El jefe de los diputados de LLA y el articulo que fija que más de 3 personas deben pedir permiso para manifestarse: "No lo leí"

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, pasó por un momento difícil en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos. El periodista le preguntó sobre el artículo de la Ley Ómnibus que fija que tres o más personas deben pedir permiso para reunirse y manifestarse. Y la respuesta lo mostró bastante descolocado.

"Con respecto a ese punto particular, que no lo leí, te digo también... debe estar en el boceto también de la ley antipiquetes y, etcétera, etcétera, que no podés cortar la calle, que no podés obstruir la vía pública... supongo que vamos a trabajarlo en eso", trastabilló.

El periodista leyó el artículo 331 de la Ley ómnibus dice que se considera "reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente", que paradójicamente no son reconocidos como derechos. En este sentido, Zago admitió que no está de acuerdo con el artículo: "No, no, seguramente que no", respondió a la pregunta puntual del periodista.

Previo a reconocer el artículo el presidente del bloque se mostró superado por el gran trabajo que tienen por delante. “Todavía no terminamos de conformar la comisión del DNU que son 16 miembros”, explicó Zago quien añadió: “Creemos que en el día de hoy o mañana tratar de conformarla”.

Con respecto a las comisiones subrayó: “Vamos a dialogar”. En ese sentido, se refirió como una persona de diálogo y de trabajar mucho en las comisiones y agregó: “Ya tenemos un problema porque íbamos a trabajar en cuatro comisiones y el proyecto está rozando en el 70% de las cuarenta y pico de comisiones que tenemos. Algunas las vamos a unificar y el problema es que ya en lo que íbamos a trabajar nos quedó corta”.

El presidente de bloque de LLA anticipó la posibilidad de conformar cuarenta y pico de comisiones y priorizó el ponerse de acuerdo: “Primero en nuestros bloques y después en cada uno de los bloques tener el listado de todos los diputados que van a incorporarse”.

