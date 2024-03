La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó que no comparte las formas del Presidente, "aunque lo prioritario es la defensa de la República", reconoció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, admitió las internas del PRO: "Tenemos que dejarlas atrás , eso nos alejó de la gente".

María Eugenia Vidal es diputada nacional por el PRO con mandato 2021-2025, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 y ex vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. En una entrevista reciente, Vidal consideró que la jubilación actual es la más baja de los últimos 20 años en términos reales por la fórmula que le estableció Alberto Fernández.

Vos presentaste un proyecto para actualizar las jubilaciones, ¿cómo se diferencia de los demás proyectos presentados en ese sentido?

Mi proyecto plantea un cambio en la fórmula de ajuste de jubilaciones, diferente al que propuso el ex mandatario Fernández, en donde las jubilaciones se ajustan fundamentalmente por salarios, y pasa a otra donde se ajustan por el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. Además, establece que esa fórmula empiece a partir del 1 de enero para recuperar los meses de afectación.

El futuro político del PRO

Hay elecciones internas en el PRO, ¿cuál es tu hipótesis al respecto de lo que debería ser el futuro y el proceso de elegir autoridades?

El PRO tiene que dejar atrás cuatro años de internas y discusiones, que nos alejó de la gente, e ir a una lista de unidad. Hay un consenso mayoritario entre los dirigentes para que Mauricio Macri asuma la presidencia del PRO. Queremos redefinir el rol del PRO, ya que haber quedado terceros en las últimas elecciones nos lleva a una autocrítica y a una nueva etapa.

El rumbo del gobierno de Milei

Estaba viendo una nota en donde se vislumbra tu visión de la relación el futuro entre el Gobierno nacional y los votantes, respecto de qué grado de tolerancia tiene la sociedad a unos aumentos en todos sus costos, mientras los salarios crecen en menor proporción. ¿Pensás que seguirá habiendo apoyo al Gobierno aunque su capacidad de consumo se vea reducida?

La sociedad votó un cambio muy convencida y no quiere volver atrás, lo cual hace que, por primera vez, apuesten de una manera muy sostenida a pesar del esfuerzo de lo que eso significa. No sé hasta cuándo, pero está habiendo un apoyo muy fuerte al rumbo económico planteado por Milei.

Además, hay una madurez en los argentinos al entender que no va a haber caminos fáciles para salir adelante y que todo lo que pasó en los últimos cuatro años, en términos de alentar el consumo emitiendo pesos y generando inflación, era insostenible. Así que la sociedad apoyará a este Gobierno durante un tiempo importante.

El presidente Javier Milei.

Claudio Mardones: Esta semana hay un pedido de sesión especial presentado por el bloque Hacemos Coalición Federal para poner sobre la mesa un proyecto que busca definir la actualización para las jubilaciones, o sea, aplicar el Índice de Precios al Consumidor a partir de abril y también una cifra adicional, otro porcentaje del 10% para afrontar lo que ha sido el empalme, esta parte que quedó colgando de la discusión de la Ley Ómnibus. Usted también presentó otro proyecto que busca en ese sentido aplicar el IPC y le suma un 30% de la variación del RIPTE. Pero, ¿qué va a hacer el PRO ante esta convocatoria de sesión especial? ¿Van a dar quórum? ¿Están dispuestos a participar de esa discusión? ¿O van a dejar que corra el agua bajo el puente?

Mañana tenemos reunión de bloque y ahí tomaremos una decisión porque, en paralelo, el Presidente está discutiendo una fórmula con los gobernadores y tenemos que ver cómo avanza esa discusión. Lo importante no es que haya sesión, sino que estén los votos para cambiar la fórmula jubilatoria. Además, nos gustaría conocer la posición del oficialismo porque todas estas medidas tienen un impacto fiscal.

CM: Ya ha habido otros intentos. ¿Cuánto tiempo van a esperar que el Gobierno decida una nueva reforma jubilatoria? ¿En ese sentido, el pedido de sesión especial sirve para apurar los tiempos?

El pedido de sesión especial con 22 firmas no sirve si no se tiene previamente consensuado el proyecto y los votos. Hay que hacer el trabajo previo con todos los bloques porque, reitero, lo importante es que la ley salga. Y acá se convocó a la sesión sin tener los votos. Entonces, es importante que hagamos este proceso de diálogo. De hecho, el Gobierno hizo una propuesta, en el marco de la ley ómnibus, que estaba bastante cerca de los proyectos que se presentaron, por lo cual todos deberíamos hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo.

El vínculo del PRO con el oficialismo

Macri se refirió a las diferencias entre Bolsonaro, Trump y Milei, destacando que el argentino era un verdadero outsider que generó el shock “que la sociedad argentina quería”. ¿Cómo se compatibiliza el futuro del PRO en relación al éxito o fracaso del actual Gobierno? ¿Es injusta esa mirada de vincularlos directamente?

El PRO va a tener problemas en cuanto se defina en torno a Milei, tanto a favor o en contra. De hecho, este espacio tuvo como mayor identificación estar en contra del kirchnerismo. Y eso no nos va a ayudar, debemos obligarnos a ser el mejor, más allá de Milei o del kirchnerismo. Cuando el PRO nació no lo hizo en relación a nadie, sino con una identidad propia. Quiero que a Argentina le vaya bien, por eso estamos actuando en consecuencia, como cuando apoyamos la Ley Bases o el DNU, son políticas en sentido correcto.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en el centro del PRO.

¿Qué futuro debería tener Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO?

Horacio es una persona muy valiosa, con una experiencia de gestión que pocos tienen. Ha pasado una experiencia muy larga de transformación en la Ciudad y hoy está en una etapa donde quiere recuperar tiempo con su familia. Estoy segura que su vocación lo hará volver a la actividad más intensa en la política y deseo que se quede en el PRO para seguir aportando toda su experiencia.

Alejandro Gomel: Completando la anterior pregunta, ¿en esa lista de unidad debe estar Larreta?

Entiendo que está convocado a participar y depende de él.

AG: ¿Y el caso de Patricia Bullrich, quien en el conflicto entre el Ejecutivo y "Nacho" Torres (como representante de las provincias) del PRO, se terminó poniendo del lado de los primeros? ¿Dónde la ves a ella en esta nueva unidad del PRO?

Ella se define como parte del PRO. En noviembre dijo que no quería volverse a presentar en la presidencia del espacio y ahora sostuvo que apoyará a Macri en la candidatura.

AG: ¿Macri quiere que esté en esa mesa partidaria?

Mauricio los convocó a todos. Depende de cada uno si quieren ser parte de la mesa partidaria o no. Aunque vale aclarar que tampoco es fundamental ser parte del Consejo para formar parte de la vida partidaria, muchos a lo largo de estos 20 años estuvimos en algún momento y en otros no.

Hay cuestiones de orden ideológico y cultural que construyen identidades, que luego pueden ser identidades partidarias o de los propios votantes. Mi sensación es que alrededor del PRO y de Cambiemos eran los “prolijitos”, como los llamó alguna vez la diputada Camaño. Al mismo tiempo, nos encontramos que la gente de La Libertad Avanza hace gala de lo que sería transgredir lo políticamente correcto. Muchas veces me pregunto si es más importante la estética, en el sentido filosófico, que las ideologías económicas. En ese sentido, quizá sean muy distintos los de LLA y los del PRO. ¿Cuál es tu visión al respecto?

En primer lugar, yo no comparto en muchas ocasiones la forma del Presidente, no comparto la descalificación y la agresión, no lo he sido nunca en mi vida política ni tampoco el PRO. Ahora bien, para mí sí es prioritario la defensa de la República. Entonces, mientras las instituciones de la República funcionen, mientras las reglas de la democracia no se vean alteradas, y mientras compartamos el rumbo económico, en todo lo que sea bueno para la sociedad, vamos a apoyar al Gobierno. También vamos a ser honestos diciendo o manifestando aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo.

