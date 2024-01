Maduro cuestionó a Milei por no integrarse a los Brics: "Es una de las cosas más imbéciles que hizo"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de renunciar a la incorporación del país a los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): “Es una de las cosas más torpes e imbéciles que ha hecho Milei contra Argentina”. Además, Maduro reafirmó la voluntad de su Gobierno de integrar ese bloque de economías emergentes.

En una amplia entrevista al mandatario venezolano con motivo del Año Nuevo, el periodista Ignacio Ramoneta le consultó sobre los Brics y la decisión de Javier Mieli de no incorporarse al grupo.

Nicolas Maduro expresó que los Brics son “parte del futuro de la humanidad para el desarrollo de las inversiones en Venezuela.. para el desarrollo de relaciones multidiversas en lo cultural, en lo político, en lo institucional, en lo social”.

Caso Canserbero: la exmánager del rapero confesó el asesinato y que tuvo ayuda del servicio de inteligencia

En ese sentido, haciendo referencia a la retirada de la Argentina de los Brics, anunciada por el mandatario argentino a través de una carta dirigida a los cinco líderes del bloque, el presidente bolivariano consideró que Milei busca llevar a la Argentina al siglo XIX y convertirla en una colonia.

Siguiendo esa línea, Maduro manifestó que el proyecto de Javier Milei es “un constructo que han hecho para clavarle las garras a la Argentina, sacarla del mundo multipolar, convertirla en vasalla del mundo unipolar imperial, y convertirla en una nueva colonia desde América del Sur, destruir el Estado, destruir su economía, destruir su identidad”.

“Sacando a la Argentina de los Brics está actuando contra los argentinos, contra el trabajador argentino, contra el empresario argentino”, expresó Maduro.

Estados Unidos anunció ejercicios militares aéreos en medio del conflicto

Mientras tanto, el objetivo de Maduro para este 2024 es que Venezuela pueda incorporarse al bloque como miembro permanente durante la próxima Cumbre de Rusia.

Cabe mencionar que Venezuela participó por primera vez en la XV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Brics, que tuvo lugar en la ciudad de Johannesburgo entre el 22 y 24 de agosto de 2023.

Argentina no estará en los BRICS

Con una carta a los presidentes de cada uno de los países que conforman el bloque, el Gobierno explicó que el Ejecutivo "no considera oportuna la incorporación de la República Argentina al BRICS como miembro pleno a partir del 1 de enero de 2024".

"Como es su conocimiento, la impronta en materia de política de exterior del gobierno que presido desde hace pocos días difiere en muchos casos de la del Gobierno precedente", arranca la carta que firmó Milei.

Vale recordar que el presidente Alberto Fernández había anunciado la incorporación del país a ese bloque. Recibió el apoyo de Xi Xingping, presidente de China al hacerlo.

Asimismo, en agosto pasado, el lider libertario había rechazado el ingreso al bloque de países propiciado por la anterior gestión. "Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", decía Milei. Y ratificaba su actual canciller, Diana Mondino: "No entraremos a los BRICS, no vemos ninguna ventaja".

Duras críticas de Maduro a Milei

Igualmente, no es la primera vez que el mandatario venezolano critica al gobierno de Milei, de hecho lo hace desde que el libertario asumió el poder en noviembre pasado.

A dos días de la asunción de Milei, Maduro arremetió contra su idea de reducir el Estado. “Milei pretende destruir el Estado y quiere convertir a la Argentina en colonia del capital extranjero y en un feudo de los cuatro o cinco multimillonarios que le financiaron la campaña”, declaró en su programa semanal de radio y televisión.



Los intentos del gobierno de Lula para evitar la guerra entre Venezuela y Guyana

El venezolano aseguró que el presidente argentino “representa una tremenda amenaza” para América Latina, y destacó que ningún país podría lograr un alto “nivel de desarrollo económico y tecnológico sin un Estado fuerte”.

Cuando se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desreguló la economía argentina y derogaba más de 300 leyes, Maduro acusó al Presidente de “eliminar todos los derechos del pueblo argentino”.

“Un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina eliminando todos los derechos del pueblo, acabando con la soberanía económica de Argentina”, disparó durante un acto transmitido por el canal estatal.

“Milei es un constructo del sionismo y del trumpismo para ensayar un proyecto de colonización de un país tan importante como lo es nuestra hermana Argentina”, aseveró Maduro.

RM CP