El oficialismo va por el segundo round en el Congreso y apuesta a renovar los acuerdos

Mientras el Poder Ejecutivo inicia el diálogo con los gobernadores para intentar encaminar el Pacto de Mayo, el Congreso se prepara para un nuevo round en el tratamiento del proyecto de Ley de Bases, que no logró superar la votación en particular hace ya un mes y que volvió a comisión ante la negativa del Gobierno de aprobar un dictamen que no respetaba el espíritu original de la iniciativa.

De acuerdo a lo que informó el ministro del Interior, Guillermo Francos, al Congreso llegará una Ley de Bases “acotada”, es decir, con menos de los trescientos artículos que se habían incluido en el dictamen de mayoría que se llevó al recinto. Allí se insistirá con la idea del oficialismo de avanzar con la declaración de emergencia en distintas áreas y la correspondiente delegación de facultades, el régimen de incentivos para grandes inversores, las modificaciones para la actividad hidrocarburífera y minería y la posibilidad de acotar la lista de privatizaciones original que no logró consenso, ni siquiera en la oposición más dispuesta a acompañar. Lo que todavía no se definió en el Congreso es cuál será el esquema de debate en comisiones, y si eventualmente se incorporará algún área a la discusión del proyecto.

En este contexto, el gobierno libertario debe volver a tender puentes con varios de los sectores que trabaron el primer intento de aprobación de la ley ómnibus y pulir algunos aspectos que nunca terminaron de convencer a posibles aliados, como el tema de los fideicomisos, la reforma del Estado y las privatizaciones.

Antes de la reunión con los gobernadores, Francos recibió ayer en la Casa Rosada a Miguel Ángel Pichetto, uno de los legisladores que aportó más su experiencia y voluntad de acuerdo, aunque no se logró llegar a buen puerto. Según comentaron a PERFIL fuentes parlamentarias, Pichetto “fue a escuchar” y allí el ministro le confirmó que la ley ómnibus que se enviará “será más parecida al dictamen” que se trató en el recinto.

El bloque que comanda Pichetto realizó esta semana dos pedidos de sesión especial: uno para el 13 de marzo para tratar una nueva fórmula jubilatoria y otra para el 19 de marzo, con la intención de reconsiderar la decisión del gobierno nacional de no prorrogar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Por el momento, siguen vigentes los dos pedidos realizados por el espacio opositor, aunque la discusión podría tomar otra dirección. “El pedido de sesión sigue en pie y si Martín Menem no convoca está incumpliendo el reglamento”, aclaran desde HCF, ante el silencio del presidente de la Cámara por los dos pedidos de la oposición.

Es que Francos anunció además, que el Gobierno estudia enviar un proyecto para instaurar una nueva fórmula jubilatoria, ligada al Índice de Precios al Consumidor y con la alternativa de otorgar un aumento por única vez para equiparar la inflación del primer trimestre del Gobierno.

También anticipó que enviará un nuevo proyecto para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, lo que abriría distintas aristas para una negociación que será tripartita entre Ejecutivo, Congreso y provincias.