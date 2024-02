Respuesta a Jaime Duran Barba sobre “El conflicto con el Islam”

Lamentablemente hemos leído con asombro la nota escrita por Jaime Duran Barba, en la que con datos erróneos y manipulaciones falaces intenta ubicar a los dos mil millones de musulmanes en el mundo como objeto del peligro y la desaparición de Occidente.

El autor no solamente demuestra la falta de conocimiento previo en la materia, sino que además cae en la estigmatización e insiste en un enfrentamiento entre el Islam y la cultura occidental que jamás existió, respondiendo a un eurocentrismo falso e injusto.

En el inicio señala que “la cultura occidental, cuyas raíces están en la tradición cristiana y en la filosofía griega, evolucionó hacia una modernidad que superó mitos, es democrática y pluralista”.

Aquí se intenta negar los grandes aportes que el Islam ha hecho a Occidente para su formación tanto cultural como intelectual. Curiosamente, destaca a la filosofía griega como una de las raíces del pensamiento occidental. Parece que desconoce que el interés por la filosofía nace, en el mundo islámico, en los primeros siglos del Islam, y que gracias a su expansión los musulmanes pudieron acceder al conocimiento de los filósofos griegos, por lo que la filosofía islámica está íntimamente relacionada con la helénica.

Es a partir del tercer siglo de la hégira islámica, en la que es fundada la escuela de escolástica islámica por Al Kindi, que se producen las bases de la filosofía moderna. Nadie conocedor en la materia discutiría que la escolástica cristiana occidental tiene sus bases en las obras de distintos sabios musulmanes.

La autora francesa Amélie Marie Goichon, en su obra La filosofía de Avicena y su influencia en la Europa medieval, detalla: “No hay ni una sola tesis de nuestros filósofos medievales que no examine sus relaciones con la filosofía de Avicena. Y cuando más profundamente se examina esto, más claramente se ve que Avicena no fue solamente una fuente de la que todos bebieron libremente, sino también una de las principales influencias formativas de su pensamiento”.

La medicina árabe fue el pilar de la medicina de Occidente

El autor plantea que “vivimos enfrentamientos entre culturas, que en estos días, giran en torno al choque entre Occidente y el Islam”, buscando así convencer al lector de que el peligro del otro lado de la grieta que él mismo sugiere (se ve que tiene cierta tendencia a crear grietas en la sociedad), son ni más ni menos que los musulmanes, polarizando el mundo entre un Occidente cristiano y civilizado frente la barbarie islámica que pone en peligro la supervivencia occidental.

A partir de este punto, comienza a pretender dar cátedra de lo que desconoce. Ni el Profeta Muhammad (con él sean las bendiciones y la paz y con su familia y compañeros) experimentaba trances al recibir la Revelación Divina, ni fue luego de su muerte que se dio la orden de escribir el Sagrado Corán, sino que fue en vida del mismo Profeta que todo aquello que era revelado por Dios se protegía, dejándolo por escrito bajo la supervisión del mismo Profeta y de sus compañeros más fieles, lo cual fue recopilado en forma de libro, sí, luego de su muerte, manteniéndose el Sagrado Corán protegido de cualquier cambio o merma en su contenido, pero estos son detalles.

Más adelante nos habla de la historia del Noble Profeta del Islam, resaltando que a diferencia de Jesús, Muhammad fue un “rey guerrero”. En este punto tenemos que aclarar que el Islam rechaza la monarquía ya que el Único Rey y Soberano es Dios Todopoderoso, y si bien en la actualidad existen monarquías dentro del mundo islámico, se conoce muy bien que esas monarquías tienen su origen en las decisiones que tomaron las potencias occidentales contemporáneas en la región.

El Islam como sistema de vida, gobierna y administra todos los asuntos del ser humano, lo cual se pone en práctica sólo cuando las circunstancias lo permiten, es decir, cuando la mayoría es musulmana. Por otro lado, para que esa mayoría sea posible, no se puede imponer el Islam a través de la espada u otro tipo de coacción, ya que el Sagrado Corán lo prohíbe: “No cabe coacción en asuntos de religión. Ahora la guía recta se ha distinguido claramente del extravío”. Sagrado Corán (2:256).

Ninguna de las acciones del musulmán quedan por fuera de la observación de las leyes islámicas. En cuanto a la doctrina, a las creencias, es el intelecto del propio ser humano el que debe discernir entre la verdad y la falsedad, y una vez que su propio intelecto haya aceptado la existencia de un sólo Dios, Creador del Universo, todas sus acciones prácticas quedan sujetas a la shari’a.

Ahora, esto no diferencia al Islam con el cristianismo original ni con el judaísmo. Según Mateo 5:17 el mismo Jesús, hijo de María dijo: “No penséis que he venido para abolir la ley de los Profetas; no he venido a abolir, sino a hacer cumplir”. Además el mensaje de Jesús representa la continuación del mensaje de los Profetas anteriores, algunos de ellos también gobernantes y guerreros, como es el caso de David y Salomón.

En este punto, el Islam mantiene una coherencia entre lo revelado al Profeta y lo que practican los musulmanes en su día a día. Sin embargo, no es correcto islámicamente que los musulmanes quieran imponer por la fuerza la shari’a en lugares que no están bajo su administración y en donde son una minoría.

Los musulmanes que vivimos en los países no musulmanes respetamos las leyes de nuestros países y sentimos orgullo de los lugares que nos han visto nacer considerándolos como Patria.

El Profeta del Islam dijo: “El amor a la Patria es parte de la fe”. Por esta razón, los musulmanes argentinos tenemos el orgullo de no haber servido a un ejército extranjero, incluso de haber defendido nuestra Patria en la Guerra de Malvinas.

En la misma búsqueda de generar el rechazo del lector hacia el mundo islámico, se juega la carta tan trillada de la “ablación femenina”, supuestamente alentada por el Islam, según el cual “Dios no quiere que sientan placer sexual”. Todo esto es lisa y llanamente falso, ya que esta es una práctica pre-islámica de algunos pueblos de África, aplicada también por cristianos egipcios, por algunas tribus de Asia y en algunas comunidades nativas de Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.

El Islam prohíbe categóricamente la ablación, la clitoridectomía y la infibulación femenina ya que esto representa un daño al cuerpo y una opresión hacia la mujer. El goce sexual no solamente no está prohibido para la mujer musulmana sino incluso, en el caso de que luego de establecerse un matrimonio, la esposa descubre que su esposo es incapaz de mantener relaciones sexuales, se le permite divorciarse inmediatamente. Entre las enseñanzas islámicas está que ambos esposos deben preocuparse por el placer mutuo.

Por otra parte, el Profeta Muhammad, con el sean las bendiciones y la paz, dijo: “Buscad el conocimiento aunque debáis emigrar a la China”. Es decir, es el Profeta mismo quien nos incentiva a tomar el conocimiento de otras culturas, incluso las que no son monoteístas. En otra narración del Imam Ali, con él sea la paz, leemos: “Tus hermanos son de dos tipos, tus hermanos en la fe, y tus hermanos en la humanidad”.

El Islam enseña la tolerancia, la convivencia pacífica y la valoración a las demás culturas. Nada de real tiene sostener que dividimos el mundo en dos. Podemos decir que existe la verdad y la falsedad, pero esa división también puede darse entre los mismos musulmanes, cuando no siguen las enseñanzas islámicas ni las leyes coránicas y optan por el fanatismo cometiendo actos inhumanos, tal como ha pasado con adeptos a otras religiones, de los cuales nos desentendemos.

Los musulmanes no buscamos conquistar el mundo ni enfrentarnos a Occidente. Por el contrario, los que hemos nacido de este lado del planeta somos occidentales que practicamos el Islam, y que compartimos con el resto de la humanidad la riqueza espiritual, cultural, artística e intelectual que el Islam nos ha legado.

Pretender sembrar la semilla del miedo en el corazón de los lectores de Perfil es reprochable, pero más bajo es que ponga como ejemplo a un grupo terrorista como lo es el Estado Islámico, que fue condenado por sus crímenes por todo el mundo islámico, por la gran comunidad de sabios de las distintas corrientes dentro del sunnismo y del shiismo, y cuyas víctimas en su gran mayoría han sido musulmanes.

El Estado Islámico no representa en lo más mínimo al pensamiento y el accionar de los musulmanes, de tal modo que en su momento de apogeo, cuando tenían varias ciudades sirias bajo su dominio, les fue necesario traer mercenarios del mundo occidental, de quienes luego de ser capturados por las fuerzas legales se descubrió que la mayoría no hablaban árabe, y según el relato de algunos secuestrados, jamás se los vio realizar las cinco oraciones diarias.

¿Cómo se puede concebir que un terrorista que decapita o viola a sus víctimas crea en un libro como el Corán?

Utilizar el ejemplo del ISIS, vinculado incluso a la CIA, demuestra que no se pretende abrir los ojos de nadie: más bien se busca crear odio y terror hacia los musulmanes.

¿Cómo se puede concebir que un terrorista que decapita o viola a sus víctimas crea en un libro como el Corán cuando este dice: “Quien mata a un inocente es como si matara a toda la humanidad, y quien salve una vida inocente es como si hubiese salvado a toda la humanidad”, Corán (5:32).

Al autor también le preocupa el establecimiento del Día Internacional del Quds, establecido por el Imam Jomeini, luego del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Posiblemente todo el esfuerzo en escribir este artículo y provocar el rechazo del lector hacia los musulmanes se resuma a este punto.

Los musulmanes defendemos la soberanía de los territorios islámicos frente a las manos de quienes intentan saquearlos y subyugar los derechos de sus pueblos libres, y aquí no importa si los atacantes son o no son musulmanes.

En Palestina, hoy ocupada por el régimen israelí, las víctimas palestinas, son musulmanes, cristianos e incluso judíos y la resistencia a la ocupación y a las torturas a las que están sometidos, es una obligación para cualquier musulmán, sin que esto signifique darle preferencia a los musulmanes solamente.

El Día del Quds pretende hacer ruido durante el último viernes de cada mes de Ramadán, ante el silencio y la complicidad de los medios a la violencia que se ejerce sistemáticamente contra el pueblo palestino. Son manifestaciones que se dan a lo largo y ancho del mundo para que se conozca la voz de un pueblo que en estos momentos está siendo desaparecido en un claro accionar de limpieza étnica en Gaza. ¿También molestan las manifestaciones en contra de estos actos criminales, que en el transcurso de tres meses se cobraron la vida de veinte mil niños inocentes?

Una aclaración más: en el shiismo creemos en el Imam Mahdi como es señalado en el artículo, pero nadie puede decir que es su representante ni que recibe órdenes abiertamente de él y menos que se anuncie la fecha de su llegada. Los datos que se mencionan allí también son falsos, como así lo es decir que seguimos “profecías” de Sheij Mufid, quien no era profeta, sino uno de los grandes eruditos del shiismo, respetado por sus debates de gran riqueza con los eruditos de las otras escuelas de pensamiento demostrando su posición científica sin igual en su época.

Lo más llamativo es que cuando se quiere dar a conocer el judaísmo se llama a un rabino, cuando se quiere hablar sobre Cristo, se convoca a un sacerdote, pero para hablar del Islam, y además hacerlo pésimamente, se toma la palabra de un asesor de imagen que en el pasado fue criticado por banalizar el Holocausto y decir que “Hitler fue un tipo espectacular”.

Ojalá la próxima vez que se traten temas relacionados al Islam cuenten con los testimonios de los clérigos islámicos, o al menos de cualquiera de los miles de musulmanes que desde hace mas de 140 años somos parte del tejido social y cultural de nuestra Patria argentina.

* Clérigo musulmán argentino, Lic. En Ciencias Islámicas, especialista en ética islámica