Las jubilaciones de la "casta" le costaron al Estado $68 millones en febrero: ¿relato o privilegio?

"Aportan cuatro años y ya tienen una jubilación millonaria"; "Son un vicio que se tiene que terminar"; "Nada más casta que una jubilación de privilegio". Son solo tres expresiones recogidas de una búsqueda rápida en redes sociales, que sintetizan la postura de rechazo a las jubilaciones de privilegio de expresidentes, exvicepresidentes y sus herederos. Tal vez en menor medida, el debate abarca a jueces y otros regímenes especiales que contempla la legislación argentina. En épocas de señalamiento de privilegios que desde la narrativa del gobierno de Javier Milei son responsables de la crisis económica, en febrero el Estado gastó solo 64,8 millones de pesos en jubilaciones y pensiones de 12 beneficiarios.

Así lo pudo cotejar PERFIL por medio de un pedido de acceso a la información pública iniciado en mayo del 2023 y respondido el pasado 15 de marzo por la Anses.

El listado de beneficiarios que cobran cada mes jubilaciones y pensiones vitalicias están expresidentes y expresidentas como Cristina Kirchner, María Estela Martínez Cartas de Perón, Adolfo Rodríguez Saá y Mauricio Macri. Entre los exvicepresidentes que cobran están Amado Boudou, Julio Cleto Cobos y Gabriela Michetti, mientras que los restantes son herederos de Carlos Menem, Fernando De La Rúa y de los expresidentes de facto Roberto Marcelo Levingston y José María Guido.

Cuanto cobró Cristina Kirchner

Pero sin dudas que el caso emblema es el de Cristina Kirchner, blanco de constantes reproches por cobrar doble al percibir un monto por la función que mantuvo su marido, Néstor Kirchner. El último señalamiento lo hizo el propio Milei el fin de semana pasado, cuando vía X (ex Twitter) le preguntó "¿Qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?".

Cristina Kirchner cobró $9,4 millones en febrero.

Frente al constante reproche, hasta el momento la expresidenta no brindó hasta el momento una respuesta sobre por qué no renuncia a una de las asignaciones vitalicias. No obstante, en 2021, cuando todavía era vicepresidenta, le mandó una carta al entonces secretario general de la Presidencia, Julio Vittobello, donde le manifestó su voluntad de renunciar al sueldo percibido por ese cargo. Fue luego de que le restituyeran la asignación vitalicia por sus dos presidencias, que había sido suspendida durante el macrismo.

"Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo legítimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema, quienes como todos y todas sabemos, no pagan impuesto a las ganancias", planteó en la misiva, donde dejó en claro que iba a pagar Ganancias.

El listado de jubilaciones de febrero.

Según la información brindada en el pedido de acceso a la información pública que hizo este medio, Cristina cobra un total bruto de $14.548.936,40; mientras que el monto neto es de $9.448.101,84, contemplando jubilación y pensión. Del listado de beneficiarios, es la que más fondos percibe.

El que sigue es Macri, que cobró en febrero $4.958.645,09, mientras que después aparece un caso llamativo. Es el de Adolfo Rodríguez Saá: en febrero cobró $4.807.391,73 netos por haber sido presidente durante siete días, cuando fue el estallido social y político del 2001.

La expresidenta que menos cobra es María Estela Martínez de Perón, destituida por los militares en el Golpe de Estado de 1976 y desde hace más de 40 años radicada en España, con un bajísimo perfil. Según la información oficial, en febrero cobró $3.342.418,24 netos.

Ex vices y herederos: cuánto cobraron

Entre los beneficiarios hay solo tres exvicepresidentes que cobran jubilaciones de privilegio. Si bien las diferencias son ínfimas, la que más cobró en febrero pasado fue Gabriela Michetti ($3.889.383,02), seguida por Julio Cobos ($3,861.462,76) y Amado Boudou ($3.470.281,01), siempre tomando los montos netos, es decir, con los descuentos hechos.

El tercer grupo de beneficiarios lo integran los herederos y herederas. Encabeza Nelly Betty Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, presidente de facto durante nueve meses, entre el 18 de junio de 1970 y el 22 de marzo de 1971. Le sigue Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, que cobró en febrero último $4.240.974,43; Inés Pertiné, viuda de De La Rúa, que cobró $3.767.211,55 y Carmen Amalia Guido, hija mayor del expresidente previsional José María Guido, que estuvo en el cargo durante un año y siete meses, entre el 29 de marzo de 1962 y el 12 de octubre de 1963.

Aunque la sumatoria de todos los montos jubilatorios apenas ronda los 60 millones de pesos, cada vez que el tema vuelve a agenda es vendido como un privilegio, que sin duda lo es, pero sin una contraargumentación que de cuenta de qué se podría hacer con esos montos o que carácter tiene una jubilación de estas características. Y los intentos por eliminarlas han sido varios en los últimos años, hasta el que se incluyó en la fallida ley ómnibus de Javier Milei.

María Estela Martínez de Perón cobró $3,3 millones en febrero.

Jubilaciones de privilegio y la honorabilidad de un cargo ejecutivo

En un breve discurso, una diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) dejó una explicación respecto de por qué no hay que tocar este régimen. "Hay un capítulo que supuestamente viene a romper con los privilegios. Se van a derogar las jubilaciones que cobran los presidentes. Ser presidente en un país democrático es un prestigio. Todas las democracias tienen esa asignación. ¿Cuánto incide en el déficit fiscal? Nada. ¿Queremos que cobren menos? Por supuesto que sí, pero no creamos que vamos a detener algún privilegio. Ahora, dos capítulos abajo, tenemos los cinco mil y pico de jueces que tienen regímenes de privilegio en la jubilación", planteó Ana Carla Carrizo en el debate de la ley ómnibus.

Argentina es un país enorme en término territorial, pero también lo es en materia cultural, social y económica. Un país con complejidades y difícil de gobernar, con crisis recurrentes y una historia política sangrienta. De ahí la importancia de reconocer, más allá de quien sea el presidente de turno, la honorabilidad que implica estar al frente de la primera magistratura del país. Y perder de vista ese carácter, tan horadado en el último tiempo, no es un síntoma saludable para un país democrático.

Macri cobró $4,9 millones en febrero.

El otro factor que hay que tener en cuenta es que este tipo de regímenes no existen solo en la Argentina. Como marcó la diputada Carrizo, y estampó en proyectos de ley que presentó en el Congreso para hacerle modificaciones al régimen, los principales países del mundo cuentan con una pensión vitalicia para ex presidentes o cargos similares. Estados Unidos, España, Italia, Australia y Chile son algunos de ellos.

En ese marco, desde ya que no se puede cerrar la puerta a mejorar ese sistema. A repensar los criterios de otorgamiento. Pero cortar el hilo por la parte más delgada en poco va a ayudar a mejorar la situación de los miles y miles de jubilados que cobran la mínima y en el mejor de los casos tienen que elegir qué medicamentos tomar para sobrevivir.

