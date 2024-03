En el día en que el Gobierno confirmó la fecha en la que verán la luz los nuevos billetes de 10 mil y de 20 mil pesos, el diputado nacional Diego Santilli hizo una publicación en X con una fuerte ironía: le propuso a Javier Milei que lleven la cara de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner. "Para que nunca nos olvidemos de la bomba económica que dejaron", dijo.

Santilli, que en los últimos meses viró su perfil hacia una postura más dura, acostumbra a compartir publicaciones con una fuerte carga de ironía contra el kirchnerismo.

En ese marco, este lunes escribió: "Hola @JMilei le propongo que los nuevos billetes de $10.000 y $20.000 tengan la cara de los responsables de la inflación para que NUNCA nos olvidemos de la bomba económica que nos dejaron".

La respuesta de Galmarini

La publicación de Santilli.

El mensaje estuvo acompañado de una foto con dos billetes. El primero de ellos, de 10 mil pesos, lleva la cara del ex presidente Fernández y del ex ministro de Economía Massa, ubicados como si fueran próceres. El segundo es el de 20 mil pesos, y tiene la cara de la ex vicepresidenta.

Malena Galmarini, contra Santilli.

El mensaje no pasó desapercibido. Los comentarios de todo tipo no faltaron en la publicación, hasta que llegó la primera repercusión política.

La autora fue Malena Galmarini, ex titular de Aysa y pareja de Massa, que se sintió aludida. "Colo, Colo… nos conocemos hace mucho. No te dejes apretar… ya te portaste como alfombra con el 'gélido'. En este gobierno ese cargo te lo ocuparon con Scioli", escribió en la misma red social. Pero su mensaje no terminó ahí, ya que la ex funcionaria le recordó su pasado en las filas del peronismo: "La inflación es de tu amigo Toto Caputo. Y pensar que alguna vez fuiste peronista, pobre Pocho!".

"Última: seguís 'viviendo' en Nordelta o ya volviste a tu casa?", concluyó Galmarini.

