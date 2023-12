Enrique Viale: "El combo DNU y ley ómnibus es una invitación a la destrucción de nuestro territorio"

Regresión ambiental, desmonte y eliminación de restricciones para la actividad minera en zonas próximas a los glaciares de agua dulce. Esos son los efectos directos que tendrán las desregulaciones planteadas por el presidente Javier Milei en materia ambiental en su famoso DNU 70/2023 y en la llamada "ley ómnibus" que envió esta semana al Congreso. En suma, "una liberalización de nuestro territorio a la destrucción, al agronegocio y a la especulación inmobiliaria", según el abogado Enrique Viale.

Con sus dos herramientas, Milei y sus artífices buscan barrer con todas aquellas limitaciones territoriales y ambientales que protegen a las múltiples áreas de riqueza biológica que tiene el territorio del avance humano. El nuevo gobierno pretende borrar de un plumazo conquistas históricas que lograron la protección de recursos y paraísos naturales para abrirle la puerta a la explotación económica.

En el texto del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos esos intereses se traducen en la modificación de las leyes de Glaciares (26.639), de Bosques Nativos (26.331) y de Protección Ambiental contra la Quema (26.562).

Según dijo Viale a PERFIL, en primer término la modificación planteada en torno a la Ley de Glaciares "busca habilitar la minería en el ambiente periglaciar, que es el más próximo a los glaciares". Ese, contó, es "un viejo pedido de las grandes mineras trasnacionales que ahora encontraron su eco en este intento de reforma que busca derogar la protección contra la explotación de ese ambiente". Si se avanzara, el riesgo sería nada menos que "sobre nuestra fábrica de agua, que da vida y trabajo al país".

Si se lograra el avance de esas modificaciones, entrarían en peligro los más de 16 mil cuerpos de hielo relevados por el Inventario Nacional de Glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes, un equivalente a más de 5 mil kilómetros cuadrados de superficie total. Pero tampoco hay que dejar de lado el peligro que correrían las 36 cuencas hídricas alimentadas por glaciares.

Glaciar Perito Moreno.

"Es gravísimo porque se propone una regresión ambiental que afectaría a la columna vertebral de las leyes de protección ambiental en Argentina", alertó Viale, que es consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

El argumento del Gobierno para avanzar sobre las zonas glaciares es la reversión de "un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".

Modificación a la Ley de Bosques, "una invitación a la destrucción"

Durante una entrevista con este medio también puntualizó acerca de la modificación a Ley de Bosques y dijo que de avanzar "se va a permitir el desmonte en las áreas de mayor valor, que son las consideradas rojas y amarillas, lo cual es una invitación a la destrucción". Según el texto del proyecto de ley, el 0,2% que se extraía de retenciones para financiar el Fondo de Bosques nativos ahora dependerá directamente del Presupuesto y la discrecionalidad del Gobierno. Además, "se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

"Los bosques son nuestros pulmones, si seguimos arrasándolos los eventos climáticos extremos serán cada vez mayores, las sequías, los temporales se van a pronunciar cada vez más", alertó Viale.

Más allá de la consecuencia que se podría generar en términos ambientales, el abogado marcó el efecto económico que se podría generar si se avanzara sobre los bosques.

"Hay un choque muy fuerte entre lo que se pretende y los compromisos internacionales a los que adhiere Argentina. La Unión Europea, por ejemplo, pone cada vez más limitaciones a la compra de cereales de lugares donde haya habido desmontes. Eso hace que peligren nuestras propias exportaciones y ya se está poniendo la lupa desde afuera, nosotros tenemos llamados permanentes de organismos internacionales que ven esto con preocupación", indicó.

El otro factor importante del cual se ocupa el proyecto de ley es la flexibilización de la Ley de Control de Actividades de Quema. Según se desprende del texto, se modifica la definición de quema a la que se incorpora un énfasis sobre el aprovechamiento productivo de toda actividad que tenga fin de lucro y no esté relacionada con la protección del ambiente.

Las modificaciones que pretende Milei afectan a los bosques nativos.

Un punto central de las modificaciones es que, si se avanza, en caso de que la Administración no responda en un plazo de 30 días los pedidos de los productores para que los autoricen a hacer quemas, se considerará aprobada la petición. Para el abogado, se trata de "una especie de autorización tácita a la destrucción. Imaginate cuando empiecen a llover pedidos y no los puedan contestar o no los contesten intencionalmente".

"Hay provincias que han vivido bajo el humo. También en forma paralela hay un desfinanciamiento del Sistema Nacional de Fuego y de los brigadistas que tenían contratos muy precarios y no fueron renovados. Todo esto es un combo fatal para nuestros ecosistemas", planteó.

"Más que un DNU o una ley, esto es una declaración de guerra al movimiento socioambiental argentino", afirmó Viale.

Más modificaciones de alto impacto

Así y todo, la legislación que pretende hacer avanzar el presidente también hay un avance importante sobre el Régimen Federal de Pesca.

"Para el otorgamiento de los permisos de pesca, la autoridad de aplicación solo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques. Los permisos tendrán como mínimo una duración de VEINTE (20) años", dice el artículo 245 del proyecto.

Greenpeace Argentina y Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima, en contra de las modificaciones ambientales.

Esto sería, ni más ni menos, la desregulación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), una vía libre para que buques extranjeros puedan pescar libremente en aguas argentinas.

Además, el proyecto también planea un avance sobre el control de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). De acuerdo al texto, el artículo 321 faculta al Poder Ejecutivo a establecer límites anuales de emisión de esos gases, siempre y cuando sean compatibles con los objetivos del Acuerdo de París. Pero aparece un segundo ítem: el Gobierno busca tener el control de los derechos de emisión y no solo eso, sino que pretende establecer un "mercado de derechos" a partir del cual "quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización".

Viale, que es coautor de los libros "El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal) desarrollo" (Siglo XXI Editores); de "Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo (Katz) y de "20 mitos y realidades del fracking" (El Colectivo), opinó que "estamos ante la economía verde en su máxima expresión".

Y completó: "Acá son beneficiarias las grandes petroleras que van a poder seguir incumpliendo gracias al libre mercado en materia ambiental que no tiene buenos resultados".



