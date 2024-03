El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert ratificó su llamado a una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires, iniciativa apoyada por el presidente Javier Milei y cuestionada por el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de "caradura" y "delirante".

"Si yo no hubiera hecho el llamado a la rebelión fiscal, este impuestazo feroz de Kicillof pasaba como si nada. A los ciudadanos no nos escuchan", sostuvo el legislador este lunes por la noche en diálogo con Todo Noticias (TN) y remarcó: "Estoy convencido de haber llamado a la rebelión, porque es la única manera que tenemos los contribuyentes de protestar".

Denunciaron a José Luis Espert por llamar a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires

Tras convocar a no pagar más impuestos en la provincia de Buenos Aires, explicó: "Es una violación del derecho de propiedad, y lo que está haciendo Kicillof es expropiatorio. Es una locura". Dicha postura fue con la que estuvo de acuerdo el mandatario libertario.

"Hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que, si el impuesto supera en 35% la renta, es confiscatorio. Y la confiscación está prohibida por la Constitución. Y la segunda razón es que hay una desproporción entre lo que gobernador de la provincia nos cobra y lo que nos da", argumentó el legislador.

En este sentido, Espert amplió: "El gobernador debería entender que los impuestos no son la esclavitud impositiva, sino que es un contrato. Él nos tiene que dar algo a los que pagamos. Esto vale, particularmente, para los municipios".

"Kicillof lo único que nos da es 'Haceme tuyo' o un programa así. En el siglo XXI y después de la caída del muro de Berlín, seguir siendo marxista de concepción, está mal de la cabeza. No está bien, no está en sus cabales. Lo ves claramente cuando toma decisiones políticas y económicas", lanzó luego en un ataque directo al gobernador bonaerense.

En sus críticas al mandatario provincial, el legislador recordó su manejo de la deuda pública cuando fue ministro de Economía y la polémica por la estatización de YPF y agregó: "¿Ese inútil nos va a confiscar nuestra renta de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires con tal de no ajustar a la política? Kicillof es un verdadero caradura".

Luego, y tras haber recibido una denuncia por sus declaraciones, insistió: "La rebelión fiscal no es un delito, será un problema contencioso administrativo para aquellos que no pagamos. Con mis hermanos no estamos pagando lo que nos corresponde según el delirante de Kicillof, que nos ha multiplicado por cinco lo que debemos pagar por el inmobiliario".

Kicillof: ''Intentamos devolverle a los bonaerenses algo de lo que Milei les ha quitado con la motosierra''

Este lunes, Kicillof se pronunció sobre el tema y se refirió a Espert como a Milei como "los liberales más locos del mundo", a lo que el legislador acotó: "Kicillof lloraba amargamente por la plata que le falta a la provincia por la coparticipación, y yo soy el primero que defiende que la provincia debe tener más coparticipación, pero que no nos engañe asociando lo que le pasa a la gente, con lo que le pasa al Estado de la provincia. La coparticipación es para solucionar un problema fiscal del Estado bonaerense, no para los ciudadanos bonaerenses".

"Ya que le preocupa tanto la coparticipación, no sé para que dijo que no va a asistir al Pacto del 25 de Mayo. Que sea coherente y se ponga de acuerdo, que dé la discusión donde hay que discutirla", concluyó desafiando al gobernador bonaerense.

AS./LT.