Salvador Femenía sostuvo que la contracción del consumo del casi 30% "es preocupante" y afecta directamente a las actividades comerciales, por lo que es probable que se observen más cierres de empresas en los próximos meses. “El oxígeno para nosotros tiene que venir por un mejoramiento del poder adquisitivo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Salvador Femenía es secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La confesión especuladora de los empresarios, la agonía de las pymes y la primera queja de la UIA

Parte del discurso de Javier Milei a la presidencia radicó en la promesa de mejorar las cuentas públicas a como diera lugar, incluso si ello dependiera de un escenario de reducción del poder de compra para evitar la suba de la inflación. Me gustaría tratar de entender cuál es la situación de las pymes. En la contracción del consumo entre enero y febrero el acumulado general fue del 28%. ¿Cómo impacta esto en las pymes? ¿Cuántas pymes hay? ¿Cuántas imagina que van a quedar?

El tránsito de esta situación para las pymes, tanto industriales como comerciales, es un tránsito muy complicado. No tenemos mucha rentabilidad pendiente porque hemos venido achicando rentabilidad para soportar la situación, y veníamos también de un año 2023 que no fue bueno.

La caída del consumo, teniendo en cuenta que un porcentaje altísimo de las pymes en el mercado interno, cerca del 80% tanto industriales como comercios, realmente nos afecta directamente a nivel de actividad.

Adrián Mercado, sobre las pymes: "Me hace acordar a los comienzos de la pandemia, pero el Estado nacional no va a hacer nada"

¿Cuál es la caída de actividad que específicamente se produce en las pymes? Ese 28% de consumo general, ¿tiene una consecuencia diferente en las pymes?

No, ese 28% es un promedio de lo que nos pasó a nosotros y una contracción del 30% de la industria que medimos en el mes de enero. Todavía estamos elaborando nuestra encuesta para el mes de febrero que seguramente saldrá la próxima semana.

La caída del consumo aceleró la pérdida de empleo y se recalienta la interna en la UIA

Este 28% que yo le digo es la suma de enero y febrero en el promedio general del INDEC, ¿usted me está hablando de 30% de contracción solo en un mes en la industria?

Sí, habría que ver cómo da acumulado, porque el acumulado que estamos haciendo es enero y febrero, contra enero y febrero de 2023.

La contracción es muy fuerte, sabiendo que en enero y febrero del año 2023 todavía había un poquito de expansión post pandemia, pero ya había una desaceleración que se empezó a ver por abril, mayo del año pasado.

Entonces son guarismos que consideramos pobres, que nos afecta muchísimo, que se nota muchísimo.

Hay días que no entra gente a los negocios pymes, y ya te digo, con una caída de la rentabilidad bastante importante, muy ajustados con la rentabilidad, y también sufriendo un fenómeno que, por ahí la restricción que están sufriendo las provincias y los municipios, se está transformando en una mayor presión impositiva sobre una base que ya está muy ahogada con este tema.

Según CAME, se registró una caída de consumo del 37,1% en el rubro de alimentos y bebidas

No sé qué nivel de velocidad tienen sus mediciones. La vez que hablamos con gente de CAME nos marcaban la cantidad de pymes que había y que las que habían desaparecido en el periodo 2015-2019, y luego en 2019-2023. ¿Ustedes han medido cuántas pymes desaparecieron en enero? ¿O es un dato que tendrán más adelante?

Todavía no lo tenemos medido, todavía no podemos considerar una tendencia al cierre, todavía no. Seguramente hay comercios y pequeñas industrias que están bajando la presión, todavía para nosotros no es medible. Pero si continúa esta situación, que es muy complicada, vamos a tener noticias seguramente durante el mes de marzo y más en abril si no llega un poco de oxígeno, y el oxígeno para nosotros tiene que venir por un mejoramiento del poder adquisitivo.

Que no se va a producir en los próximos meses, sin duda.

Seguramente no.

MVB FM