Blanqueo de capitales y bienes personales: Caputo promete aclaraciones

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, señaló que la prensa interpretó “incorrectamente” el tema del blanqueo de capitales y las modificaciones propuestas al impuesto sobre los bienes personales.

“Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos”, escribió en la red social “X” el jefe del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo respondió dos consultas claves sobre la economía en redes sociales

El apunte fue en referencia a un posteo del economista Germán Fermo que había planteado: “Pretenden seducir a argentinos a que hagan otro blanqueo y no eliminan bienes personales, ni renta financiera. No le encuentro el sentido y ambos impuestos no recaudan nada”.

Hola Sherman. Los diarios han levantado incorrectamente el tema del blanqueo y bienes personales. Ya lo vamos a aclarar para evitar mal entendidos. Slds https://t.co/F7tPvT1k5T — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 28, 2023

Vale considerar que el proyecto de blanqueo de capitales y las modificaciones al impuesto a las Ganancias fue incluido en La Ley Omnibus que ayer el Poder Ejecutivo envío al Congreso Nacional.

Caputo no añadió ningún otro concepto y en consecuencia se desconocen las incorrectas interpretaciones de la prensa que menciona el titular del Palacio de Hacienda.

Qué dice la Ley Ómnibus sobre el blanqueo de capitales

La ley hace mención al blanqueo.

“Se crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social con el fin de promover un sinceramiento de la economía y promover la inversión privada. En términos tributarios también se implementan programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos”, indica el proyecto.

La posibilidad de aplicar al “Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social” contempla obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2023 y alcanza a sujetos residentes y no residentes que podrán adherirse al régimen desde la puesta en vigencia de la ley, en caso de aprobarse, hasta el 30 de noviembre del próximo año.

El blanqueo se llevará a cabo en tres etapas. En la primera, que se extenderá hasta el 31 de mayo, la penalidad por el ingreso al régimen será de 5%; en la segunda etapa la fecha límite será el 31 de agosto y se abonará un equivalente al 10% sobre el total de los bienes declarados; y la última etapa, con una alícuota de 15%, finalizará el 30 de noviembre. En ningún caso AFIP cobrará el impuesto si se declaran menos de US$ 100.000.

Simplificación, consenso y blanqueo: las claves de la reforma tributaria de Mile

Los activos ubicados en la Argentina que están previstos dentro del régimen son, entre otros, dinero en efectivo moneda nacional o extranjera, participaciones accionarias, inmuebles, títulos valores (bonos, acciones, obligaciones negociables, entre otros), bienes muebles, créditos de cualquier naturaleza y bienes intangibles.

En el caso de los bienes ubicados en el extranjero, además de los mencionados anteriormente, se incorpora la tenencia de criptomonedas. Asimismo, la norma prevé que en ningún caso se podrán blanquear tenencias en paraísos fiscales.

Para determinar la base imponible, habrá un “tipo de cambio de regularización” que será fijado por el Poder Ejecutivo.

Los contribuyentes que adhieran al régimen quedarán “liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren”.

La Ley de más de 600 artículos fue presentada al Parlamento y hasta el momento ningún funcionario ha ofrecido detalles de una voluminosa norma que afecta a la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

LR