Para Milei, los que se oponen a sus ideas son "envidiosos y resentidos"

Tras presentar este miércoles el proyecto de la "Ley Ómnibus" en el Congreso, el presidente Javier Milei compartió vía X (ex Twitter) un curioso hilo que calificó como "imperdible" donde el periodista Carlos Mira defendió la iniciativa y acusó a los opositores de "pretender engañar a la gente con el disfraz 'progre' de la igualdad".

"El gobierno del presidente @JMilei dice que todo lo que hace lo hace para que haya más libertad, para que los argentinos tengan más libertad...", comenzó explicando el comunicador en la publicación, donde argumentó a favor del texto presentado y en el cual catalogó a los que se oponen de "envidiosos y resentidos".

"¿Qué es lo que hace la libertad? La libertad permite desarrollar ideas propias para avanzar y mejorar: es una herramienta de uso personal para el progreso", sostuvo el periodista y remarcó que "en el uso de su libertad, los individuos progresan de acuerdo a la aceptación que su actividad reciba de la sociedad".

En esta línea, Mira subrayó que "el que descubra una actividad que la sociedad recompensa más, avanzará y el que no avanzará menos" y aseveró: "Cercenar la libertad es el camino más corto para igualar (igualar en la miseria, pero igualar al fin)".

"El que no se banca que unos ciudadanos avances más que otros pedirán que la libertad se cercene en nombre de la igualdad, porque 'si yo no avanzo, vos tampoco'. El pequeño detalle es que no es, entonces, la igualdad lo que preocupa, sino la posibilidad de que unos ciudadanos sean diferentes a otros. Eso se llama envidia, no igualdad", enfatizó.

El periodista se refirió a los opositores del mandatario y expresó que "sería interesante que los que se oponen a las iniciativas del presidente expliquen por qué se oponen". Luego afirmó que, de conocerse esa explicación, sería posible encontrar "el interés en que un privilegio propio no se corte" o "el interés en que un perjuicio ajeno se mantenga".

"La corta visión de esta concepción resentida de la convivencia no entiende que, aunque unos ciudadanos progresen más que otros, la avalancha de actividad y progreso que ellos generan arrastra a TODOS hacia arriba, no solo a ellos", amplió y manifestó: "Seamos sinceros y llamemos a las cosas por su nombre".

Continuando con su hilo, Mira añadió: "Terminemos con la demagogia de la igualdad y de la justicia social y digamos que nos da en el forro de las bolas ver a nuestro vecino avanzar más rápido que nosotros y listo".

"Está todo bien, ser envidioso y resentido es una enfermedad del alma que, reconocida, puede ser tratada. Pero pretender engañar a la gente con el disfraz 'progre' de la igualdad, ya está, se terminó, es viejo, no sirve", concluyó el periodista en el mensaje compartido por el Presidente.

AS/fl