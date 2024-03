Día 99: el otoño de Javier Milei

El nombre “otoño” proviene del latín autumnus, compuesto por las voces auctus (derivado del verbo augeo, “aumentar”) y annus (“año”). Los antiguos romanos lo consideraban el punto de apogeo del año, es decir, el lapso en el que alcanza su plenitud, dado que a partir de él inicia el declive del ciclo que conduce al invierno y a la muerte o hibernación de muchas especies. El 20 de marzo, además de empezar el otoño como estación, puede comenzar el otoño particular del gobierno de Javier Milei, porque justamente se cumplen los primeros 100 días del gobierno, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 18 de marzo.

Cien días es el plazo en el que se estima que dura una luna de miel o periodo de gracia que se le da a cualquier gobierno para que se establezca y empiece a resolver los problemas que tiene el país. En general sucede que luego de un periodo de tiempo aproximado al de 100 días, la sociedad empieza a tener menos tolerancia con las explicaciones de que tal o cual situación es responsabilidad del anterior gobierno y empieza a reclamar gestión por parte del gobierno actual.

Ganar y hacer silencio, la estrategia peronista en el Congreso

Esto es un desafío para cualquier gobierno, pero en particular para el gobierno de Milei porque el apoyo popular es básicamente la única fuente de poder que tiene. Un gobierno sin mayoría en ninguna Cámara, sin gobernadores ni intendentes, vive de la fuerza que le da haber generado un consenso alrededor de algunas ideas que logró instalar.

Todo lo que era novedad en el verano del Gobierno, ahora empieza a ser común y esperable y los discursos repetidos empiezan a dejar de tener su efecto. Además, particularmente Milei tiene desafíos con fechas y eventos emblemáticos en este país que deberá sortear con algo que vienen demostrando no tener: cintura política.

Javier Milei: "Si el DNU se cae en Diputados, vamos a volver a la carga con otros DNU"

El cónclave del PJ y la interna opositora

El 22 de marzo será el Congreso del Partido Justicialista. Hay todo tipo de enfrentamiento y discusiones, pero también hay posibilidades de que se articule una opción que pueda enfilarse para ser recambio de Gobierno. Hay offs que estipulan que, desde Cristina Kirchner hasta gobernadores y dirigentes históricos, ven a Miguel Ángel Pichetto como posible alternativa, tanto de candidato como si en una eventual crisis de Gobierno la Asamblea Legislativa tuviese que votar a un presidente interino.

Guillermo Moreno, en una entrevista para el canal de stream Gelatina, adelantó que Insfrán, presidente del Congreso ordinario, le va a aceptar la renuncia a Alberto Fernández en el Congreso y que luego harán una comisión de acción política: “Allí se convocará a los presidentes del resto del partido, que tienen bases doctrinaria, para armar la Confederación Justicialista, que pasará a ser la herramienta electoral del movimiento peronista”, explicó.

Axel Kicillof, enfrentado duramente con Javier Milei.

Por otro lado, en las antípodas de este planteo, un dirigente que viene creciendo es Axel Kicillof. Desde su gestión en la Provincia de Buenos Aires proyecta la imagen de un político que trabaja y representa el ala más progresista dentro del peronismo.

En el extremo izquierdo, se ubica Juan Grabois, quien afirmó que quiere encabezar una lista de diputados nacionales, porque su intención es ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Grabois, como se sabe, tiene una agenda de mucho mayor confrontación con los llamados poderes establecidos y despliega una crítica profunda a la estructura del PJ.

Durante los días previos al 22 de marzo, el peronismo asumirá el protagonismo de la escena política y si logra articular una oferta política mayoritaria, el Gobierno tendrá una fuerte presión.

Kicillof: ''Intentamos devolverle a los bonaerenses algo de lo que Milei les ha quitado con la motosierra''

Fechas históricas, problemas históricos: los derechos humanos en la agenda

Como si esto fuese poco, dos días después de la reunión peronista, el gobierno de Javier Milei deberá enfrentar la tradicional marcha del 24 de marzo. Esta convocatoria se plantea por un lado en conmemoración de lo sucedido durante la última dictadura militar y, por el otro, como una defensa de los derechos humanos en la actualidad.

Este año, se plantea una marcha multitudinaria de oposición al Gobierno, a quien se lo caracteriza, por la orientación ideológica de la vicepresidenta, Victoria Villarruel y declaraciones del propio Javier Milei, como un gobierno reivindicador de la dictadura.

Asimismo, surgen nuevas preguntas a partir de estas posiciones: ¿Patricia Bullrich activará su protocolo contra los cortes de calles en esta fecha? ¿Reprimirá a quienes marchen por la calle? ¿Se hará una excepción por el carácter masivo y el prestigio que tiene la movilización? Todas preguntas que serán centrales el 24, porque el Gobierno podría cometer un terrible error político al reprimir a esta movilización.

La CGT organiza una marcha conjunta con las dos CTA y los movimientos sociales para el 24 de marzo

Lo sucedido durante el gobierno militar es una fibra sensible en el pueblo argentino, que cuando se le presiona genera una reacción masiva. Esto fue lo que le sucedió a Mauricio Macri con la iniciativa del 2X1 a los genocidas. Precisamente, después de este planteo en la Corte Suprema se originó una movilización masiva impulsada por organismos de derechos humanos y dirigentes de izquierda, peronistas y sindicalistas repudiando el fallo.

En esa marcha contra el 2x1 en Plaza de Mayo, una de las madres fundadoras, Nora Cortiñas dio un sentido discurso: “Por las madres y los hijos e hijas, que fueron aflojados vivos al mar como destino final, y por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas, ¡quiero y queremos justicia!”.

El programa económico evidenciado en el consumo

Además, el Gobierno deberá enfrentar un nuevo paro general de la CGT. Según lo que dicen los diferentes dirigentes sindicales, se está discutiendo una nueva medida de fuerza. Héctor Daer, de la CGT, anticipó que “se están dando las condiciones para una medida de fuerza” y que “se ha profundizado por algo insólito: el intento de no homologar los convenios colectivos que acuerdan entre empresarios y sindicatos”, indicó el líder sindical.

Por la demora en las paritarias, Pablo Moyano anticipó un segundo paro general de la CGT

En este contexto, el Gobierno defiende su política de shock. Considera que si no baja la inflación rápidamente se puede poner en crisis todo su plan. Fue el propio Luis Caputo quien habló de la necesidad de conseguir resultados rápido."No se puede bajar la inflación en tres años, la gente no va a tener tolerancia", admitió el ministro de Economía.

Luego viene Semana Santa, una semana de feriado en la que se evidenciará la falta de poder adquisitivo de la sociedad para poder viajar. En general las frustraciones sociales en momentos de consumo son un problema para los gobiernos. Además, Semana Santa es una fecha históricamente complicada. Es que, para esa fecha pero en 1987, el gobierno de Alfonsín tuvo que enfrentar el alzamiento carapintada que buscaba justamente la amnistía para los genocidas.

Inglaterra construirá en Malvinas un puerto que en 2027 competirá con el de Ushuaia

Las Islas Malvinas y la polémica postura del Gobierno

Entre estas fechas complejas, se viene un nuevo aniversario del 2 de abril, el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Por un lado, la canciller, Diana Mondino tuvo declaraciones poco felices con respecto a las Malvinas, cuando dijo que “los derechos de los isleños serán respetados”, cuando en el caso de las Malvinas, como se sabe, hay colonos.

En ese sentido, el medio inglés The Telegraph recordó que Mondino "ha sugerido en el pasado que Argentina debería adoptar un enfoque de diplomacia al estilo de Hong Kong sobre las Islas Malvinas, con una transferencia gradual de soberanía de Gran Bretaña”. Javier Milei planteó que admiraba a Margaret Tacher, quien fue primera ministra cuando Inglaterra desembarcó en las Islas Malvinas para librar la guerra contra nuestro país. Esto fue remarcado varias veces por Sergio Massa durante el debate presidencial.

Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel viene de una familia militar y el padre fue veterano de Malvinas. Probablemente, el Gobierno intentará posarse sobre esto para poder hacer algún acto, tratando de limpiar las malas declaraciones y problemas que tiene su política frente al tema Malvinas.

Por su parte, la oposición buscará ensanchar la contradicción que el Gobierno tiene con el tema y puede generarle un importante daño en su imagen. Un ejemplo claro de lo que significa este tópico para la sociedad es que uno de los cantos más importantes de las hinchadas de fútbol en nuestro país, cada vez que gana el seleccionado nacional, es “el que no salta es un inglés”. Ser percibido como un gobierno pro-Inglaterra, puede ser muy mal visto entre amplios sectores de la sociedad.

Milei-Villarruel: crónica de cómo se gestó el quiebre de la relación entre el presidente y la vice

Luego del traspié en el Senado, el Gobierno parece haber perdido momentáneamente la capacidad para dirigir la agenda política. Todos estos desafíos apuntan a que siga alejándose del centro de la escena.

“Otoño siempre es una estación de cambio, veremos si el Gobierno logra sortear todos estos desafíos y cambiar para mejor, madurar o por si el contrario sigue manteniéndose rígido y continúa eligiendo el enfrentamiento como único modelo”, planteó el conductor del ciclo en el cierre de su columna editorial.

