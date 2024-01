Javier Milei le respondió el "halago" a Nicolás Maduro

La periodista de política y economía, Nuria Am, contó los detalles de lo que fue el cruce entre ambos presidentes, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay que abrir un capítulo de figuras del exterior que tienen bastante intriga de conocer a este personaje outsider de la política que hoy estará exponiendo por primera vez en Davos. Para introducirse, hay que hablar de la figura de Maduro, que habló de lo que para él viene a significar Milei a la política. "A ti que te pusieron en Argentina para destruir el estado de derecho, el Estado, todos los derechos sociales y laborales, la economía nacional y colonizar Argentina y entregarla de rodillas al imperialismo norteamericano, te digo que ese no es el camino, Milei. Estás equivocado. No aspiro que rectifiques, pero sí que te llegue este mensaje de que estás equivocado, eres un error en la historia de Argentina, un error en la historia de Latinoamérica, un error fatal", afirmó el mandatario venezolano.

Esto generó el aplauso frente a los legisladores y el resto de sus funcionarios en donde se debaten algunas de las decisiones, en un lugar tan polémico como Venezuela, hablando del presidente argentino y lo que considera un error para nuestra historia.

Maduro lo tildó de "error" y Milei le respondió: "Socialista empobrecedor"

Milei le contestó más suave: "No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino. Viva la libertad, carajo", escribió en su cuenta de X (Twitter) el jefe de Estado argentino.

Los que hoy le verán la cara a Milei se preparan para recibir a un presidente que, según hizo trascender la Casa Rosada, rechazó muchas propuestas de reuniones bilaterales con líderes mundiales y empresarios. Trascendió que el número de rechazos fue de 60 de parte de la Casa Rosada para la agenda de Davos de Milei, un número que llamó la atención y sembró la duda de si era un inflado. Algunos dicen que muchos son actores de la sociedad civil, organizaciones sociales y grupos relaciones a las investigaciones sobre cambio climático.

Eso llevó a preguntar si hay alguna mirada distinta en relación a la negativa que tenía Milei al cambio climático y se planteó que no es así en las cuestiones de fondo, pero sí está abierto a meterse un poco es los temas medio ambientales. De todos modos, ahora no los recibirá, no le da el tiempo, ya que sí se juntará con la titular del FMI.

Ley Ómnibus: el costo fiscal de las medidas tributarias que plantea Milei en su reforma

Hay una reunión que no trascendió oficialmente, pero estaría cerrada con el líder francés Emmanuel Macron. Después hay otros rechazos, aunque no lo dijo de esta manera el Gobierno porque quedaría muy mal de parte del Presidente, que quisiera tener primero solucionado el tema que hoy lo tiene como muy expectante a lo que es el apoyo a su gobernabilidad o no en relación al DNU, por un lado. Cabe recordar que hay legisladores que ya se manifestaron preocupantemente para el Gobierno porque esperaba contar con su apoyo. Por ejemplo, el bloque lidera Pichetto votará en contra del DNU.

Y, por otra parte, el paquete de leyes que hoy se sigue debatiendo en el Congreso, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en la que distintos actores de la sociedad civil están exponiendo porque creen que alguna de esas más de 600 medidas que están en este paquete los perjudica. Por lo tanto, Milei quiere tener eso aprobado para empezar a reunirse con distintos líderes mundiales y mostrarles que tiene el apoyo político necesario como para hacer de Argentina un país confiable para atraer inversores. La expectativa que hay sobre sus palabras hoy son muchas. Se sabe que hablará en contra del socialismo, se irá hasta la Revolución Industrial, según trascendió, cuando sea su momento de exponer.

Guillermo Francos dijo que Javier Milei "está molesto" por la demora en el tratamiento de la ley ómnibus

Milei viajó junto a Guillermo Francos y Luis Caputo, ministros del Interior y Economía, respectivamente. El ministro de Economía responde en primera persona, así como lo hace Milei desde su cuenta de X (Twitter), posteando un video de lo que pasaba en el avión cuando la gente veía que el que viajaba era el Presidente y quedó en un lugar donde la gente lo saludaba con buena onda y terminó por sacarse fotos.

En las redes, alguien le preguntó si vio alguna película en el viaje a Caputo, quien respondió: "Me tomé una pastilla para dormir, pero me hizo el efecto contrario".

BL JL