Según CAME, se registró una caída de consumo del 37,1% en el rubro de alimentos y bebidas

La suba en los precios no es algo que afecte únicamente al bolsillo del consumidor, también implica un fuerte golpe a las ventas de los distintos comercios, en este caso, se registró una fuerte caída del consumo para los sectores PyMEs. Es por eso que para hablar en profundidad sobre la situación, este medio se puso en contacto con Salvador Femenia, secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Puede haber un reacomodamiento o reacostumbramiento, recalibrar opciones de consumo y con el ajuste de las paritarias que se cobraron poder atenuar la situación respecto de lo que fue el mes de enero”, comentó Salvador Femenia. “Hemos sufrido en el rubro de alimentos y bebidas una caída en nuestro sector del 37,1%, por lo cual, hubo un corrimiento hacia las grandes superficies que cuentan con algunas promociones que nosotros no podemos ofrecer”, agregó.

Las PyMEs se quedaron sin recursos de promoción

Posteriormente, Femenia planteó que, “tanto en diciembre como enero se transcurrió todo este devenir de aumentos y ajustes con los mismos sueldos que se venía cobrando anteriormente”, con lo cual, “las PyMEs nos tenemos que acentuar a un proceso de achicamiento de márgenes porque no tenemos más elementos de promoción”.

La necesidad de hacer caja para afrontar las obligaciones

A su vez, el entrevistado dijo que, “en situaciones coyunturales, ojalá que sean lo más coyunturales posibles, un recurso que las PyMEs necesitan, en su momento cuando hay mucha promoción de efectivo para competir con alguna promoción, hacer caja y mover el stock porque nosotros tenemos obligaciones todos los días”.

Desde el sector PyME mantienen contacto con la secretaría de comercio

“Por ahora, el único instrumento es Cuota Simple, estamos en contacto con el Gobierno, sobre todo con la secretaría de comercio, pero vemos que el panorama no está cerrado en cuanto a las novedades de implementación de medidas”, sostuvo el secretario de prensa de CAME. “Apostamos y tenemos esperanza a que se acomoden un poco para no tener efectos quemeros”, completó.

“Si no es por conflicto laboral, por ahí se puede negociar una desafectación de un empleado, pero cuando hay un conflicto laboral podría significar una PyME menos”, expresó Femenia. Para finalizar, dijo que, “es imposible afrontar un despido, pero hay que echar mano a las herramientas que tenemos que son la práctica de todos los días porque muchos más recursos no tenemos”.