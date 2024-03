Luego de los misiles de CFK, Milei contraatacó: ¿Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones?"

La escena puede resumirse así: Tolosa Paz confirma que lo que se decía sobre aumentos de sueldos en Ejecutivo era cierto, y que Javier Milei y sus ministros embolsaron este mes un libertario aumento de cerca del 50% en sus sueldos. Ante semejante bomba de racimo cayendo cerca, el Presidente intentó devolver las esquirlas al terreno K: "Me informaron que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010" tanto él como sus ministros habían cobrado ese dinero, pero que a tono con el sacrificio general se iba a retrotraer la cuestión. Un desliz serio, sobre todo porque el mismo Milei había sido duro esta semana con diputados y senadores, justamente por aumentarse sus dietas. La oposición salió también a repudiar el 'salariazo'.

Cristina Kirchner se sumó a la fiebre de sábado por la tarde, ironizando "lo hacía más valiente, Presidente", y agregando "admita que firmó, cobró y lo pescaron". Incluso con un dardo venenoso, a dos bandas, ya que sin nombrarlo parecía aludir a Alberto Fernández: "Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer". Le facturaba en el mismo posteo al expresidente lo de "mi querida Fabiola" con la fiesta de Olivos, y las declaraciones que hizo ahora sobre su secretaria María Cantero, en el creciente escándalo de los seguros en dependencias oficiales, intermediados por brokers cercanos.

En sus mensajes la exmandataria acusó a Milei de "querer pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos...", e intentó despegarse del asunto al mostrar "los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no?".

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

"En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver", afirmó CFK en su saga.

La saga nocturna

Ante esa andanada, cerca de las 21 el presidente Milei volvió a su cuenta en X, la ex Twitter, para aprovechar la mención que CFK hizo de las jubilaciones, un rubro en el que la exvice percibe más de 14 millones mensuales: "Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios":

.@CFKArgentina Señora, cómo le da la cara para hablar de jubilaciones si la licuación de los jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto. La cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios. Y le paso un dato, uds… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

"Y le paso un dato, uds se fueron con una mínima (la que usted no sabe por tener una de privilegio de $ 14 Millones) de USD 80 que hoy está con el bono en USD 200. Le comento que precio del dólar es el de mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio. Además, le cuento que si usted cree que guardándose dos meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada. Por suerte cada día son más los leones que despiertan y deciden dejar de ser ovejas. Pero usted, igual que toda la casta política NO LA VE...".

Queda ver, como las noche de fin de semana son largas, si la historia suma nuevos posteos.

HB