El economista ex amigo de Milei pronostica desempleo de dos dígitos y superávit fiscal insostenible

Mariano Fernández considera que el superávit fiscal de enero y febrero no es sostenible, porque se fundamenta en pisar jubilaciones y salarios, augurando una mayor conflictividad social. “El salario real está en caída, el nivel de precios no es sostenible, y eso se paga con recesión, lo que implica mayor desempleo”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Fernández es economista y ex amigo del presidente Javier Milei. Tiene un máster en UCEMA. Fue profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior en UADE, y adjunto en Finanzas Internacionales en la universidad Di Tella. Hasta 1997, fue consultor asociado en un estudio privado, y durante el gobierno de Carlos Menem se desempeñó como asesor del ministro de Economía bajo las órdenes de Carlos Rodríguez que era entonces jefe de Gabinete de Asesores del ministro de Economía.

Quisiera su balance de estos tres primeros meses de gobierno de su ex amigo, Javier Milei…

Buen día. Bueno, en primer lugar, estoy algo preocupado, porque hay algunos efectos colaterales de la estrategia del plan de estabilización que pueden ser muy peligrosos. Me refiero a que nuestro nivel de precios se aproxima rápidamente al de España,

Si esto pasara en otro contexto, no estaría preocupado, pero sí preocupa en el contexto actual, con cepo cambiario, limitaciones a la cuenta de capitales, una economía cerrada que depende de decisiones arbitrarias de los funcionarios, que salieron a amenazar con importar cuándo es el sector privado el que debería hacerlo, y esto sumado a un equilibrio fiscal que levanta dudas sobre su sostenibilidad. En el mes de enero se registraron superávits primario y financiero, pero no hay ninguna reforma estructural que nos haga pensar que ese superávit pueda sostenerse en el tiempo. Además, hay desequilibrio monetario, que no es menor. Lo que han hecho es esconder debajo de la alfombra la tasa de expansión monetaria.

Con ese combo, el problema es que podemos tener sorpresas no agradables en los próximos meses. Resumiendo, lo veo con preocupación. Todos deseamos que las cosas salgan bien, pero cuando uno analiza los datos empieza a preocuparse. El salario real está en caída, el nivel de precios no es sostenible, y eso se paga con recesión, lo que implica mayor desempleo. Que no te extrañe que en los próximos tres meses, porque esto siempre tiene un efecto retardado, la tasa de desempleo salte a dos dígitos.

Juan Carlos de Pablo: "Si el presidente pierde la pulseada con la inflación, no le va a creer nadie" | Modo Fontevecchia

Vayamos por partes. Argentina está cara en dólares, con algunos precios, sobre todo en alimentos, similares a lo que se da en el hemisferio norte, ¿eso sucede, como dice Milei, porque los formadores de precios imaginaban un dólar más alto, en mil, mil quinientos, o mil ochocientos pesos, y colocaron los precios en función de ese dólar?

En parte sí, pero en parte también Javier sabe que, los individuos, empresarios, consumidores, asalariados, fijan sus expectativas en función de lo que creen que va a suceder en el futuro, y eso no surge de la nada, sino que tiene que ver con el análisis de los fundamentales de la economía. Si yo analizo la política monetaria de Bausili, no encuentro que haya cambios sustantivos en la política monetaria, por lo tanto no tengo por qué esperar cambios sustantivos en la tasa de inflación. Lo que sí puedo decir es que en los últimos seis meses, los tres meses previos a la entrega del poder y estos, podrían ser meses irregulares, porque teníamos la huída del peso debido a la incertidumbre electoral, y después la consecuencia de la fuerte devaluación del peso a partir del diez de diciembre. Pero terminado ese efecto, la tasa de inflación tiene que ser consistente con el déficit fiscal y con el desequilibrio monetario que hay, y ahí no hay cambios. Si uno viera cambios en esas variables, podría inferir que la tasa de inflación podría ser mas baja, y no es así.

Para darte datos, si yo tomo los últimos 90 días del gobierno de Massa, la expansión monetaria de todos los instrumentos, la base monetaria amplia, es más baja que la de Milei, con lo cual, la pregunta es qué cambio hay. Lo que sí hay es un cambio de composición, algo similar a lo que hizo Macri en 2018.

Eugenio Semino: "Los jubilados viven una crisis humanitaria “ | Modo Fontevecchia

Perdón que te interrumpa, ¿estás hablando en términos absolutos o proporcionales? Porque, obviamente, hubo una devaluación de 118% en el medio…

Bueno, eso es otra cosa. Lo que yo digo es que si tomo la expansión de los instrumentos cuasifiscales, las famosas leliqs y ahora otros instrumentos, en realidad no bajaron, subieron con la era Milei.

Se parece mucho a lo que había hecho Macri en 2018 cuando le explota la bomba de las lebacs. Él pisa un instrumento monetario, pisa la base monetaria, y deja correr las letras del banco central, y la inflación no le bajaba. Bueno, hay que mirar eso. Hoy pasa lo mismo en Argentina. Milei pisa la base monetaria, hay menos pesos en la calle, eso se nota, hay menos liquidez, pero estoy incentivando a que la gente ponga plazos fijos ajustables y que, transitoriamente, los inversores compren bonos del Tesoro para ganar diferencia en dólares, y eso no es sostenible en el tiempo.

Esto Termina mal, ya lo sabemos. Todos estos períodos de apreciación transitoria de la moneda doméstica no sustentables terminan con una fuerte devaluación y con un nuevo salto inflacionario.

Madanes Quintanilla: El ajuste de Milei es el más duro de la historia reciente | Modo Fontevecchia

¿Cuándo creés que se produciría eso? ¿Creés que Milei tiene chances de encauzar la economía sin un salto inflacionario y una devaluación?

Dada la estructura que tenemos hoy vamos camino hacia eso. Se pueden hacer cosas para evitarlo. Cuándo, no tengo la respuesta, porque si no los economistas seríamos millonarios. Lo que muestro es una debilidad del programa.

Cuanto más tarde en presentarse este síntoma, peores consecuencias va a tener. ¿Cómo va a ser el salto inflacionario? No va a ser un salto inflacionario parecido al de diciembre, va a ser menor, porque si sucede lo que estoy diciendo se va a revertir el flujo de capitales, y entonces vamos a pasar el próximo semestre de ser caros en dólares a baratos en dólares. El dólar va a subir más rápido de lo que suben los precios. Ahora, si el Gobierno toma acciones para evitar esto, podríamos encauzar la economía, con algunos costos, sobre todo sobre el nivel de actividad.

Los precios en el país, equiparables a los de España.

Te puedo ensayar, rápidamente, qué cosas podrían hacerse para tratar de encauzar la economía y evitar el colapso.

En cuanto a las medidas monetarias, la pauta de devaluación del 2% es parte del problema. El Gobierno debería acelerar el crawling peg, es decir, la aceleración del tipo de cambio oficial, a una tasa que sea la tasa de equilibrio que consideramos para un déficit fiscal determinado. Yo la calculo masomenos en el 8%. Es decir, el Gobierno debería devaluar un 8% en lugar de 2%. De esa manera, empieza a darle flexibilidad al sector externo, para que tenga mejores datos para liquidar en los próximos dos meses.

En vez de tanta ley ómnibus y tanta discusión sobre cosas que podrían esperar, el Gobierno podría presentar un proyecto de independencia del Banco Central, que en la ley ómnibus no está. Hoy tenemos un grave problema, porque el presidente del BCRA es un ex socio del ministro de Economía.

Jaime Duran Barba dijo que Javier Milei "nunca va a obedecer" a Mauricio Macri: "No pueden llevarse bien"

Deberían impulsar una desregulación de normas cambiarias. Pero no a través de medidas administrativas del BCRA, sino a través de un proyecto de ley que efectivamente libere el mercado cambiario, de manera de darle sostenimiento a esto. Porque el problema de los cepos es que, en Argentina, termina siendo un instrumento más de política monetaria. Deberíamos dar la señal de que no podemos volver nunca más al cepo.

Después, deberíamos calcular la tasa de expansión interna acorde a la verdadera perspectiva que tenemos de déficit fiscal. No podemos pensar que los superávits fiscales de enero y febrero sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué?, porque están pisadas las jubilaciones y los salarios. Eso significa que habrá una conflictividad social importante y, en uno o dos meses, va a haber que ajustar jubilaciones, cuando salga la Ley de Movilidad Jubilatoria, lo que destruirá todo el superávit fiscal. Entonces, hay que ver cuál será realmente el déficit fiscal, después del año pasado, que fue un desastre, bueno, se podría bajar a 8 o 9 puntos del PBI, estoy hablando en el aire. Consistente con esa estimación del déficit, calcular cuál va a ser la tasa de inflación y expandir los medios de pago de manera consistente con esa tasa. Hoy en Argentina no existen reglas monetarias.

Esto, por decirte un resumen de las cosas que se podrían hacer. De esa forma, creo que podríamos dar las señales para que la economía tenga un mayor horizonte de previsibilidad, que es el mecanismo con el cual los agentes económicos miran para generar sus expectativas.

FM/fl