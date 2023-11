¿Thatcher líder?

Malvinas es para todos los argentinos una causa sensible. Con respecto a la guerra de 1982 –por respeto a nuestros muertos y veteranos del conflicto- debemos ser muy prudentes. El pasado domingo, me sorprendió que un candidato a la presidencia de la Nación elogiara como ejemplo de liderazgo a la señora Margaret Thatcher. Como argentino- y ex soldado que combatió en las islas- no comparto, en absoluto, su opinión. Tampoco la citada señora es una líder para todos los británicos. Ella buscó la guerra para levantar el prestigio de su alicaído gobierno, al igual que el general Galtieri y el almirante Anaya lo hicieron en la Argentina, para prolongar una sangrienta y genocida dictadura. Ninguno de los dos reparó que la guerra es una masacre inútil.

En el citado conflicto, Margaret Thatcher, solicitó y obtuvo el apoyo de la dictadura del general Augusto Pinochet, y así lo expresó en 1999: “Chile es nuestro más viejo amigo en Sudamérica desde que el almirante Cohrane ayudó a liberar a Chile del opresivo dominio español. El presidente Pinochet fue un incondicional del Reino Unido cuando la Argentina invadió la FALKLAND y nos brindó una importante asistencia”.

En 1984 –un inglés- Georges Foulkes, vocero para Asuntos Latinoamericanos del Reino Unido, con relación a la señora Thatcher, expresó: “Su hipocresía es increíble; se niega a negociar con un gobierno democrático (Raúl Alfonsín), pero está dispuesta a realizar negocios con la dictadura de Pinochet”. No creo que la señora Thatcher sea un ejemplo de liderazgo para todos los británicos, y me sorprende que lo sea para un argentino. En la guerra- como soldado- combatí con el Grupo de Artillería 3, y siento, como miles de soldados, suboficiales y oficiales, el orgullo de ser reconocido como Veterano de la Guerra de Malvinas.

(*) Ingeniero Elías Mango- VGM (DNI 12656441)