El periodista Alejandro Gomel informó lo que será la agenda de Sergio Massa, que dio marcha al nuevo tramo del swap con China luego de lo que dejó la suba del dólar blue y pagar vencimientos con el Fondo, además de las opiniones y contestaciones de los opositores, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es el final de una película de un día de furia en los mercados y, sobre todo, en la política. Se activará una segunda parte del swap con China, se anunciará próximamente, y hay un viaje a hacia el país oriental de Alberto Fernández, que estaba previsto, en donde se formalizará esto.

Son 5000 millones de dólares con los que contará el ministro-candidato para hacer frente, en primera instancia, los vencimientos que hay frente al Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que había hecho Martín Guzmán y que hoy se preguntan cómo puede ser que a la hora de acordar haya vencimientos en torno a un escenario electoral.

Economía en crisis: cuatro factores clave a tener en cuenta para que tu emprendimiento no quiebre

Por otra parte, también se destinará algo de esos millones para contener la suba del dólar.

El dólar pasó los $1000 y convulsionó todo: la política, la campaña electoral y apareció Massa en la Cámara de Comercio para hablar de esto. No hará la recorrida que tenía programada para hoy por el anuncio que hará de un nuevo tramo del swap con China.

Este martes fue día donde se paralizaron en general las campañas también. Patricia Bullrich iba a hacer una recorrida y finalmente no la hizo por la zona de San Martín y Tres de Febrero.

The New York Times analizó los "ataques contra el peso" de Milei y la suba del dólar blue

"Como en las primarias, tengo en claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez, la otra vez se me escapó a Uruguay. Esta me voy a ocupar de que no se escapen y vayan en cana", señaló Massa.

Además, agregó: "Alguna vez en Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Argentina necesita algunos presos sobre la base de especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas".

Y concluyó: "Es tiempo de ponerle un límite. Desde la política hay que ponerle límite a los responsables y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente", fueron las palabras del candidato presidencial en la Cámara de Comercio.

Dólar blue a $1.000: desde Economía apuntaron a "cuatro vivos"

A un lado tenía a Natalio Mario Grinman, el presidente de la Cámara, y del otro estaba Eduardo Eurnekian, el vicepresidente de la Cámara, que en este caso es un respaldo fuerte para lo que estaba diciendo Massa frente a lo que había dicho Javier Milei, en cuanto a lo que hay que hacer con los pesos. Por eso es un mensaje que esté rodeado de ambos.

¿Quién salió a contestarle al ministro de Economía? Carlos Melconian respondió sobre esta amenaza de meter presos a los que especulaban. El eventual ministro de Economía de un gobierno de Juntos por el Cambio mencionó que "si tiene elementos en una democracia para meterlos presos, que los meta".

Patricia Bullrich culpó a Massa por la escalada del blue: "Lo único que hace es ahondar la crisis"

"Como economista profesional, puedo decir que estar acá no es ninguna casualidad porque tuvimos una política económica que, más allá de que tuvo tropezones con la pandemia y la sequía, fue desacertada, y se encuentra con un candidato del otro lado que le da manija en su egocentrismo para decir o creer que cuanto más caro esté el dólar (sin pensar en la gente y en el salario,) a él le irá mejor en su teoría de la dolarización, donde una cuenta matemática es una cantidad de pesos dividido cero, reservas infinito. Espero que no tenga razón porque de lo contrario estamos en un lío".

Milei respondió a la acusaciones de hacer subir el dólar blue

En esa misma conferencia, en el partido de San Martín, estaba su candidata a presidenta, que decidió llamar a conferencia de prensa y ponerlo a su lado a Melconian para explicar la situación y suspender la caravana que tenía prevista por el Gran Buenos Aires.

No se quedó atrás y disparó contra Massa pero, sobre todo, acerca de lo que había dicho Milei: "Lo que dice Javier Milei es 'prendo más el fuego, le pongo más chispas para que el país explote'. Ningún argentino quiere que el país explote. Lo que él está haciendo es generar la pérdida del valor de los salarios de los argentinos".

A su vez, enfatizó: "Nosotros somos la única fuerza que genera tranquilidad y responsabilidad para decirle a los argentinos 'te vamos a cuidar tu dinero, vamos a cuidar tu salario. No vamos a prender fuego, sobre el fuego que está generando el Gobierno. Somos una fuerza responsable que sabemos qué hacer para cambiar el país'".

Carlos Melconian: “En la intuición, Patricia Bullrich viene bien y va a estar en segunda vuelta”

Por su parte, Milei, que había encendido la mecha del dólar blue, no habló pero sí escribió en sus redes sociales un mensaje sobre lo que estaba pasando. "Háganse cargo. El gobierno kirchnerista debe hacerse cargo del descalabro económico que produjeron. Emitir a mansalva para financiar un gasto público exorbitante con los Insaurralde, pagan su vida de monarcas, tiene consecuencias y lo estamos pagando todos los argentinos".

"Pretender responsabilizar al único que candidato que no ejerció nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo", afirmó el libertario.

La CGT apuntó contra Javier Milei: "El pirómano nunca puede ser el bombero"

Y remató: "No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero. Ejercimos la prudencia para evitar que explote la bomba que vienen generando Alberto, Cristina Kirchner y Massa. Somos los únicos que hicimos la propuesta concreta para evitar la crisis".

La expectativa para hoy es si alcanza con el anuncio de Massa con este nuevo tramo del swap con China para calmar a los mercados y volver a encausar lo que queda de la campaña electoral.

BL JL