no se trata, sigue teniendo vigencia.

Por todo esto me da la impresión de que quieren dejar transcurrir el tiempo mientras que el decreto puede estar produciendo efectos. El mayor riesgo del DNU está en el ámbito del Poder Judicial más que en el Legislativo. Veremos planteo de inconstitucionalidad en todo el país y demostrará la debilidad propia de un instrumento que no atraerá inversiones, que básicamente es lo que buscan.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué cree que puede pasar con el proyecto al tener tantas y diversas temáticas? ¿Hay chances de alguna subdivisión, que al llegar a tantas comisiones haya algunos dictámenes sobre una parte pequeña de todo ese enorme proyecto y que eso sí puede tener un acuerdo con otros bloques, logrando aprobarse?

Sí, más que posible es necesaria e indispensable. No veo que haya marco para aprobar este paquetón de ley con 600 artículos y que tiene cuestiones tan diversas. Por ejemplo, no se puede hablar de las privatizaciones en términos tan generales.

FM: ¿Y en qué tema piensa que es más factible que haya consenso entre lo que quiere el Gobierno y los bloques de la oposición?

Hay algunas partes del proyecto vinculadas con la modernización del Estado, desburocratización, la digitalización, etc. que podrían salir. Insisto: son cosas que deberían ser tratadas muy puntualmente.

