Eduardo Amadeo: "Larreta está dejado de lado del PRO"

El licenciado en economía, Eduardo Amadeo, cree que el Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei es una “novedad muy inteligente estratégicamente” para abrir un camino de conversación. Además, declaró que el PRO debe reorganizarse. “El presidente Milei tiene por delante un panorama muy complejo y nosotros tenemos gente capacitada para ayudarlo a pensar”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Amadeo es productor agropecuario y licenciado en economía. Se desempeñó como diputado por la provincia de Buenos Aires en tres mandatos. Además, ocupó cargos relevantes en distintos organismos públicos, entre ellos Jefe de Gabinete de la Presidencia del Mercosur y la Vice Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.

¿Qué cuadro de situación genera para los productores agropecuarios la baja del precio internacional de la soja, el hecho de que la cosecha final no haya tenido las condiciones climáticas satisfactorias y que una cantidad sea menor a la esperada?

La devaluación fue un incentivo importante. Veníamos muy atrasados, pero después, con el efecto natural de la caída del precio, todos esperábamos que en este momento íbamos a estar con un precio de soja mejor por varias razones, en Brasil y Estados Unidos hicieron bajar el precio y luego la devaluación importante que tuvimos está siendo consumida por los aumentos de precios internos.

Para nosotros el combustible, por ejemplo, es un componente esencial, como la química. Estamos haciendo las cuentas para ver cómo vamos a crear. La situación climática fue mejor que el año pasado, que a mí personalmente fue lo peor que me pasó en 40 años. La ganancia que tuvimos con la devaluación ahora está siendo reducida por el precio internacional y por los precios locales.

Con tu experiencia en distintos cargos públicos, ¿cómo te gustaría que terminase la relación de la interna del PRO entre el dilema de disputa de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la conducción del partido? Por otro lado está Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál es el rumbo que debería tomar el partido?

Desde el punto de vista de la relación entre Patricia y Mauricio yo no tengo duda de que funciona bien, puede haber matices pero ambos tienen una vocación patriótica muy fuerte, si Mauricio y Patricia priorizaran sus intereses personales le harían un pésimo favor a la Argentina, que hoy en día necesita previsibilidad.

Somos un país sin futuro, el tema del futuro es desesperante para los pibes que no saben leer ni escribir, para la gente que no tiene ahorros, para los productores que no consiguen crédito, etc. La palabra es “futuro” y tenemos que hacer lo necesario y más aún para asegurar ese futuro y la relación entre Mauricio y Patricia va a tener ese componente. Larreta está alejado del PRO, está claramente fuera, él mismo se ha alejado y ha planteado una alternativa diferente y ahora lo que el PRO tiene que hacer es organizarse.

Mauricio va a ser presidente, hay que organizarse en las provincias, consolidar el trabajo legislativo y aportar ideas. El presidente Milei tiene por delante un panorama muy complejo y nosotros tenemos gente capacitada para ayudarlo a pensar. Creo que entre Mauricio y Patricia va a haber una coincidencia en el rumbo estratégico sin ningún problema.

Me parece contundente la definición de que Larreta está dejado de lado del PRO. Horacio formaba una corriente dentro del PRO, ¿crees que es él solo el que está dejado de lado o crees que se conformará algo nuevo entre aquellos que piensan como Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO?

Sin duda se van a conformar nuevos espacios, es la naturaleza de la política. Para empezar, el que está afuera quiere estar adentro y para estarlo tiene que tener capacidad de negociación y capacidad política. Horacio está recorriendo las provincias hablando con todos los gobernadores y las personas importantes, el PRO tiene una obligación patriótica que es tratar de sacar a la Argentina de este pozo y ayudar al presidente Milei, y si tiene diferencias tiene que comentarlo y hablar en voz baja para que no sea un elemento de conflicto.

No sé cuál es la estrategia de Horacio, creo que perdió las elecciones con Patricia porque no mostró una vocación suficientemente fuerte para diferenciarse de Massa. Al kirchnerismo y a todos sus aliados hay que alejarlos, terminar con ellos políticamente, el daño que le ha hecho a la Argentina es inconmensurable e insensible, porque es insensible pensar que Baradel pudo condenar a millones de pibes a la ignorancia y que nos haya dejado una economía desfinanciada y pobre. Hay que hacer el mayor esfuerzo posible para que el kirchnerismo sea simplemente un mal recuerdo en Argentina.

¿Qué expectativa tiene del anunciado Pacto de Mayo de Javier Milei?

El Presidente empezó su gobierno al estilo Milei: sin límites, duro, con medidas claras y con un discurso muy fuerte. El discurso en el Congreso fue una novedad para mi muy inteligente estratégicamente. Todos estaban pensando que Milei iba a la guerra, que los diputados se iban a levantar, pero introdujo algunos de sus planteos duros y luego abrió la puerta a la conversación y marcó muy bien la cancha. Está muy bien que sea así, porque el Presidente no puede seguir gobernando en conflicto con los gobernadores y los gobernadores no pueden gobernar en conflicto con la nación, sus economías son muy frágiles y si se pelean hasta el final pierden ambos. Me parece que se ha abierto un camino muy valioso de conversación, no solamente en los temas fiscales, sino también en los temas de educación y seguridad.

El daño que nos dejaron los kirchneristas hace que debamos recuperar todo eso, y me parece que el Presidente fue muy inteligente al haberlo propuesto, así como los gobernadores al haberlo aceptado.

