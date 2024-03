Día 100: Macri presidente

“Hoy, en el día 100 del Gobierno, es interesante reflexionar sobre el significante de lealtad. Quizás sea el signo del vínculo futuro entre aquella propuesta republicana que fundó hace más de 20 años Mauricio Macri y un partido con menos antecedentes institucionales, como LLA”, analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 19 de marzo del 2024.

Después de intensas negociaciones que lo tuvieron como ganador, hoy Mauricio Macri retomará la presidencia del PRO después de más de 20 años de su fundación. El PRO fue la génesis de su carrera política.

El ex presidente será electo como presidente del PRO tras un periodo en el que estuvo al frente la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Si bien Macri es el fundador del PRO, el camino de retorno a la conducción de su partido no fue tarea sencilla, porque en estos últimos años tuvo enfrentamientos con dos de sus principales dirigentes: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En el caso del ex jefe de Gobierno porteño, las diferencias son las más importantes. Evidentemente había dos tipos de identidades distintas. Larreta mostraba un perfil más de centro institucional y de gestión. Macri y Bullrich eran los halcones, en comparación a “las palomas del PRO”, que en ese momento eran Larreta y María Eugenia Vidal. Esta distinción trataba de mostrar a este ala la más dura ideológicamente hacia la derecha.

Además del perfil que tiene que tener el PRO, las diferencias entre Macri y Larreta radican en la política que el partido tiene que tener hacia el Gobierno de Javier Milei. Para Larreta el desembarco de funcionarios del PRO en el gabinete de LLA y el apoyo prácticamente incondicional de buena parte de los diputados y senadores a las iniciativas de Milei es un error total. Según trascendidos, el ex jefe de Gobierno porteño le habría dicho a Macri en una reunión, que la alianza con La Libertad Avanza “era un pésimo negocio". Si a Milei le va bien, somos la UCEDE de Menem, quedamos absorbidos como rueda de auxilio del Gobierno. Si a Milei le va mal, somos el Frepaso de De La Rúa”. Cabe recordar que estas dos expresiones a las que se alude, prácticamente dejaron de existir en el terreno político.

El pasado 4 de noviembre del 2023, en Periodismo Puro, Horacio Rodríguez Larreta aseguraba que el PRO se estaba aliando con alguien “que es de derecha extrema”. “Está yendo a algo mucho más extremo que lo que era la génesis del PRO”, afirmaba el ex Jefe de Gobierno.

Cuentan desde el entorno de Larreta que, el ex precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, no presentará una lista alternativa a Macri en el PRO, pero tampoco abandonará el partido. Buscará esperar un momento más proclive para sus ideas.

Quien se hizo ilusiones de un desembarco de Larreta en la UCR fue el radical porteño Emiliano Yacobitti, quien en este mismo programa, el pasado lunes 18 de marzo aseguraba que Larreta fue un “excelente gestor” y que deseaba que sea parte del PRO. “No me lo imagino a Larreta en el radicalismo, pero ojalá así sea”, declaró el político.

En el caso de las discusiones con Patricia Bullrich, son más de táctica y de liderazgo, no tan conceptuales. Las diferencias habrían empezado durante la campaña, cuando Macri tenía gestos cercanos a Javier Milei mientras su candidata estaba en competencia. Hay fuentes cercanas desde el PRO y Juntos por el Cambio que analizan que esto debilitó la candidatura de Patria Bullrich. Luego de que ganara Milei, Macri buscaba integrar el Gobierno con varios funcionarios de propia tropa en el Gabinete. Bullrich prefirió negociar por su lado y consiguió dos ministerios para su propio espacio: el de Seguridad y el de Defensa. Casualmente estos dos ministerios eran los que Milei les había prometido a Villarruel. ¿Vendrá de ahí la hipotética alianza entre Macri y la Vicepresidenta?, es otra de las hipótesis plausibles que el tiempo va a develar.

Cerca del PRO nadie cuestiona seriamente la elección de Macri como presidente, sin embargo, aún no está cerrada la lista de unidad. El sector de Bullrich sigue discutiendo los cargos y la tensión continúa en aumento. El bullrichismo no descarta que se pueda presentar una lista alternativa.

Por otro lado, desde la visión de la ministra de Seguridad, la alianza con La Libertad Avanza debe ser lo antes posible. Macri es más cauto y quiere mejorar la posición del PRO para poder discutir con Milei desde otra fuerza.

Probablemente la diferencia radique en que Macri cree posible hegemonizar el espacio que conduzca junto a Javier Milei por la caracterización que tiene del Presidente y su partido, con poca capacidad de gobernabilidad.

De hecho, en el cierre de campaña de Patricia Bullrich, previamente a las elecciones generales del 2023, Mauricio Macri aseguraba que la otra alternativa es “fácilmente infiltrable”, una declaración que se puede unir con las palabras de Macri en su discurso realizado en el brindis por el de la Fundación Libertad en Santa Fe, el pasado 7 de marzo, donde el ex presidente se refirió al Gobierno actual: “Es él, su hermana y las redes sociales”. Además, definió a Javier Milei como un verdadero outsider y destacó la imagen del “shock” que votó la gente.

Si un partido es fácilmente infiltrable y consiste de Milei, su hermana y las redes sociales, una alianza con lo que es un partido nacional de 20 años de trayectoria con dos gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, varios intendentes y un bloque propio en Diputados, no parece que está pensando en términos simétricos.

Además, parece como si Macri viese en el Gobierno de Milei algo que sólo fue posible por el antecedente que dejó su Gobierno. El 28 de diciembre de 2023, en la Nación Más, Macri definió a su Gobierno como el “prólogo del cambio”, además aseguró que ahora viene el “cambio definitivo” y comparó su propio DNU con el de Javier Milei.

Esta idea se complementa con lo que el ex presidente dice en su libro acerca de que ahora debe hacerse lo mismo que en su gobierno, pero más rápido. El 26 de marzo del 2023, en el programa La Cornisa, Macri afirmó que en su partido debe haber “mucha convicción y firmeza”, “el buenismo que practiqué no se aplica hoy”, declaró el ex presidente.

Macri, junto a Cristina venían siendo los dirigentes que ordenaban los espacios antagónicos en el sistema político argentino. La irrupción de Milei como fuerza que demuestra el hartazgo de buena parte de la sociedad con “la casta”, parecía dejarlos atrás. Sin embargo, primero Cristina con su carta y sus jugadas para rearmar el peronismo de una manera pragmática y, ahora Macri retomando la presidencia del PRO, evidencian que no es tan sencillo prescindir de estos dirigentes para hacer política en nuestro país. Macri es un político astuto y difícil de vencer, por eso logra mantener buenas cuotas de poder a pesar de las derrotas electorales. No sabemos si el presidente Javier Milei tenga esas habilidades. Por lo pronto ha mostrado impericia política y falta de cintura.

El mismo Javier Milei, públicamente, se manifiesta muy cercano a Macri. Se refiere a él como “el Presi” y muestra una lealtad que no siempre corroboran las versiones en off.

En diciembre, acompañado por Patricia Bullrich en el marco de las elecciones de Boca, Javier Milei visitó el programa de Mirtha Legrand y reflejó su apoyo a Mauricio Macri: “Uno tiene que tener lealtad y Macri conmigo se portó como un señor”.

Hoy, en el día 100 del Gobierno, es interesante reflexionar sobre el significante de lealtad. Quizás sea el signo del vínculo futuro entre aquella propuesta republicana que fundó hace más de 20 años Mauricio Macri y un partido con menos antecedentes institucionales, como LLA.

