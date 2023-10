Valeria Thus: “Lo que dijo Milei en el debate está más cerca de la apología que del negacionismo”

La abogada y Directora General de Derechos Humanos de la UBA, Valeria Thus, se refirió al discurso de los candidatos de La Libertad Avanza y condenó la visión que pregonan sobre los '70. “No es una opinión en el sentido liberal estructural, es la negación más profunda de ese lugar vulnerable compartido”, declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En tu texto “negacionismo y derecho penal” vos te preguntas si el Estado debería exigir que las personas reconozcan un pasado en particular o si la libertad de expresión alcanza la determinación de cómo quiere relacionarse cada uno con el pasado, ¿lograste responderte esa incógnita?

Es una pregunta muy difícil, yo creo que el Estado debe intervenir, pero eso exige salir de la trampa liberal. Uno de los problemas que tenemos es cómo pensar el liberalismo, cómo tensionar la libertad de expresión con otros valores, eso es central para poder desmantelar y trabajar sobre la idea de una regulación.

Qué hacer con el negacionismo y la trampa de la provocación

Podemos aceptar que no hay una verdad única, pero hay algunas cosas que no pueden ser discutidas como verdad. ¿Algo que es cosa juzgada por tres tribunales, con la aprobación definitiva de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en verdadero en los fines legales?

Si, en principio el carácter de las cosas juzgadas permite construir una verdad oficial.

Hay algo central para pensar el negacionismo de los crímenes de estado, no es un problema de la construcción dialógica de la verdad. No es una opinión en el sentido liberal estructural, es la negación más profunda de ese lugar vulnerable compartido.

Lo que funde nuestra comunidad es eso que nos sucedió, ese genocidio, esos 30.000. Es un ataque a la base de la comunidad que somos, un ataque radical a la base democrática.

Imperiosa necesidad de penalizar el negacionismo

Uno de los temas por los cuales es necesario salir a posicionarnos es esto de que todas las opiniones tienen una equivalencia en el diálogo democratico, esto no es así, hay expresiones que rompen ese diálogo democratico, implican una mentira sobre eso que somos y que nos constituye.

Aníbal y Alberto Fernández cargaron contra Victoria Villarruel

Hay algo interesante para explorar, no solamente el rol que tiene la justicia en la construcción de la verdad oficial, sino el modo de pensar nuestras responsabilidades internacionales. Hay un informe de la relatoría de memoria verdad y justicia que trabaja esa clave, y dice que los poderes públicos del estado tienen que abstenerse de erradicar tesis negacionistas, que implican un desmantelamiento de las políticas de justicia.



¿Los candidatos del binomio presidencial del libertario cometieron algún delito que esté tipificado en el código penal?

Venimos discutiendo mucho si lo que dice Milei o Villarruel es negacionismo o apología. Decir negacionismo es bajar el precio, porque en el caso de Milei, usar el lenguaje del perpetrador es una reivindicación de la dictadura, desde ese lado se puede pensar en la figura de la apología más claramente. El modo implícito de pensar lo que nos sucedió como sociedad, que es el planteo de Villarruel, sí es negacionismo.

Milei quiere terminar con los subsidios a los DD.HH

En la apología, la finalidad está expresada, uno se da cuenta que implica una reivindicación, en el negacionismo lo que interesa es lo que no se dice cuando se niega.

Uno tiene que intentar responderse qué significa el acto de Villarruel en la legislatura y a quién quiere reivindicar, eso implica desanudar, y desanudar es negacionismo. La apología va más por el lado de deducir inmediatamente la reivindicación, como hizo Milei hablando de una guerra y usando la palabra de los perpetradores, lo que dijo Milei en el debate está más cerca de la apología que del negacionismo.

Los dichos de Milei en el debate, una réplica casi idéntica de las explicaciones de Videla y Massera

¿No existe ninguna figura legal que pueda pedirle declaración a los candidatos sobre el tema?

En general, el sistema interamericano de libertad de expresión se basa en el modelo de neutralidad de contenidos. Uno tiene que pensar en estrategias que no vuelvan en contra el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No existe la figura pública como un sujeto en particular del código penal, pero sí existen los funcionarios públicos.

Victoria Villarruel: “La Universidad de Madres de Plaza de Mayo tiene la misma calidad que una academia de Giselle Rímolo”

Hay un camino que se viene recorriendo durante los últimos años y es trabajar en la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos, las cosas que dicen. Por otro lado, otro camino, es una convención que Argentina todavía no ratificó pero que está vigente, y trata sobre la intolerancia del racismo, que específicamente menciona, como límite de la libertad de expresión, las tesis negacionistas.

Evidentemente, hay un camino que en el sistema interamericano se viene tratando en los últimos años, que es importante para trabajar con las expresiones de Milei. Pero también es cierto que el sistema interamericano no es como el sistema europeo.

Delitos de lesa humanidad: negacionismo es fracturar la verdad

¿Cómo directora general de derechos humanos de la UBA, no podes hacer un pedido a la asociación de fiscales para que actúen en lo que vos consideras una presentación de oficio que cite a declarar a los candidatos de LLA respecto de si están haciendo o no apología?

Si, para que tengan la posibilidad de ratificarse.

Yo, como investigadora, puedo hacerlo sin lugar a dudas. En el lugar institucional en el que estoy, soy dictaminante de un consejo superior, que es el órgano político de la universidad. Es un debate posible para realizar en términos de quién toma las decisiones institucionales. Tomo nota expresa y comparto la preocupación.



VF FM