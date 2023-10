Mariano Max: “las listas de precios se actualizan por semana y hay mucho relanzamiento de productos”

Es una de las mayores superficies comerciales de Córdoba. Cuenta con cinco supermercados y está con proyectos para sumar otras. Maneja una cartera de 700 proveedores. Desde la devaluación debe actualizar las listas de precios semanalmente. Y, en algunas ocasiones, comprar productos entrega pactada con varios meses de anticipación.

“Cuando hubo la última devaluación apareció una catera total nuevos precios. En 3 o 4 días tenías todo el padrón actualizado, ahora ya se actualizan por semanas”, remarcó Juan Carlos Martin, el gerente de Mariano Max.

Describe que muchas marcas están cambiando o relanzando sus productos, una de las maneras de gambetear los acuerdos con la secretaria de Comercio de la Nación. Justifica a las empresas la imposibilidad de mantener los precios congelados durante tantos meses. “Muchos relanzamientos de productos nuevos. Es más barato reemplazar la etiqueta y listo. Producen para el Amba (ciudad de buenos aires y conurbano) y se acabó la historia”, explicó Martín.

En cuanto a la relación con los proveedores y las industrias “hay de todos los colores y sabores”. La gama de variaciones es amplia en el abanico de relaciones. Algunas empresas entregan normal, otras no quieren entregar lo pagado porque se actualizó el precio y también existen las que se le pide una gran cantidad y se recibe un par de cajas. “Todo está cuantificado. La galleta oreo, por ejemplo, le pedis cantidad y te manda un par de cajas. Depende el producto, por ahí tienen todo. El rubo supermercadista no podes guardar por mucho tiempo. Una lavandina solo aguanta 90 días. Las galletas seis meses. Que haces si no la vendes. La cantidad de demanda es superior a lo que se produce”, describió el gerente.

El principal inconveniente de estos últimos meses son los productos importados. “La lata de atún, de sardinas o caballa es muy difícil de conseguir. Ni te hablo de un wisky. Algunos palmitos, ananá, champiñones que tienen componentes importados también. Todo eso es complicado de conseguir”, comentó.

Pese a todo el contexto, las buenas noticias también aparecen. Martín afirmó que durante septiembre vendió un 11% más de productos que el mismo mes del año pasado y que “sorpresivamente te cruzás con nuevos proveedores, como un fabricante de jugo en polvo mendocino que apareció esta semana. Una empresa que apuesta pese a todo”.

Propuesta para modificar el ticket

Una propuesta que reitera el gerente de Mariano Max es la posibilidad de modificar el ticket de compra que se le entrega al cliente. Considera que los supermercadistas son injustamente atacados por las constantes actualizaciones de precios y que se debería demostrar la cantidad de impuestos que paga el consumidor realmente por compra.

“Deberíamos discriminar la cantidad de impuestos en el ticket de las compras, es una barbaridad de impuestos. Que la gente sepa lo que la nación, la provincia y la municiapalidad recauda cada vez que alguien compra en el supermercado”, pidió Martín.

No todos los precios son en base al precio del dólar blue, “actualmente se vive una psicosis, pero la rueda sigue dando vueltas. Estos muchachos (Milei o Massa) viven en una realidad paralela”, aseguró.

Para el gerente, quienes cambian los precios por el dólar o en base al dólar son los proveedores. “Nosotros nos basamos en el stock y la lista de precios. Algunas cadenas lo hacen según el stock. A mí me cuestionan por tener algo stock, me dicen que es inmovilizar plata, capital”, concluyó.