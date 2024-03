Juan Carlos de Pablo: "Si el presidente pierde la pulseada con la inflación, no le va a creer nadie"

El economista Juan Carlos de Pablo desdramatizó la situación económica cuando se le pidió una comparación con el 2002 y especuló que, aunque hay que ser cautos con las previsiones, marzo vendría con mejores indicadores. “El consumo nacional no puede haber caído 28%”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos de Pablo es economista y doctor honoris causa en UCEMA. En los años 90 fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política. Entre 1965-75 fue economista jefe de la fundación FIEL. A comienzos de la década del 70 se desempeñó como director nacional de Política Tarifaria. Es autor de numerosos libros.

Ayer entrevistamos, en este mismo programa, a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate, quien decía que esta contracción económica es mayor que cualquiera que se haya aplicado en ningún plan económico en el pasado. ¿Cuál es tu propia visión de lo que significa, por ejemplo, una caída del consumo del 28% acumulada en enero y febrero? ¿Cree que estamos en una situación comparable a la que se produjo en el 2002?

Los últimos datos del Indec se refieren a diciembre, enero y febrero. Todo lo demás es circunstancial, puntual. El consumo nacional no puede haber caído 28%. Ahora, seguramente hay caída generalizada en bienes durables, pero hasta ahí. De repente, por alguna circunstancia, aunque es muy para agarrar con pinzas, marzo parece que viene mejor, pero es todo muy puntual, no puedo decir una cosa exacta.

Ayer entrevistamos a gente de CAME, también hemos hablado con otros representantes de las pymes, y hablan de una cantidad de comercios donde no entra una persona a comprar. ¿Ves que hay una contracción que, a lo mejor, puede ser incluso necesaria para parar la inflación?

Es lo que vos decís. Decir “no entró nadie”, o ese tipo de cosas, es ilustrativo. Evidentemente venía una contracción del consumo desde el Gobierno anterior y todo indica que se profundizó los dos primeros meses del año, en marzo quizás la evidencia sea un poco mixta.

Ahora, cuando vos planteás si esto es un subproducto de la lucha antiinflacionaria, muy probablemente, porque esto tiene que ver con una postura. A mí me preguntan “¿cuál es el programa económico?”, y el programa económico es muy sencillo: ‘no hay plata’. Es una cosa fiscal durísima y una limpieza del Banco Central. Si vos le creés, actuás en consecuencia, si no le creés, seguís aumentando los precios y después ves si podés vender o no podés vender. Es una pulseada en la que el presidente no puede aflojar, porque si hoy el presidente dice, “bueno, en vez de déficit cero, un poquito de deuda”, perdió, se convierte en lo que los americanos consideran “un pato rengo”, y va a seguir cuatro años más porque tenemos un régimen presidencialista, pero si el presidente pierde la pulseada con la inflación no le va a creer nadie.

¿Vos afirmás que el solo hecho de ajustar los gastos a los ingresos es el plan económico?

Decir y hacer. Vos estás viendo cómo se cortan las canillas a no sé cuántos organismos, a las provincias fue el régimen de coparticipación, hay toda una serie de medidas, se está sintiendo, también en el sector privado. De ahí viene todo este tema de que vos mandás una lista de precios y después la reviséis, de ahí también la reunión de Caputo con los supermercadistas, diciéndole “pongan en la góndola el precio neto y no las promociones, porque los muchachos del Indec no lo toman en cuenta”. Bueno, uno debería decirle a los muchachos del Indec que mejoren la metodología en vez de enseñarle a vender a los supermercadistas. Tiene que ver con eso, Dios sabe cuál es la verdadera tasa de inflación, en función de todas las promociones que hay.

Los muchachos del Indec, burocráticamente, te van a decir, bueno, las ofertas, si son un porcentaje fijo, lo reflejamos, pero justamente la clave es que lo que ocurre ahora es que las ofertas son muy variables.

Usted dice que el plan es simplemente no gastar, podría suceder que otro economista te diga: “no, mire, depende de dónde usted va a cortar, porque usted puede cortar el gasto de un lado o de otro”. ¿Es correcta esta crítica o cualquier corte alcanza?

Yo diría que, si agarramos un modelo macroeconómico muy simplificado, cualquier corte alcanza. Ahora, seamos realistas, desde el punto de vista práctico el Gobierno está muy limitado. Cada uno tiene sus anécdotas, si vos agarrás un empleado público, seguramente va a decir “este Miel, que decía recorte a la casta y yo tengo enfrente mío un tipo que gana seis veces más que yo y no lo rajaron”. Y claro, porque no lo saben o múltiples factores. En la práctica seguimos llenos de vicios. Yo estoy convencido que en la medida en que lo van descubriendo lo van cortando, pero todo eso lleva tiempo, pulseadas y muchas cosas más.

La promesa de Javier era que el ajuste lo pagaba la casta y no la población, bueno, ya sabemos que hay una parte que la paga la casta y otra parte que la paga la población, desde el punto de vista práctico.

Vos decís que no hay tiempo para hacer sintonía fina y que, en la primera etapa, simplemente hay que cortar de donde podés y de no desde donde sería mejor…

Vos tenés que hacerlo desde el primer día, en la medida que podés hacer sintonía fina, fenómeno. Entonces, descubrís los fondos fiduciarios, el pillaje de Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y no sé cuántas cosas que nos vamos enterando, junto a lo cual es una cosa evidente que has reducido el poder adquisitivo de jubilaciones, salarios públicos, etcétera, etcétera, y vas recuperando.

Con el tema jubilaciones, seamos prácticos, hay diez millones de tipos que tienen un carnecito de los cuales 6 pusieron algo y 4 no pusieron nada. Por supuesto, el que va a la televisión es el que puso algo, a decir “he sido estafado”. Toda protesta pública siempre muestra al más perjudicado. Ahora, mientras vos no puedas hacer esta división elemental, y al tipo que no puso nada le digas “te doy la mitad de la inflación”, y al tipo que puso algo le digas “te doy la inflación”, es muy difícil avanzar en materia previsional.

Fernando Meaños (FM): De todos los gobiernos que usted analizó a lo largo de su carrera me imagino que habrá visto pocas veces los modos políticos que tiene Javier Milei, peleado prácticamente con todo el mundo, rompiendo puentes con la oposición, sin apoyo parlamentario, entiendo el punto de que está obligado a no dudar y cortar todo desde el primer día, pero… ¿ve posible el éxito de su programa si mantiene esa posición política sin estar dispuesto a negociar nada con nadie?

¿Quién dijo que no está negociando nada con nadie? Acá hay un plano verbal. Según el plano verbal están todos matándose, pero después no es así. La ley ómnibus había conseguido, en general, 144 votos, alguien está negociando algo. Lo que vos no podés esperar es que Milei cambie de estilo, porque el estilo no se cambia.

FM: No hablo de estilos sino de posiciones. La ley consiguió la aprobación en general pero después la volteó él mismo…

Esto es una pulseada continua en la que el presidente dice, voy por acá, no puedo ir por allá, vamos, venimos, etc, sabiendo que tiene cuatro años por delante y desafíos fenomenales.

El acuerdo del 25 de mayo, esos 10 principios a mí no me dicen nada. Primer principio, inviolabilidad de la propiedad privada, ¿qué quiere decir?, ¿que no podés tomar un terreno?, no me digas que hay una ley que dice que podés tomar un terreno… ¿no podés, no?, entonces… ¿qué estamos discutiendo? Vos le tenés que dar contenido específico a cada uno de esos diez puntos. Yo rescato una cosa muy importante: es un acuerdo político.

Escuché a un gobernador que, muy entusiasmado, decía: “genial, tenemos que sumar a los sindicalistas”. No, querido. Si no convertís un acuerdo político en un acuerdo corporativo, y vos tenés que hacer un acuerdo político. Si tenés que aumentar las retenciones, las aumentás, y después en algún momento las bajás. Si vas a tener a los sectores ahí sentados, no lo vas a poder hacer. O mejor dicho, vas a tener sentados algunos sectores que se van a dedicar a joder a los que no están sentados.

FM: El Gobierno saca pecho diciendo “conseguimos equilibrio fiscal rapidísimo”, pero algunos lo critican diciéndole que es porque no le paga nada a nadie…

Eso es fantasía. Ahora, ¿vos me querés decir que no fue sutil?, chocolate por la noticia. Tenés que hacer las cosas de golpe y sin tener demasiados instrumentos, es así. Pero de cualquier manera, digo algo referido a lo que acabo de escuchar, no me gusta nada que facilite la importación de algunos productos y no le cobres el IVA, eso es una barbaridad.

FM: Sobre todo por lo que significa para los productores locales, ¿no?

Dejame relacionarlo con una nota que publiqué hoy en La Nación. Argentina tiene hoy un tema, que es que el tipo de cambio está creciendo mucho menos que la inflación interna. Algunos colegas hablan de “atraso cambiario”, otros hacen regla de tres, pero acá estamos ante un fenómeno diferente, porque parecería que, en el mercado, los títulos públicos le están creyendo al Gobierno. Entonces, tenés el Banco Central con más reservas, etc, y empezás a descolocar la producción local. Yo no tengo ningún problema con que un tipo que se tiene que fundir se funda… ahora, que un tipo se funda porque tiene la fábrica en un lugar y el intendente le enchufa una tasa que lo mata, o Moyano le bloquea la entrada, o tenés un juez que le pone una indemnización absolutamente loca, es una locura total.

Esto es de la más pura ortodoxia económica. Lo que dicen los libros de texto es: “muchachos, no me abran la economía sin eliminar las distorsiones internas”. Ahora, la apertura de la economía hoy no es una reducción de aranceles, es la enfermedad holandesa. Te empezás a poner de moda, entran capitales, y descolocás la producción local cuando no deberías hacerlo.

Moraleja: el Gobierno tiene que eliminar con gran velocidad las distorsiones internas para que se pueda competir, pero sanamente. Cuando vos le sacás el IVA al importado y se lo dejás al local, eso es una descolocación tonta.

