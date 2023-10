Martín Caparrós, reconocido escritor y periodista, expresó que entiende que la gente esté “cabreada” con las dos administraciones anteriores y busque una nueva opción. “Es un cambio muy grande para la sociedad pensar que lo único que importa es lo que cada individuo pueda ganarle a otro individuo”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En tu último artículo, vos comenzás reflexionando sobre la situación que viste en el referéndum por la paz en Colombia, donde parecía que todo el mundo estaba a favor de la paz, y sin embargo, el referéndum salió en contra.

¿A qué atribuís cuando la lógica pareciera ir para un lado y la sociedad para otro? ¿Hay una búsqueda en esa sorpresa? ¿El mensaje es casualmente ese?

A mí lo que me interesaba de recordar aquella tarde en Colombia es cómo varios amigos que estaban convencidos de que iba a ganar el sí por la paz se topaban de pronto con que vivían en un país que no era el que ellos creían.

Lo citaba porque eso es lo que me pasa con la Argentina. Seguramente es mi error y mi problema, pero no consigo entender que un personaje tan desquiciado como Javier Milei tenga chances de ser el presidente de la República.

Esto es preocupante por muchas cosas, pero entre ellas, la que más me preocupa es no saber cómo es un país que puede elegir a ese señor.

¿Es decir que la Argentina es distinta a lo que vos creías que era?

Claramente. Si eligen a Milei como presidente, es un país que voy a tener que tratar de entender de algún modo.

Hay muchas consideraciones, los fracasos de los últimos 20 años, claramente, justifican que haya una búsqueda de algo muy diferente.

La crisis, la miseria, la falta de esperanzas y expectativa, justifican que mucha gente esté muy cabreada con los dos partidos que han gobernado este periodo. Pero que el conducto por el cual se manifiesta este cabreo sea un señor que dice que lo asesora su perro muerto.

Un hombre que piensa que lo único que importa es el mercado, las transacciones entre particulares, que la sociedad debe abandonar todo intento de crear una armonía general entre sus miembros, que es lo que se supone que hacen las sociedades, y que debe dejar que cada uno de sus miembros saque la ventaja que pueda comprando o vendiendo lo que sea.

Es un cambio muy grande para la sociedad pensar que lo único que importa es lo que cada individuo pueda ganarle a otro individuo en lugar de pensar cómo hacemos para salir todos juntos de este asunto.

Imagino que la misma situación de extrañeza la deben haber tenido la mayoría de los norteamericanos que votan a los demócratas, el 90% de los universitarios, cuando se encontraron que Estados Unidos era distinto al país que imaginaban, cuando ganó Donald Trump …

Claramente. En ese caso, te confieso, me dio un pequeño gustito. Porque Estados Unidos se había pasado tanto tiempo dándonos lecciones de democracia, civismo y sociedad organizada que, el hecho de que se encontraran de pronto con una situación tan parecida a la que ellos habían mirado por encima del hombro durante décadas, lo siento, pero me dio un poquito de gusto.

Ellos mismos decían “Estados Unidos ahora parece un país del tercer mundo”. No, parece el país que es.

Efectivamente, muchos estaban muy sorprendidos. Lo mismo ocurrió en Brasil. Recuerdo a muchos amigos brasileños que estaban seguros de que Bolsonaro no podía ganar, y meses más tarde estaba gobernando.

Es muy extraña esta especie de incapacidad para entendernos.

Escuchándote se me ocurren dos reflexiones. Por un lado, aquello de los griegos clásicos de que “todo intelectual es extranjero en su Patria”.

Por otro lado, el concepto de “siniestro” de Freud. Lo siniestro como lo malo de lo familiar, aquello que está al lado de uno, que lo deja perplejo, porque lo malo se mira distinto cuando está fuera de uno que cuando está en uno…

Efectivamente. Lo que decís de la extranjería probablemente sea cierto, pero al mismo tiempo, es quizás la condición que, de vez en cuando, si no tuvieras esa distancia, no podrías ver.

No digo que siempre. Muchas veces uno puede equivocarse, pero la distancia, de tanto en tanto, te permite entender alguna cosa que no estaba clara para todos todavía.

Cuando te encontrás con esto de cómo tan cerca anidan cosas que uno no puede entender y le cuesta tolerar, es muy fuerte.

Me escucho a mí mismo diciendo todo esto y me parece que estoy describiendo una situación muy dramática, y para mí lo es. Pero me imagino mucha gente, a la cual he escuchado, sobre todo gente joven, para la cual votar por Milei no es un drama, ni una gran decisión. Simplemente dicen: “bueno, los otros son tan malos que vamos a ver qué pasa con este ”.

¿Ese país te hace sentir viejo?

Me siento viejo sin necesidad de eso. Pero no particularmente porque quisiera sentirme joven, si sentirse joven fuera votar por Milei por unos tiktoks, que es lo que nos parece que está pasando, pero no creo que sea eso, tiene que haber más que eso para justificar lo que está pasando.

Aprovechando tu experiencia en España, ¿qué elementos comparativos se pueden establecer entre Vox y el fenómeno Milei? Milei no tiene un partido detrás y surgió muy rápidamente, mientras que Vox se ha ido construyendo a lo largo del tiempo.

Creo que hay una semejanza básica que es que, en estos últimos años, la rebeldía parece haberse instalado a la derecha. Es uno de los fenómenos más curiosos de estos últimos diez años.

En muchos países, la sensación de disconformidad fuerte que lógicamente hay, hace que mucha gente busque a los partidos de extrema derecha . En general, esa disconformidad solía llevar a la gente hacia alguna opción de izquierda. Eso ya no está sucediendo, y es un cambio global muy radical, que habrá que ver cuánto tiempo dura y qué tipo de situaciones produce.

Dicho esto, me parece que también hay grandes diferencias entre Vox y Milei. La primera sería que Vox retoma una vieja tradición nefasta española, es franquista. Lo que hace Vox es, al calor de este crecimiento de la derecha en el mundo, atreverse a ser franquista en voz alta y pedir que los apoyen por eso.

Desde el año ‘75 hasta ahora, en España, nadie podía decir claramente que era franquista. El Partido Popular trataba de que nadie lo agarrara en posiciones franquistas.

La gente de Vox estuvo en el Partido Popular todos estos años. Vox vio la oportunidad de legitimar un discurso de extrema derecha, tradicionalista en todos los aspectos, muy católico, muy conservador, en contra de cualquier cambio en las costumbres, anti aborto, anti gay, anti todo.

Vox retoma una tradición que estaba muy instalada en el pueblo español, porque finalmente aquí siempre hubo un 10 o un 15% de gente que se identificaba con el franquismo aunque no pudiera decirlo.

En cambio, yo creo que Milei inventó un espacio, no estaba o, por lo menos, no sabíamos que estaba.

Quizás muchas personas que apoyaban a la dictadura militar en Argentina, un 10 o 15 por ciento, integraron Cambiemos y el Pro, de la misma manera que Vox integraba el Partido Popular, y vio ahora la posibilidad de expresarlo de una manera más contundente. La diferencia sería que, en Argentina, pasó del 15% al 30%.

Sí, pero Milei y Villarruel empezaron a retomar el discurso de los militares del ‘76 cuando ya estaban muy instalados. No aparecieron con esa idea desde el principio.

Por otro lado, creo que muchos de los votantes de Milei no tienen ninguna relación con la dictadura militar, ni a favor, ni en contra, ni ninguna otra cosa.

¿La edad de los seguidores de Vox se caracteriza por algún grupo etario en particular?

No. Yo diría que casi familiar, que los muchachos de Vox son hijos o nietos de franquistas.

No es el caso de Argentina. He escuchado a amigos que están azorados porque, de pronto, un hijo o hija suya de veinti tantos va a votar a Milei.

En cambio, en España tiene que ver más con el mantenimiento de las viejas tradiciones.

¿Vas a votar en las elecciones?

Es muy probable. Aún sin tener idea de qué, me gustaría ir.

Justamente estoy preparando una columna para El País en la que reflexiono sobre este karma de no tener una opción válida para oponerse a algo que a uno le parece espantoso.

Comparaba esto con la situación española de este verano, donde la posibilidad de que ganara Vox hizo que mucha gente que quizás no habría votado al Partido Socialista, lo votara por miedo a que ganara Vox, pero votar al PS no era grave para ellos, tenían muy claro que era mejor. En cambio, en Argentina, me da la sensación de que no tenemos siquiera eso.

