Espert, bipolar: llamó a "no pagar el impuestazo de Kicillof" y defendió que Milei reponga Ganancias

Incorporado ya formalmente a La Libertad Avanza, y convertido en uno de los consultores principales del presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert hizo este sábado un llamado a los contribuyentes bonaerenses a no pagar impuestos: les pidió que hagan una "rebelión fiscal con sentido común", es decir que "no paguen el impuestazo fenomenal de (Axel) Kicillof", al que calificó de "vampiro en un banco de sangre".

Lo curioso del caso es que en la misma nota Espert defendió la intención del gobierno de Javier Milei de volverle a cobrar Ganancias a 1,5 millones de trabajadores, que en muchos casos apenas si están por encima de la línea de pobreza, considerando que en ese caso "si no lo ponemos, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) no nos permite el ingreso".

El presidente Javier Milei retuiteó uno de los posteos que se hacían de ese mensaje de Espert, como obvio apoyo a sus palabras, pero el tiro en el pie libertario de cada fin de semana incluyó esta vez que Espert tildaba de "imbécil" a Daniel Scioli en esa nota, por su tarea como mandatario bonaerense, cuando el motonauta es otro aliado entusiasta de LLA e integra el propio Gobierno encabezado por Milei.

"La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos es que no hay que pagar impuestos", deslizó Espert sin medias tintas, cometiendo un error similar al los de Milei cuando afirmó en TV "me voy a cortar un brazo antes de subir un impuesto", firmando incluso esa hipotética promesa, que la realidad económica ha convertido en una necesidad casi desesperada de lograr que vuelvan a pagar impuesto a las Ganancias 1,5 millones de trabajadores.

Milei y Espert, cuando fueron a Expoagro. El diputado generó otra polémica innecesaria este fin de semana.

"Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlos. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo Espert en diálogo con Marcelo Bonelli en "Sábado tempranísimo", el tradicional ciclo político de Radio Mitre.

"Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo", argumentó el economista, que cuando le recordaron la iniciativa que Milei mandó esta semana al Congreso para reponer Ganancias señaló: "Ese es un caso completamente diferente, porque el presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias porque es un impuesto que existe en todo el mundo, y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

Fue entonces cuando señaló lo de "la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos no hay que pagar los impuestos", otra afirmación que deja innumerables cabos sueltos, ya que si algo tienen desde hace décadas los contribuyentes argentinos son cuentas pendientes por no recibir nada a cambio de soportar una de las presiones impositivas más asfixiantes del mundo".

"Las provincias se viven fumando en pipa a la Nación, porque tienen mucho menos poder corporativo que las provincias para conseguir cosas, le sacan 4000 millones de dólares por año adicionales a la coparticipación por los fondos fiduciarios que a la larga terminan todos en las provincias" política se quiere fumar en pipa al pueblo", concluyó Espert.

Reacciones en redes

Por supuesto las "réplicas" a la afirmaciones Espert en redes no se hicieron esperar:

Espert llama a rebelión fiscal. Milei lo avala. Estos muchachos no están bien. Aún más cuando quieren subirte ganancias a vos laburante. Y ya subieron el monotributo. La locura libertaria es total. Estamos ahí de un apocalipsis zombie. Y no es exagerado lo que digo. pic.twitter.com/fA5FxxNNeE — Alejandro Miravet - Andresito, prócer en Misiones (@AleMiravet) March 16, 2024

Es muy bueno este anuncio de insurrección tributaria de Calaca Roja Espert. Debe ser imitado y seguido en todos los niveles de los estados no solo provinciales sino en los municipales y en el federal. A su vez valida la creación de una vez de la moneda bonaerense de la Provincia. pic.twitter.com/jT1kQ52Zrt — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 16, 2024

Espert, diputado nacional, incita a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires.

Todo normal. — Oscar Blando (@oscarblando1) March 16, 2024

Un chanta espert, quiere que no paguemos patente pero nos quiere encajar ganancias. — Juan Ninguno (@juancitoninguno) March 16, 2024

Espert llama a una rebelión fiscal en BA... Después lloran golpismo 🤭 — Lucas (@LuquitasFM) March 16, 2024

José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal: “No hay que pagar los impuestos que aumentó Kicillof” -



Entonces cuando ganancias se implemente nuevamente la rebelión fiscal será nacional , y ahí que vas a decir ? Coherencia por favor.



https://t.co/WDwCgW9iq1 — Elvio Eduardo Centurion🍷 (@elviocenturion) March 16, 2024

Y así entras en un círculo vicioso que sabemos como termina.

Lo acabo de escuchar al nefasto y provocador Espert pidiendo rebelión fiscal en PBA y a la vez defendiendo los impuestos nacionales. 🤡 — Arkolon (@arkolon1905) March 16, 2024

Que feo lo que hace espert , que tenemos que decir de los Tarifazos y aumentazos que el apoya ; según sus comentarios no hay que pagar nada José Luis; y el estado donde esta hoy son Robin hood saquemos plara a los giles, para la casta S.A. — consultora integral Rp (@rpenergias) March 16, 2024

HB