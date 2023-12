Día 18: ¿Parar el decreto?

“Vamos a empezar a repasar lo que sucedió ayer, con el anuncio del paro general, hecho por Héctor Daer, de la CGT, después de cruces y chicanas”, indicó la periodista Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 29 de diciembre del 2023.

Después de la reunión de este jueves habló Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. “El 24 de enero vamos a hacer un paro con movilización al Congreso, para apoyar aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente, más allá de los votos que haya sacado, por dos años y lo pueda renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público. Y no se respetan las instituciones y no se respeta nada”, señaló el dirigente sindical.

La CGT viene manifestándose en contra del DNU presentado por el presidente Javier Milei, el cual entró en vigencia después de cumplirse ocho días exactos de la firma del decreto y la no objeción formal por parte del Congreso de la Nación, y en contra también de la Ley Ómnibus. Es el paro que más rápido se produce después del retorno de la democracia a un gobierno.

Muchos están mirando al Palacio de Tribunales a ver si hay algún tipo de decisión, por ejemplo, alguna medida cautelar en contra del decreto. La CGT había presentado una, la Justicia dijo que aún no podía tratarla porque no estaba el decreto en vigencia. Ahora sí, así que a partir de hoy, muchos van a estar mirando qué pasa en el Palacio de Tribunales.

Mientras tanto, el gobierno nacional intenta dejar expuestos a los legisladores que rechacen la Ley Ómnibus presentada por el Poder Ejecutivo, y la ministra de Seguridad sostuvo que “se tomarán otros caminos si no votan la ley”. Algo que despertó la incógnita de cuáles serían las otras vías.

“Para las grandes transformaciones, se entiende, debería haber grandes consensos” aseguró la periodista Nuria Am.

Las declaraciones de distintas personalidades del Gobierno dejan ver una línea que se sigue, intentando exponer a “la casta” que no lo deja llevar adelante las transformaciones para las que, Javier Milei cree haber sido votado. A partir de allí, surge la idea del plebiscito y la confirmación de cuál sería el camino a seguir si no es aprobada la ley. Sin embargo, el plebiscito es no obligatorio y no vinculante.

Por parte de la oposición, Máximo Kirchner ingresó un proyecto al Congreso de la Nación para formar un fondo con lo que se recaude de las retenciones para poder proveer a las provincias, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, de lo que se le deja de enviar discrecionalmente. Además de esto, vinculó a Milei con Mauricio Macri, lo cual despertó las declaraciones del líder de Juntos por el Cambio. “Nuestro gobierno fue el prólogo del cambio”, aseguró el ex mandatario, y criticó la aprobación del DNU que presentó durante su gestión.

También habló Axel Kicillof, uno de los gobernadores que se ve más perjudicado por el recorte a los fondos discrecionales que se enviaban hasta ahora a las provincias. Comienza así una pelea casi personal entre Milei y Kicillof, ya que el libertario habló de la “Tasa Kicillof” y sostuvo que el gobernador opositor era el gran causante de todo lo que pasaba. “Siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una superley que dedicarse a laburar, a generar trabajo y a generar industria. Así que esos que se dicen eficientes, además son bien vagos. Los decretos se los escriben otros” respondió el gobernador bonaerense, sin utilizar nombres propios.

Mientras se pronuncian los representantes de los partidos, surgen las reapariciones. Sergio Tomás Massa, el ex candidato presidencial, anunció que está escribiendo un libro junto a la Editorial Planeta, y aprovechó para apuntar contra el oficialismo. Aseguró que contará “todos los detalles” de su llegada al Ministerio de Economía y “algunas anécdotas de los empresarios que pregonan la libertad, pero piden prebendas al Estado”. Esta reaparición tendría que ver con demostrar que los mismos empresarios, con los que lo apretaban, ahora son beneficiados con alguna de estas leyes, sostuvo el periodista Alejandro Gomel.

Esta semana, Juan Grabois pidió por la aparición y el apoyo a los trabajadores de Sergio Massa y Alberto Fernández. “Tengo una crítica respetuosa a nuestro candidato a presidente, Sergio Massa. Él fue la máxima expresión de Unión por la Patria. Tiene que estar presente en respaldo de los trabajadores. Lo mismo el presidente del Partido Justicialista, que es el principal partido de la coalición, Alberto Fernández”. A esto le sumó un pedido para el ex presidente, que ya está en Europa: “Si vos presidís la fuerza principal de la coalición, y en medio de un momento de zozobra del pueblo argentino estás en España, y no te gastás una emoción, creo también humildemente que tenés que dar un paso en costado”, manifestó el fundador del Frente Patria Grande.

Siguiendo la línea de la oposición, Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, se refirió al decreto de emergencia: “Decidimos presentar este recurso de amparo con el pedido de una cautelar para frenar el DNU, que avasalla totalmente los derechos de cien años que supimos conseguir los argentinos y las argentinas”, indicó el ex presidente del PJ, y agregó que “estamos en democracia, pero parecería que estamos viviendo una dictadura”.

Mientras tanto, ayer en el Movistar Arena se presentaron los Juegos Macabeos Panamericanos, las Olimpiadas judías, y esta inauguración contó con la presencia de Javier Milei, quien volvió a hablar de “las fuerzas del Cielo”. “La historia de los Macabeos para mí es una de las más inspiradoras de las Sagradas Escrituras, eran los menos contra los muchos, los débiles contra los poderosos, pero vencieron porque la razón y la providencia divina estaban de su lado”, señaló el libertario, y aprovechó para enviar su apoyo a todo el pueblo judío: “Los acompaño en este momento difícil, y quiero ratificar mi compromiso inalterable con el Estado de Israel y con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico, por la paz y la libertad” y cerró con su frase de cabecera “¡Viva la libertad, carajo!”.

Un presidente con 19 días de mandato y un anuncio de paro general para cuando se estén cumpliendo sus 44 días en el poder. En definitiva, el anuncio quedará marcado como el más rápido que tuvo un gobierno democrático en recibir una amenaza de un paro.

