Milei negó internas con Villarruel y dejó un mensaje a los gobernadores

“Esto pone en dudas el pacto de mayo. No es lo que hablamos con los gobernadores. Veamos qué pasa en Diputados y con la ley Bases”, fue la lapidaria frase que usó el presidente Javier Milei. Fue en la primera entrevista que brindó el jefe de Estado tras el rechazo al DNU 70/2023 en el Senado este jueves. Además, buscó desmentir la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel por habilitar la votación que terminó con una derrota para el oficialismo.

“Difícilmente uno pueda determinar las bases de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo en el tema fiscal”, agregó Javier Milei en diálogo con Gustavo López en López 910 en radio La Red. “Hay cosas que no son negociables. El déficit cero no se toca. Se terminó la Argentina del déficit fiscal”, completó el mandatario. El objetivo del déficit cero lo repitieron desde la Casa Rosada toda la semana. “Tampoco vamos a negociar el saneamiento del Banco Central. Si seguimos trabajando en esta línea, es factible abrir el cepo a mitad de año”, agregó luego (ver página 12).

Sobre el rechazo al decreto, Milei destacó que la normativa “sigue vigente”, y reflexionó: “Así son las reglas del sistema democrático, pero quedó claro quiénes están en contra de los argentinos. Porque si vos te fijas en la historia reciente, casi no se rechazaron DNU, por lo cual te das cuenta de que acá hay un patrón de obstrucción”.

“Cuando planteé el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente dije que si quieren confrontar habrá confrontación. Hay algunos que han decidido el camino de la confrontación. Estaba dentro de los resultados esperables. Ayer decidieron ir por el camino de la obstrucción, y quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos. Aunque yo valoro los 25 votos positivos que tuvimos”, advirtió luego.

El jefe de Estado reveló que la nueva versión de la ley Bases, de 269 artículos, continúa en su diseño y configurará una “precondición” para la firma del acuerdo que tendrá lugar en Córdoba. “Cualquier punto debe estar convalidado por el Ministerio de Economía bajo la premisa del déficit cero”, insistió.

Durante el reportaje, el Presidente también buscó desmentir la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue muy cuestionada desde el oficialismo por permitir el debate en el Senado del decreto, que terminó rechazado por 42 votos contra 25 positivos.

“Estamos bien con Vicky Villarruel. Absolutamente”, sostuvo Javier Milei ayer, tras el intercambio que mantuvo con su compañera de fórmula durante la semana.

La propia vicepresidenta defendió su accionar este jueves por la noche tras la votación: “Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina”, escribió en las redes sociales, en un mensaje acompañado de un video en el que aseguró: “Mi compromiso con Milei es inclaudicable”.

El Presidente calificó como “muy lindo” ese video. “Ella también manifiesta y deja en claro esto: siempre supimos que la tarea no iba a ser fácil y a esto no venimos haciéndolo hace dos días; hace años que estamos dando esta pelea. Aparte, hay una situación absolutamente desbalanceada en el Senado”, argumentó.

Milei además aclaró hoy que el comunicado difundido este miércoles no apuntaba contra su vice sino contra la “casta” política. “El cañonazo fue a la casta, no a Victoria”, sostuvo.

Descargo en las redes

Milei, ayer, volvió a pasar mucho tiempo en X, su red social predilecta, para fustigar a Martín Lousteau, a la UCR que responde al economista y de paso a Horacio Rodríguez Larreta. A lo largo de la jornada, además de compartir posteos de resultados económicos de su gestión, se dedicó principalmente a darle RT y a likear todo aquel mensaje contra el senador del radicalismo, sobre todo de cuentas que durante el jueves se dedicaron a criticar a Victoria Villarruel, como Milei Shelby.

El jefe de Estado recordó a través de la red social que Lousteau votó con el kirchnerismo para rechazar su mega-DNU en la última sesión, que fue parte del gobierno de Cristina Kirchner como ministro de Economía (“fue el señor 125”, dijo en su última entrevista) y que desde 2013 perdió toda elección a la que se presentó, salvo la de 2017 en la que Mauricio Macri le dio lugar.

Asimismo, se dedicó a compartir los posteos en los que remarcan que el senador citó en su discurso el jueves a un constitucionalista que luego lo salió a desmentir. También, apuntó, y como se vio reflejado en sus redes sociales, que “Larreta inspirado en la cuentita de Lousteau decía que si yo ganaba el dólar se iba a ir a 6 mil pesos. ¿Y dónde está el dolar? Nuestro programa de estabilización no se mueve”.

Otro posteo que mostró: una imagen con el exalcalde de la Ciudad, Gerardo Morales y Lousteau con una leyenda: “Los tres peores políticos de la historia argentina”. Y decidió darle RT también a un mensaje en el que habla de todos los logros de su gobierno desde el 10 de diciembre, como el déficit cero como bandera, y que eso garantizará el éxito electoral de 2025.

“Con el nuevo Congreso, se aprueba la ley bases que significa la desregularización y privatizaciones. Crecimiento económico garantizado. Reelección 2027”, dice las palabras que el jefe de Estado decidió exhibir ante sus seguidores y que cosecharon miles de likes. También, celebró el superávit financiero que enseñó su ministro de Economía, Toto Caputo.