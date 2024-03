Los pronósticos para la venta de ropa de hombre respecto de los altos precios en Argentina, de hecho, los precios más caros del mundo, “son similares o guarismos incluso peores” que en el caso de la ropa femenina. A los hombres también les gusta producirse para el día a día. Sin embargo, cada vez es más complicado tener acceso a precios razonables para renovar el guardarropa o hacerse un mimo con un auto regalo, sin dejar el sueldo en el intento de comprarse una linda camisa, un pantalón o un tapado.

Un relevamiento realizado por la consultora privada Miglino y Asociados reflejó los resultados que muestran que vestirse es una odisea para los hombres argentinos, que no pueden encontrar prendas accesibles en el mercado. La encuestadora hizo un sondeo de precios de ropa masculina, en más de 800 comercios de 15 provincias del país, para el periodo que abarco desde casi mediados de febrero hasta los primeros diez días de marzo de este año.

El sondeo se hizo a partir de una canasta de 8 prendas básicas: pantalón de jean, pantalón de vestir, remera, camisa sport, camisa de traje, saco, campera y bermuda. “Siempre tomamos el valor más caro y el más barato de las marcas, haciendo un promedio”, detalló el informe. Para el relevamiento se tomaron “24 marcas líderes como Zara, Rochas, Bensimon, Tascani, Mancini, Etiqueta Negra, Levis, Lacoste, Legacy, Cardón, La Martina, La Dolfina”, por mencionar algunas y “otras marcas más pequeñas que representan el 98% del mercado argentino de ropa masculina”, señaló Miglino.

A su vez, el trabajo destaca que “en Argentina se venden unos 120 millones de prendas masculinas al año, es decir que cada uno de los 23 millones de hombres que hay en el país, compran 5 prendas en promedio por año”.

Valores promedio del mercado local

Los ocho productos seleccionados para la canasta, son prendas de uso común para la generalidad de los hombres. "No tomamos para el estudio trajes porque más allá de abogados y ejecutivos, son pocos los hombres que lo usan. Abrigos y pilotos que cada vez se usan menos, pulóveres y pantalones cortos”, detalló el informe. Además, remarcó que “en todos los países evaluados y las ocho prendas, Argentina tuvo en promedio, los valores más altos en dólares”.

El informe precisa el precio promedio para cada una de las ocho prendas de la canasta, solo por dar algunos ejemplos de referencia aquí se detalla:

-Camisa sport: en Argentina cuesta un valor promedio $130.000, lo que equivale a USD 152. El sondeo muestra que la misma camisa o similar, en Estados Unidos cuesta USD 82; Francia USD 112; Italia USD 114; España USD 90; Japón USD 116; México USD 44 y Brasil USD 66.

El relevamiento evidencia que en el mundo la camisa Polo Ralph Lauren tiene un precio de USD100, es decir, más barato que el precio de venta en Argentina para una camisa que no es de marca.

-Pantalón de jean: en el mercado local tiene un precio promedio de $90.000, lo que equivale a USD105. El mismo producto cuesta en Estados Unidos USD 70; Francia USD 90; Italia USD 92; España USD 78; Japón USD 99; México USD 40; Brasil USD 72.

-Remera: En Argentina cuesta en promedio $62.000 un equivalente a USD 72. La misma prenda cuesta en Estados Unidos USD 56; Francia USD 62; Italia USD 65; España USD 60; Japón USD 66; México USD 39; Brasil USD 51.

No es la carga impositiva

Al analizar los motivos para que Argentina tenga los precios más altos del mundo en ropa de hombres, desde Miglino destacan en su informe: “Podemos establecer que las industrias que producen prendas de vestir de hombre y mujer, tienen una producción inmensa. Por eso no se entiende que los valores estén más inflados que en países desarrollados con niveles tributarios similares, como México, Brasil o España; o incluso más altos, como es el caso de Estados Unidos, Francia, Italia y Japón”. Los motivos aplican tanto para explicar los valores desorbitantes en el precio de ropa femenina como masculina.

El argumento tramposo del alquiler

Otro fundamento que el informe descarta como justificativo para el precio tan elevado de las prendas en Argentina, es el precio de los alquileres. “Muchos empresarios dicen que el aumento en el precio de los alquileres, en especial en los shopping, les juega en contra”.

Pero Miglino señala que no es motivo válido ya que “es obvio que en locales de Champs Elysées o en el Barrio Latino de Paris o en Times Square de Nueva York, en Madrid, Tokio o Roma; los valores triplican, a los valores de alquiler de un local en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Formosa, Santa Cruz y otros".

Supuestos altos salarios

El trabajo de la consultora también remarcó que “los empresarios de producción, importación y venta al público, se justifican con los gastos de salarios” de los empleados. Pero, está claro, dice el informe, que “con un sueldo promedio de $500.000”, lo que equivale a USD 583, los empleados de comercio argentinos “están muy lejos de sus pares de Estados Unidos USD 3.890; Francia USD2.100; Italia USD 2.200; España USD 1.600 y Japón USD 4.400”.

La caída en las ventas traerá precios “razonables”

Para concluir, el sondeo de la consultora remarcó que no “entienden los elevados valores de la ropa de mujer y hombre en Argentina”. Solo se explica, dice el informe, si se contemplan “dos elementos importantes: la salvaje remarcación que hubo desde diciembre 2023 y el concepto de 'me cubro por las dudas' que no merece mayores explicaciones”. También agrega, a modo de cierre del informe, que ante la caída en las ventas y un consumo estricto de lo “imprescindible”, “es perfectamente posible que los empresarios reajusten los precios a valores más razonables”.

