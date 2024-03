Desde el centro porteño, Juan Cruz Soqueira estuvo en comunicación con el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien analizó la situación de los jubilados y las polémicas declaraciones de Javier Milei y su gabinete en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Cruz Soqueira: Me gustaría saber su opinión sobre la sistemática forma del Gobierno de atacar a los jubilados en declaraciones públicas, más allá de las medidas que los perjudican.

Tenemos una crisis humanitaria que venimos denunciando desde hace tiempo y que, evidentemente, el mundo de la política y del oficialismo no comprenden, siguen con una temática y con una tónica en términos discursivos que reflejan el desprecio que ha tenido todo el sistema político, casta o anti casta. Lo que estamos viendo es cómo 8 millones de personas están en una gran miseria, le están cobrando el 80% por una canasta que se va a conocer la semana próxima pero que va a estar cerca a los 700 mil pesos con gastos de vivienda. Creo que hay una depreciación en términos de lo discursivo que habla de la mediocridad del sistema político y de quienes lo expresan, porque no se entiende que la persona que se jubila a los 65 años no se jubila de la vida, se jubila de un trabajo.

Jubilaciones: analizan incluir un adicional del 10% para compensar el primer trimestre

Para tener una idea, durante el 2023, las jubilaciones y pensiones reajustaron el 140%, en costos de vida fue el 211% y medicamentos 300%. Con la actual administración, el 14 de diciembre, tuvimos una devaluación de más del 100%, que afectó a todos los argentinos pero sobre todo a los más débiles, como los jubilados, con un 25% de inflación en el mes de diciembre, 20% en el mes de enero y 13% en el mes de febrero y el reajuste que se empezó a cobrar desde el 1 de marzo es de 27 puntos, por lo cual, se ha profundizado lo que ya venían perdiendo el año pasado.

Evidentemente, esto, cuando lo hacemos públicamente y lo tildo como crisis humanitaria, porque los jubilados viven una crisis humanitaria, es porque hay que sumarle prestaciones de salud que no se dan en tiempo y forma, la gente viene sufriendo y muriendo hoy, por lo cual, hay que ser muy respetuoso. Inclusive, algunos integrantes del gabinete como Diana Mondino, que se refería a esto con un silogismo que la descoloca en términos de la falacia a ella misma, porque estaba frente a ella la representación sobre que no hay una edad particular para morirse. Por otra parte, los créditos a lo que se refiere son créditos que sí generaron un escándalo en cuanto a la provisión de seguros, pero que medianamente le sirvieron a los jubilados para subsistir ante sus haberes.

Movilidad jubilatoria: la oposición sostiene la sesión de hoy y el oficialismo quiere evitarla

JCS: En segundo orden, hoy se realiza una sesión en Diputados para rever la movilidad jubilatoria. ¿Qué sabe al respecto?

Estuve con diputados de casi todos los bloques, creo que hay una posición muy particular, porque hoy debería estar hablándose de recomponer el haber, es decir, las mismas llegaron marzo a 135 mil pesos, otros cobraron con el 27% y no tuvieron ningún bono, por lo cual están en el mismo rango que los de la mínima. Por eso sostengo y así le comente a los diputados que lo que hay que hacer es una recomposición del haber.

Las fórmulas fracasaron hasta ahora. Las dos grandes posiciones que había hasta hoy eran un reajuste por IPC, pero con un factor empalme de 20 puntos anexos, que esa una fórmula que plantea el diputado López de la Coalición Cívica, cuando hablo de factor empalme se toma como referencia el mes de enero, donde hubo 20 puntos de inflación, que creo que es desconocer los 25 puntos de diciembre.

Afirman que la actualización del 27,18% para jubilaciones “ya perdió toda su significación con respecto al costo de vida”

Al mismo tiempo, la otra gran posición que es del oficialismo y varios sectores más, estaría en relación a aplicar IPC con un 10% de factor empalme. Les doy un ejemplo práctico: la jubilación de la mínima, de 135 mil pesos, si se reajusta por esta fórmula, se aplicaría el 13% de inflación de febrero en abril. Vale decir que de 135 se irían a 150 mil pesos, pero hay otro factor del cual nada se habla que es el bono, un pago en negro que viene haciendo el Estado que es discrecional y para el resto de los jubilados los dejaría sumergidos en un estado de cosas en donde no pueden cubrir ni un 20% de su canasta de necesidades básicas.

